Канадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлди

·53·Дунё
Канадада сирли орол ғойиб бўлиб, ҳафталардан сўнг бошқа жойда пайдо бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Канаданинг Британия Колумбияси вилоятидаги Уиллистон сув омборида дарахтлар билан қопланган улкан орол ўз жойидан ғойиб бўлиб, бир неча ҳафтадан сўнг 30 километр узоқликда қайта пайдо бўлди.
  • Мутахассисларнинг фикрича, узунлиги 140 метр ва эни 70 метр бўлган бу орол йиллар давомида тўпланган чириган дарахт таналари ҳамда ўсимликлардан шаклланган бўлиб, сув сати кўтарилиши натижасида қирғоқдан ажралиб чиққан.

Канададаги улкан сув омборида дарахтлар билан қопланган оролнинг бир жойдан ғойиб бўлиб, бир неча ҳафта ўтиб бошқа ҳудудда пайдо бўлиши одамларни ҳайратга солди. Мутахассислар унинг қандай ҳаракатланганини сунъий йўл билан кўчирилгани эмас, балки табиий жараёнлар билан изоҳламоқда.

Ғайриоддий ҳодиса мамлакатнинг Британия Колумбияси вилоятида жойлашган Уиллистон сув омборида кузатилган. Дастлаб сув юзасида дарахтлар ўсиб турган катта орол аниқланган. Кейинчалик у аввалги жойида кўринмай қолган ва унинг қаерга кетгани номаълум бўлиб турган.

Бироқ орадан вақт ўтиб, орол аввалги жойидан тахминан 30 километр узоқликда, сув омбори қирғоғи яқинида қайта аниқланган. Мутахассислар унинг мавжудлиги ва ҳаракатини сунъий йўлдош тасвирлари ҳамда маҳаллий аҳоли хабарлари орқали тасдиқлаган.

Орол қандай қилиб сувда сузиб юриши мумкин?

BC Hydro энергетика компанияси вакилларининг тахминига кўра, орол бир неча йил давомида тўпланган чириган дарахт таналари, шох-шаббалар ва ўсимликлардан шаклланган бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан улар орасида янги ўсимликлар ва дарахтлар илдиз отиб, яхлит қатлам ҳосил қилган.

Сув омборида сув сатҳи кўтарилганда, ушбу қатлам қирғоқдан ажралиб, сув юзасида суза бошлаган бўлиши мумкин. Шамол ва сув ҳаракати эса уни бошқа жойга силжитган.

Оролнинг тахминий узунлиги 140 метр, эни эса 70 метрни ташкил этади. Унинг юзасида дарахтлар ва бошқа ўсимликлар ўсгани бу ҳодисани янада ғайриоддий кўрсатади.

Мутахассислар бундай катта сузувчи ороллар кам учрашини таъкидламоқда. Шу билан бирга, унинг устига чиқиш ёки унга қайиқ билан чиқиб олиш хавфли бўлиши мумкин, чунки тўпланган ёғоч ва ўсимликлар қатлами беқарор.

Ҳозирча оролнинг аниқ қандай шакллангани бўйича саволлар мавжуд. Бироқ дастлаб сирли ғойиб бўлишдек кўринган ҳодиса табиатдаги ғайриоддий жараёнлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Уиллистон сув омбориБритания КолумбиясиBC Hydroсузувчи орол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди3 сентябр 13:59Шимолий Оролда сув сатҳи 44 метрга кўтарилиши мумкинШимолий Оролда сув сатҳи 44 метрга кўтарилиши мумкин8 октябр 18:51Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?6 сентябр 12:09Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқда19 август 23:0491 ёшли кампир эри учун дори олмоқчи бўлиб, қўлга тушди91 ёшли кампир эри учун дори олмоқчи бўлиб, қўлга тушдиБугун 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда