Тўйдаги қонли хайп: Покистонда TikTok юлдузининг тўйида 2 киши қурбон бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Покистоннинг Сиалкот шаҳрида TikTok юлдузи Ансер Маҳмуднинг тўй олди тадбирида юз берган оммавий тиқилинч оқибатида икки киши ҳалок бўлди ва 20 га яқин инсон жароҳатланди.
- Блогер ижтимоий тармоқлар орқали стадионга келганларга 20 миллион Покистон рупияси, автомобил ва 50 та мотоцикл каби қимматбаҳо совғалар ваъда қилиши оқибатида назорациз оломон юзага келган.
Покистоннинг Панжоб провинцияси Сиалкот шаҳрида машҳур TikTok юлдузи Ансер Маҳмуднинг (тармоқларда Mr Patlo / Mr Pattlo тахаллуси билан танилган) тўйи арафасида юз берган даҳшатли тиқилинч ва тартибсизлик икки кишининг ўлими ҳамда 20 га яқин инсоннинг оғир жароҳатланиши билан якун топди.
Интернетдаги оммавий чақириқлар ва қимматбаҳо совринлар ваъда қилинган маросим охир-оқибат назоратдан чиқиб, оммавий фожиага сабаб бўлди. Ҳолат юзасидан блогер ва ташкилотчилар ҳибсга олинган.
200 минг доллар, автомобиль ва 50 та мотоцикл: Оломонни нима жалб қилди?
Ҳодисанинг асл келиб чиқишига блогернинг ижтимоий тармоқлар орқали одамларни тўй маросимига чақириб, қимматбаҳо ютуқларни ваъда қилгани туртки бўлган:
Шов-шувли совғалар ваъдаси: Mr Patlo ўз обуначиларини «Faraz Sports» стадионида ўтказиладиган тўй олди тадбирига таклиф этиб, келганларга жами 20 миллион Покистон рупияси (қарийб 211 минг АҚШ доллари) нақд пул, енгил автомобиль, 50 та мотоцикл ва қимматбаҳо смартфонлар совға қилинишини билдирган;
Текин овқат ва соврин илинжи: Шов-шувли эълондан сўнг бутун провинция бўйлаб минглаб фуқаролар стадион ҳудудига оқиб кела бошлаган.
Дарвозалар очилиши ва назоратсиз оломон: Гувоҳлар нима дейди?
Стадионга тўпланган улкан оммавий тўлқинни бошқаришнинг имкони бўлмаган:
Чорлов ва оммавий босим: Гувоҳларнинг таъкидлашича, стадион дарвозалари очилиб, саҳнадан йиғилганларни ичкарига киришга даъват қилинганидан сўнг, одамлар бир-бирини босиб-янчиб ичкарига ёпирилган;
Хавфсизликнинг йўқлиги: Ҳудудда хавфсизлик чоралари етарли даражада ташкил этилмагани сабабли полиция ва хавфсизлик кучлари назоратни бутунлай йўқотган;
Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Юзага келган қаттиқ тиқилинч оқибатида Реҳан ва Одил исмли икки фуқаро воқеа жойида ҳаётдан кўз юмди. Яна 20 га яқин киши турли даражадаги тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган.
Жиноий иш ва блогернинг сўроқдаги даъвоси
Фожиадан сўнг ҳуқуқ-тартибот органлари қатъий чораларни ишга солди:
Ҳибсга олишлар: Маҳаллий полиция тадбирни ноқонуний ташкил этиш ва эҳтиётсизлик оқибатида инсонлар ўлимига сабаб бўлиш моддалари билан жиноий иш қўзғатди. Блогер Ансер Маҳмуд ва тадбир ташкилотчилари қўлга олинди;
Айбни полицияга юклаш уриниши: Сўроқ пайтида блогер воқеа содир бўлган лаҳзада ўзи стадионда бўлмаганини рўкач қилиб, айбни хавфсизликни назорат қилолмаган полицияга ағдаришга уринган;
Расмийлар позицияси: Ҳукумат вакиллари эса блогерга фақат ёпиқ бинода шахсий маросим ўтказиш учун рухсатнома берилганини, стадиондаги оммавий шоу ва хайп эса тўлиқ ноқонуний бўлганини маълум қилди.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда аудитория йиғиш ва «хайп» ортидан қувиш хавфсизлик нормаларига амал қилинмаганда қандай оғир оқибатларга олиб келишини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…