Канадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Канаданинг Британия Колумбияси вилоятидаги Уиллистон сув омборида дарахтлар билан қопланган улкан орол ўз жойидан ғойиб бўлиб, бир неча ҳафтадан сўнг 30 километр узоқликда қайта пайдо бўлди.
- Мутахассисларнинг фикрича, узунлиги 140 метр ва эни 70 метр бўлган бу орол йиллар давомида тўпланган чириган дарахт таналари ҳамда ўсимликлардан шаклланган бўлиб, сув сати кўтарилиши натижасида қирғоқдан ажралиб чиққан.
Канададаги улкан сув омборида дарахтлар билан қопланган оролнинг бир жойдан ғойиб бўлиб, бир неча ҳафта ўтиб бошқа ҳудудда пайдо бўлиши одамларни ҳайратга солди. Мутахассислар унинг қандай ҳаракатланганини сунъий йўл билан кўчирилгани эмас, балки табиий жараёнлар билан изоҳламоқда.
Ғайриоддий ҳодиса мамлакатнинг Британия Колумбияси вилоятида жойлашган Уиллистон сув омборида кузатилган. Дастлаб сув юзасида дарахтлар ўсиб турган катта орол аниқланган. Кейинчалик у аввалги жойида кўринмай қолган ва унинг қаерга кетгани номаълум бўлиб турган.
Бироқ орадан вақт ўтиб, орол аввалги жойидан тахминан 30 километр узоқликда, сув омбори қирғоғи яқинида қайта аниқланган. Мутахассислар унинг мавжудлиги ва ҳаракатини сунъий йўлдош тасвирлари ҳамда маҳаллий аҳоли хабарлари орқали тасдиқлаган.
Орол қандай қилиб сувда сузиб юриши мумкин?
BC Hydro энергетика компанияси вакилларининг тахминига кўра, орол бир неча йил давомида тўпланган чириган дарахт таналари, шох-шаббалар ва ўсимликлардан шаклланган бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан улар орасида янги ўсимликлар ва дарахтлар илдиз отиб, яхлит қатлам ҳосил қилган.
Сув омборида сув сатҳи кўтарилганда, ушбу қатлам қирғоқдан ажралиб, сув юзасида суза бошлаган бўлиши мумкин. Шамол ва сув ҳаракати эса уни бошқа жойга силжитган.
Оролнинг тахминий узунлиги 140 метр, эни эса 70 метрни ташкил этади. Унинг юзасида дарахтлар ва бошқа ўсимликлар ўсгани бу ҳодисани янада ғайриоддий кўрсатади.
Мутахассислар бундай катта сузувчи ороллар кам учрашини таъкидламоқда. Шу билан бирга, унинг устига чиқиш ёки унга қайиқ билан чиқиб олиш хавфли бўлиши мумкин, чунки тўпланган ёғоч ва ўсимликлар қатлами беқарор.
Ҳозирча оролнинг аниқ қандай шакллангани бўйича саволлар мавжуд. Бироқ дастлаб сирли ғойиб бўлишдек кўринган ҳодиса табиатдаги ғайриоддий жараёнлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Изоҳлар 0
…