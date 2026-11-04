АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)
АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида дунёдаги энг катта ҳажмли pop-up китоб — «Luceros y Penumbras» («Юлдузлар шуъласи ва соялар») намойиш этилмоқда. Унинг саҳифаларини ағдариш учун 10 кишининг ёрдами керак бўлади, асарни кўргазма залига жойлаштириш учун эса махсус муҳандислик ечимларидан фойдаланилган. Бу ҳақда Guinness World Records хабар берди.
Китоб Лос-Анжелес марказий жамоат кутубхонасининг 100 йиллиги муносабати билан яратилган. У Ричард Ж. Риордан номидаги марказий кутубхонанинг ротундасида — думалоқ залида жойлаштирилган.
Лос-Анжелеслик рассом ва графика устаси Дэниел Гонсалес томонидан яратилган асар ёпиқ ҳолатда 4,7 метр баландлик ва 6,1 метр кенгликка эга. Тўлиқ очилганда эса тахминан 9,45 метр кенгликдаги композиция ҳосил бўлади. Ундаги айрим қоғоздан ясалган ҳажмли тасвирлар 3,35 метргача кўтарилади.
Китобнинг улкан ўлчамлари сабаб уни кутубхона эшикларидан яхлит ҳолда олиб кириш имкони бўлмаган. Шунинг учун асар алоҳида қисмларга бўлиб тайёрланган, бинонинг иккинчи қаватига олиб чиқилган ва ротундада қайта йиғилган.
«Luceros y Penumbras» иккита катта ҳажмли очилма композициядан иборат. Уларнинг бирида кутубхона биноси тунги осмон бағридан кўтарилаётгандек тасвирланган. Иккинчи композицияда эса турли ҳайвонлар ва рамзлар билан безатилган улкан «Донишмандлик дарахти» акс этган. Ушбу тасвирлар билим, хотира, маданият ва кашфиёт ғояларини ифодалайди.
2026 йил 2 июль куни расман тақдим этилган асар Гиннеснинг рекордлар китоби томонидан дунёдаги энг катта pop-up китоб сифатида эътироф этилди.
Ушбу улкан китоб Лос-Анжелес марказий кутубхонасининг юбилей тадбирлари доирасида ташкил этилган кўргазмада намойиш этилмоқда. Ташриф буюрувчилар уни 2027 йил 17 январгача бепул томоша қилишлари мумкин.
Изоҳлар 0
…