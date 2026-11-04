Самарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланади

·56·Ўзбекистон
Самарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилнинг 5-6 ноябр кунлари Самарқанд шаҳрида 24 давлат вакиллари ва 5 та халқаро ташкилот иштирокида Хавфсизлик масалалари бўйича «ШҲТ плюс» биринчи экспертлар мулоқоти бўлиб ўтади.
  • Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати раиси генерал-полковник Б.Қурбонов раислик қиладиган ушбу тадбирда рақамли трансформация даврида терроризм, экстремизм ва киберхавфсизликка қарши курашиш масалалари муҳокама қилинади.

2026 йилнинг 5-6 ноябрь кунлари қадимий Самарқанд шаҳри яна бир нуфузли халқаро анжуман — Хавфсизлик масалалари бўйича «ШҲТ плюс» биринчи экспертлар мулоқотига мезбонлик қилади.

Глобал миқёсда рақамли технологиялар тез суръатлар билан ривожланаётган бир пайтда ўтказилаётган ушбу йиғилиш «Рақамли трансформация даврида хавфсизлик: янги технологиялар ривожланишини ҳисобга олган ҳолда терроризм ва экстремизмга қарши курашиш» бош мавзусига бағишланади. Нуфузли тадбирга Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати раиси генерал-полковник Б.Қурбонов раислик қилади.

Тошкент ташаббусининг халқаро эътирофи: Остонадан Самарқандгача

Мазкур форматни ташкил этиш ташаббуси бевосита Ўзбекистон раҳбарияти томонидан илгари сурилган бўлиб, қисқа фурсатда амалий босқичга кўчди:

  • Президент ташаббуси: Ушбу янги мулоқот платформасини ишга тушириш таклифи Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илк бор 2024 йилда ШҲТнинг Остона саммитида билдирилган эди;

  • Тяньцзинь келишуви: 2025 йилда Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтган ташкилотга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашида экспертлар мулоқотининг илк саммитига айнан Самарқанд шаҳрини танлаш бир овоздан маъқулланди.

24 давлат ва махсус хизматлар раҳбарлари: Кимлар иштирок этади?

Самарқанд мулоқоти ўз кўлами ва иштирокчилар даражаси бўйича минтақадаги энг йирик хавфсизлик платформаларидан бирига айланмоқда:

  • Кенг қамровли делегациялар: Тадбирда дунёнинг 24 давлатидан 33 та нуфузли делегация ҳамда 5 та халқаро ташкилот вакиллари қатнашиши тасдиқланди;

  • Махсус хизматлар вакиллари: Анжуманда ШҲТга аъзо давлатлар, кузатувчи мамлакатлар, мулоқот бўйича ҳамкорларнинг разведка ва хавфсизлик органлари раҳбарлари, соҳа экспертлари ҳамда фахрий меҳмонлар бир стол атрофида жам бўлади.

Сунъий интеллект ва кибермакондаги хатарлар: Кун тартибидаги асосий вазифалар

Мулоқот иштирокчилари замонавий таҳдидларнинг янги шаклларини муҳокама қилиб, муштарак стратегия ишлаб чиқади:

  • Сунъий интеллектдан фойдаланиш: Кун тартибида илғор технологиялар, алгоритмлар ва сунъий интеллект воситаларининг хавфсизлик тизимларига ҳамда янги турдаги хатарларга таъсири атрофлича кўриб чиқилади;

  • Якуний ҳужжат ва устувор йўналишлар: Музокаралар якунига кўра, делегациялар раҳбарлари рақамли трансформация шароитида халқаро терроризм, экстремизм ҳамда киберҳужумларга қарши биргаликда курашиш бўйича келагуси амалий вазифаларни белгилаб олади.

Самарқанд мулоқоти ШҲТ майдонида рақамли хавфсизлик соҳасидаги мувофиқлаштирилган ҳаракатларнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда.

ШҲТСамарқанд мулоқотиШавкат МирзиёевДавлат хавфсизлик хизмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқдаАндижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқда29 октябр 11:05Самарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этиладиСамарқанд олий таълим тизимида ислоҳот: 4 та ОТМ қайта ташкил этилади1 июн 20:44Ўзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилдиЎзбекистон делегацияси Венадаги БМТ анжуманида тарихий маъруза қилди1 июн 20:53Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўллади5 июл 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди