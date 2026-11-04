Тўйдаги қонли хайп: Покистонда TikTok юлдузининг тўйида 2 киши қурбон бўлди (видео)

·13·Дунё
Тўйдаги қонли хайп: Покистонда TikTok юлдузининг тўйида 2 киши қурбон бўлди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Покистоннинг Сиалкот шаҳрида TikTok юлдузи Ансер Маҳмуднинг тўй олди тадбирида юз берган оммавий тиқилинч оқибатида икки киши ҳалок бўлди ва 20 га яқин инсон жароҳатланди.
  • Блогер ижтимоий тармоқлар орқали стадионга келганларга 20 миллион Покистон рупияси, автомобил ва 50 та мотоцикл каби қимматбаҳо совғалар ваъда қилиши оқибатида назорациз оломон юзага келган.

Покистоннинг Панжоб провинцияси Сиалкот шаҳрида машҳур TikTok юлдузи Ансер Маҳмуднинг (тармоқларда Mr Patlo / Mr Pattlo тахаллуси билан танилган) тўйи арафасида юз берган даҳшатли тиқилинч ва тартибсизлик икки кишининг ўлими ҳамда 20 га яқин инсоннинг оғир жароҳатланиши билан якун топди.

Интернетдаги оммавий чақириқлар ва қимматбаҳо совринлар ваъда қилинган маросим охир-оқибат назоратдан чиқиб, оммавий фожиага сабаб бўлди. Ҳолат юзасидан блогер ва ташкилотчилар ҳибсга олинган.

200 минг доллар, автомобиль ва 50 та мотоцикл: Оломонни нима жалб қилди?

Ҳодисанинг асл келиб чиқишига блогернинг ижтимоий тармоқлар орқали одамларни тўй маросимига чақириб, қимматбаҳо ютуқларни ваъда қилгани туртки бўлган:

  • Шов-шувли совғалар ваъдаси: Mr Patlo ўз обуначиларини «Faraz Sports» стадионида ўтказиладиган тўй олди тадбирига таклиф этиб, келганларга жами 20 миллион Покистон рупияси (қарийб 211 минг АҚШ доллари) нақд пул, енгил автомобиль, 50 та мотоцикл ва қимматбаҳо смартфонлар совға қилинишини билдирган;

  • Текин овқат ва соврин илинжи: Шов-шувли эълондан сўнг бутун провинция бўйлаб минглаб фуқаролар стадион ҳудудига оқиб кела бошлаган.

Дарвозалар очилиши ва назоратсиз оломон: Гувоҳлар нима дейди?

Стадионга тўпланган улкан оммавий тўлқинни бошқаришнинг имкони бўлмаган:

  • Чорлов ва оммавий босим: Гувоҳларнинг таъкидлашича, стадион дарвозалари очилиб, саҳнадан йиғилганларни ичкарига киришга даъват қилинганидан сўнг, одамлар бир-бирини босиб-янчиб ичкарига ёпирилган;

  • Хавфсизликнинг йўқлиги: Ҳудудда хавфсизлик чоралари етарли даражада ташкил этилмагани сабабли полиция ва хавфсизлик кучлари назоратни бутунлай йўқотган;

  • Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Юзага келган қаттиқ тиқилинч оқибатида Реҳан ва Одил исмли икки фуқаро воқеа жойида ҳаётдан кўз юмди. Яна 20 га яқин киши турли даражадаги тан жароҳатлари билан касалхонага ётқизилган.

Жиноий иш ва блогернинг сўроқдаги даъвоси

Фожиадан сўнг ҳуқуқ-тартибот органлари қатъий чораларни ишга солди:

  • Ҳибсга олишлар: Маҳаллий полиция тадбирни ноқонуний ташкил этиш ва эҳтиётсизлик оқибатида инсонлар ўлимига сабаб бўлиш моддалари билан жиноий иш қўзғатди. Блогер Ансер Маҳмуд ва тадбир ташкилотчилари қўлга олинди;

  • Айбни полицияга юклаш уриниши: Сўроқ пайтида блогер воқеа содир бўлган лаҳзада ўзи стадионда бўлмаганини рўкач қилиб, айбни хавфсизликни назорат қилолмаган полицияга ағдаришга уринган;

  • Расмийлар позицияси: Ҳукумат вакиллари эса блогерга фақат ёпиқ бинода шахсий маросим ўтказиш учун рухсатнома берилганини, стадиондаги оммавий шоу ва хайп эса тўлиқ ноқонуний бўлганини маълум қилди.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда аудитория йиғиш ва «хайп» ортидан қувиш хавфсизлик нормаларига амал қилинмаганда қандай оғир оқибатларга олиб келишини яна бир бор кўрсатди.

Ансер МаҳмудMr PatloСиалкотПокистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди10 сентябр 17:14BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)BRICS саммити вақтида снайпер махфий жойини эфирга узатгани учун ишдан ҳайдалди (видео)16 сентябр 18:04Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилди18 август 09:56FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...23 июл 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди