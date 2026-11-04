Самарқанд шаҳрида 24 давлат махсус хизматлари янги таҳдидларга қарши тўпланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йилнинг 5-6 ноябр кунлари Самарқанд шаҳрида 24 давлат вакиллари ва 5 та халқаро ташкилот иштирокида Хавфсизлик масалалари бўйича «ШҲТ плюс» биринчи экспертлар мулоқоти бўлиб ўтади.
- Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати раиси генерал-полковник Б.Қурбонов раислик қиладиган ушбу тадбирда рақамли трансформация даврида терроризм, экстремизм ва киберхавфсизликка қарши курашиш масалалари муҳокама қилинади.
2026 йилнинг 5-6 ноябрь кунлари қадимий Самарқанд шаҳри яна бир нуфузли халқаро анжуман — Хавфсизлик масалалари бўйича «ШҲТ плюс» биринчи экспертлар мулоқотига мезбонлик қилади.
Глобал миқёсда рақамли технологиялар тез суръатлар билан ривожланаётган бир пайтда ўтказилаётган ушбу йиғилиш «Рақамли трансформация даврида хавфсизлик: янги технологиялар ривожланишини ҳисобга олган ҳолда терроризм ва экстремизмга қарши курашиш» бош мавзусига бағишланади. Нуфузли тадбирга Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати раиси генерал-полковник Б.Қурбонов раислик қилади.
Тошкент ташаббусининг халқаро эътирофи: Остонадан Самарқандгача
Мазкур форматни ташкил этиш ташаббуси бевосита Ўзбекистон раҳбарияти томонидан илгари сурилган бўлиб, қисқа фурсатда амалий босқичга кўчди:
Президент ташаббуси: Ушбу янги мулоқот платформасини ишга тушириш таклифи Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илк бор 2024 йилда ШҲТнинг Остона саммитида билдирилган эди;
Тяньцзинь келишуви: 2025 йилда Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтган ташкилотга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашида экспертлар мулоқотининг илк саммитига айнан Самарқанд шаҳрини танлаш бир овоздан маъқулланди.
24 давлат ва махсус хизматлар раҳбарлари: Кимлар иштирок этади?
Самарқанд мулоқоти ўз кўлами ва иштирокчилар даражаси бўйича минтақадаги энг йирик хавфсизлик платформаларидан бирига айланмоқда:
Кенг қамровли делегациялар: Тадбирда дунёнинг 24 давлатидан 33 та нуфузли делегация ҳамда 5 та халқаро ташкилот вакиллари қатнашиши тасдиқланди;
Махсус хизматлар вакиллари: Анжуманда ШҲТга аъзо давлатлар, кузатувчи мамлакатлар, мулоқот бўйича ҳамкорларнинг разведка ва хавфсизлик органлари раҳбарлари, соҳа экспертлари ҳамда фахрий меҳмонлар бир стол атрофида жам бўлади.
Сунъий интеллект ва кибермакондаги хатарлар: Кун тартибидаги асосий вазифалар
Мулоқот иштирокчилари замонавий таҳдидларнинг янги шаклларини муҳокама қилиб, муштарак стратегия ишлаб чиқади:
Сунъий интеллектдан фойдаланиш: Кун тартибида илғор технологиялар, алгоритмлар ва сунъий интеллект воситаларининг хавфсизлик тизимларига ҳамда янги турдаги хатарларга таъсири атрофлича кўриб чиқилади;
Якуний ҳужжат ва устувор йўналишлар: Музокаралар якунига кўра, делегациялар раҳбарлари рақамли трансформация шароитида халқаро терроризм, экстремизм ҳамда киберҳужумларга қарши биргаликда курашиш бўйича келагуси амалий вазифаларни белгилаб олади.
Самарқанд мулоқоти ШҲТ майдонида рақамли хавфсизлик соҳасидаги мувофиқлаштирилган ҳаракатларнинг янги даврини бошлаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…