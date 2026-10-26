Аргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйди

·54·Дунё
Аргентиналик она чақалоғига BTS юлдузи шарафига исм қўйди

Аргентинада BTS гуруҳи мухлиси бўлган аёл янги туғилган ўғлига К-поп юлдузи Мин Ёонги шарафига “Ёонги Карлос” деб исм берди. Мин Ёонги мухлисларга Суга саҳна номи билан ҳам танилган бўлиб, BTS гуруҳида реппер ва продюсер сифатида фаолият юритади.

Чақалоқ оиласи билан Буэнос-Айрес шаҳрида BTS гуруҳига бағишланган ярмаркада қатнашганидан сўнг, унинг ноодатий исми интернет фойдаланувчилари ва оммавий ахборот воситалари эътиборини тортди.

Боланинг исми акс этган ҳужжат ҳам ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. BTS мухлислари бу ҳолатни гуруҳ ижодкорларига бўлган меҳр ва садоқатнинг ўзига хос ифодаси сифатида қабул қилмоқда.

К-поп юлдузлари мухлислар ҳаётига таъсир кўрсатиши, ҳатто фарзандларига исм танлашда ҳам илҳом манбаи бўлиши мумкинлиги ушбу воқеа орқали яна бир бор намоён бўлди.

BTSМин ЁонгиСугаК-поп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БТС аъзоси Чонгукни нишонга олган хакер 20 йилга қамалдиБТС аъзоси Чонгукни нишонга олган хакер 20 йилга қамалди22 август 08:50133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди24 июн 21:47Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиТайванда BTS чиптаси учун ибодат бошланди3 июн 03:29АҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиАҚШда чиқиндилар билан бирга прессланган эркак тирик қолдиБугун 13:42Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиРоссияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиБугун 13:08Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!Дунёдаги энг баланд бўйли туркиялик аёл саккиз марта Гиннес рекордларига кирди!Бугун 13:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди