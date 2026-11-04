АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)

·1·Дунё
АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)

АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида дунёдаги энг катта ҳажмли pop-up китоб — «Luceros y Penumbras» («Юлдузлар шуъласи ва соялар») намойиш этилмоқда. Унинг саҳифаларини ағдариш учун 10 кишининг ёрдами керак бўлади, асарни кўргазма залига жойлаштириш учун эса махсус муҳандислик ечимларидан фойдаланилган. Бу ҳақда Guinness World Records хабар берди.

Китоб Лос-Анжелес марказий жамоат кутубхонасининг 100 йиллиги муносабати билан яратилган. У Ричард Ж. Риордан номидаги марказий кутубхонанинг ротундасида — думалоқ залида жойлаштирилган.

Лос-Анжелеслик рассом ва графика устаси Дэниел Гонсалес томонидан яратилган асар ёпиқ ҳолатда 4,7 метр баландлик ва 6,1 метр кенгликка эга. Тўлиқ очилганда эса тахминан 9,45 метр кенгликдаги композиция ҳосил бўлади. Ундаги айрим қоғоздан ясалган ҳажмли тасвирлар 3,35 метргача кўтарилади.

Китобнинг улкан ўлчамлари сабаб уни кутубхона эшикларидан яхлит ҳолда олиб кириш имкони бўлмаган. Шунинг учун асар алоҳида қисмларга бўлиб тайёрланган, бинонинг иккинчи қаватига олиб чиқилган ва ротундада қайта йиғилган.

«Luceros y Penumbras» иккита катта ҳажмли очилма композициядан иборат. Уларнинг бирида кутубхона биноси тунги осмон бағридан кўтарилаётгандек тасвирланган. Иккинчи композицияда эса турли ҳайвонлар ва рамзлар билан безатилган улкан «Донишмандлик дарахти» акс этган. Ушбу тасвирлар билим, хотира, маданият ва кашфиёт ғояларини ифодалайди.

2026 йил 2 июль куни расман тақдим этилган асар Гиннеснинг рекордлар китоби томонидан дунёдаги энг катта pop-up китоб сифатида эътироф этилди.

Ушбу улкан китоб Лос-Анжелес марказий кутубхонасининг юбилей тадбирлари доирасида ташкил этилган кўргазмада намойиш этилмоқда. Ташриф буюрувчилар уни 2027 йил 17 январгача бепул томоша қилишлари мумкин.

Гиннес рекордлар китобиЛос-Анжелес марказий кутубхонасиLuceros y PenumbrasДэниел Гонсалес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилди11 қаватли бино баландлигидаги улкан скелет: Мексикада Гиннес рекорди ўрнатилдиКеча 10:24Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиИталиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатди26 октябр 23:44Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!26 октябр 13:06Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди11 сентябр 17:42Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?11 август 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди