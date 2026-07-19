Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолди

·47·Дунё
Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолди

АҚШнинг Аляска штатида уч нафар сайёҳ учун оддий сайр кутилмаган хавфли ҳолатга айланди. Улар тоғ йўлагида тўсатдан баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз келиб қолди. Ҳодиса тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Воқеа Anan Creek Wildlife Observatory ҳудудида содир бўлган. Сайёҳлар бурилишдан ўтаётганида лақаби «Scuba Sue» бўлган гризли айиғига дуч келган. Айиқ ўша вақтда дарёга келиши керак бўлган лосось балиқларини қидираётган эди.

Сайёҳлар айтишича, улар парк рейнджерлари берган хавфсизлик қоидаларига амал қилиб, саросимага тушмасдан айиқ билан хотиржам овозда гаплашган ва секинлик билан орқага чекиниб, унга йўл бўшатган.

«Жуда қаттиқ қўрқдик. Аммо рейнджерлар айтган маслаҳатларни эслаб, хотиржам қолишга ҳаракат қилдик», — деди сайёҳ Таня Томпсон.

Бир неча дақиқалик таранг вазиятдан кейин гризли айиғи одамларга тегмасдан йўлида давом этган.

Доктор Мишель Линн Таллернинг таъкидлашича, бу йил лосось балиқлари дарёга одатдагидан кечроқ келаётгани сабабли айиқлар оч қолган ва бу каби учрашувлар янада хавфли тус олиши мумкин.

АҚШ Миллий боғлар хизмати мутахассислари бундай ҳолатларда қочмаслик, кескин ҳаракат қилмаслик, айиқ билан хотиржам овозда гапириш ва имкони борича унга йўл беришни тавсия этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиУч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиБугун, 20:40Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиДарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиБугун, 19:07Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиГольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиБугун, 16:56Покистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиПокистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиБугун, 16:28Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиҲиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиБугун, 16:16“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди