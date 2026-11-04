Психологлардан кутилмаган хулоса: Нега аёлларнинг тушкунлиги бутун оилага таъсир қилади?

·54·Саломатлик
Психологлардан кутилмаган хулоса: Нега аёлларнинг тушкунлиги бутун оилага таъсир қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро психологлар олиб борган тадқиқотлар аёллардаги депрессия ҳолати оила аъзоларига занжирли реаксия тарзида ўтиб, уларда ҳам тушкунликни келтириб чиқаришини аниқлади.
  • Аёл киши тушкунликка тушганда, унинг яқинларида руҳий инқироз юзага келиш хавфи 142 фоизга ошади.
  • Эркакларда эса бундай ҳолат кузатилмайди, чунки улар стрессни ичига ютишга мойил бўлиб, атрофдагиларга эмоционал босим ўтказмайди.

Халқаро психолог ва тадқиқотчилар инсон руҳияти ҳамда оилавий муҳит бўйича олиб борилган изланишларда кутилмаган ва муҳим хулосага келди. Мутахассисларнинг аниқлашича, депрессия ҳолатининг бошқаларга юқиши ва атрофдагилар руҳиятини издан чиқаришида аёлларнинг руҳий ҳолати ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади.

Агар аёл киши чуқур тушкунликка тушса, бу кайфият унинг яқинлари, айниқса оила аъзоларига занжирли реакция тарзида таъсир кўрсатади ва уларда ҳам руҳий тушкунлик келиб чиқиш эҳтимолини бир неча баробарга оширади.

Хавф 142 фоизга ошади: Тадқиқотнинг ҳайратланарли рақамлари

Психологик тажрибалар натижалари эркаклар ва аёллар тушкунлиги оилавий муҳитга мутлақо турлича таъсир кўрсатишини намоён этди:

  • 142 фоизлик кескин ўсиш: Аёлда депрессия белгилари юзага келганда, унинг ёнидаги яқинлари ва оила аъзоларида худди шундай руҳий ҳолатнинг пайдо бўлиш хавфи нақ 142 фоизга кўтарилади;

  • Эркакларда бундай таъсир йўқ: Депрессия ҳолатидаги эркаклар кузатилганда эса, уларнинг ички тушкунлиги атрофдагиларда худди шу даражадаги оммавий руҳий инқирозни келтириб чиқармаслиги аниқланди.

Нега бундай бўлади? Сабаб — ҳис-туйғуларни баён этиш усулида

Психологлар мазкур феноменнинг асл сабабини эркаклар ва аёлларнинг салбий кечинмаларни қайта ишлаш ҳамда намойиш этиш механизмидаги фарқ билан изоҳлайди:

  • Ҳиссиётларни бўлишиш ва қайта юклаш: Аёллар табиатан ўз муаммолари, ички ҳавотирлари ва салбий кечинмаларини яқинлари билан муҳокама қилишга мойил бўлади. Бироқ доимий шикоят ва тушкун кайфият суҳбатдошга ҳам «эмоционал юқумлилик» эффекти орқали ўтади ва унинг руҳий ҳимоясини синдиради;

  • Эркакларнинг ички сукунати: Эркаклар эса стресс ва салбий ҳолатларни одатда ичига ютиб, ўз кечинмаларини ошкор қилмасликка ҳаракат қилади. Бу эркакнинг ўз саломатлиги (юрак-қон томир тизими) учун хавфли бўлса-да, атрофдагиларни эмоционал жиҳатдан босим остида қолдирмайди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, оилада соғлом руҳий муҳитни сақлаш учун аёлларнинг ички ҳолатига ўз вақтида эътибор бериш ва депрессиянинг илк белгилари пайдо бўлиши биланоқ мутахассис кўмагига таяниш муҳим аҳамиятга эга.

депрессияруҳий саломатликоилавий муносабатларпсихология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириЭрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сири1 ноябр 09:51Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирдиНикоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди28 октябр 17:52Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...28 сентябр 10:01Ҳеч нарсага кафолат йўқ: инсон ҳаётида энг қадрли бўлган одамлар ким?Ҳеч нарсага кафолат йўқ: инсон ҳаётида энг қадрли бўлган одамлар ким?24 сентябр 08:35Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат28 октябр 23:58Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули30 июл 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари