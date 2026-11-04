Психологлардан кутилмаган хулоса: Нега аёлларнинг тушкунлиги бутун оилага таъсир қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро психологлар олиб борган тадқиқотлар аёллардаги депрессия ҳолати оила аъзоларига занжирли реаксия тарзида ўтиб, уларда ҳам тушкунликни келтириб чиқаришини аниқлади.
- Аёл киши тушкунликка тушганда, унинг яқинларида руҳий инқироз юзага келиш хавфи 142 фоизга ошади.
- Эркакларда эса бундай ҳолат кузатилмайди, чунки улар стрессни ичига ютишга мойил бўлиб, атрофдагиларга эмоционал босим ўтказмайди.
Халқаро психолог ва тадқиқотчилар инсон руҳияти ҳамда оилавий муҳит бўйича олиб борилган изланишларда кутилмаган ва муҳим хулосага келди. Мутахассисларнинг аниқлашича, депрессия ҳолатининг бошқаларга юқиши ва атрофдагилар руҳиятини издан чиқаришида аёлларнинг руҳий ҳолати ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади.
Агар аёл киши чуқур тушкунликка тушса, бу кайфият унинг яқинлари, айниқса оила аъзоларига занжирли реакция тарзида таъсир кўрсатади ва уларда ҳам руҳий тушкунлик келиб чиқиш эҳтимолини бир неча баробарга оширади.
Хавф 142 фоизга ошади: Тадқиқотнинг ҳайратланарли рақамлари
Психологик тажрибалар натижалари эркаклар ва аёллар тушкунлиги оилавий муҳитга мутлақо турлича таъсир кўрсатишини намоён этди:
142 фоизлик кескин ўсиш: Аёлда депрессия белгилари юзага келганда, унинг ёнидаги яқинлари ва оила аъзоларида худди шундай руҳий ҳолатнинг пайдо бўлиш хавфи нақ 142 фоизга кўтарилади;
Эркакларда бундай таъсир йўқ: Депрессия ҳолатидаги эркаклар кузатилганда эса, уларнинг ички тушкунлиги атрофдагиларда худди шу даражадаги оммавий руҳий инқирозни келтириб чиқармаслиги аниқланди.
Нега бундай бўлади? Сабаб — ҳис-туйғуларни баён этиш усулида
Психологлар мазкур феноменнинг асл сабабини эркаклар ва аёлларнинг салбий кечинмаларни қайта ишлаш ҳамда намойиш этиш механизмидаги фарқ билан изоҳлайди:
Ҳиссиётларни бўлишиш ва қайта юклаш: Аёллар табиатан ўз муаммолари, ички ҳавотирлари ва салбий кечинмаларини яқинлари билан муҳокама қилишга мойил бўлади. Бироқ доимий шикоят ва тушкун кайфият суҳбатдошга ҳам «эмоционал юқумлилик» эффекти орқали ўтади ва унинг руҳий ҳимоясини синдиради;
Эркакларнинг ички сукунати: Эркаклар эса стресс ва салбий ҳолатларни одатда ичига ютиб, ўз кечинмаларини ошкор қилмасликка ҳаракат қилади. Бу эркакнинг ўз саломатлиги (юрак-қон томир тизими) учун хавфли бўлса-да, атрофдагиларни эмоционал жиҳатдан босим остида қолдирмайди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, оилада соғлом руҳий муҳитни сақлаш учун аёлларнинг ички ҳолатига ўз вақтида эътибор бериш ва депрессиянинг илк белгилари пайдо бўлиши биланоқ мутахассис кўмагига таяниш муҳим аҳамиятга эга.
Изоҳлар 0
…