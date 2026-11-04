Бухорода электр тармоқлари 745 километрга узайтирилади

·38·Иқтисодиёт
Бухорода электр тармоқлари 745 километрга узайтирилади

Ўзбекистон энергетикасида янги қувватларни ишга тушириш ишлари давом этмоқда. Қисқа вақт ичида қарийб 2 минг мегаватт қувватга эга электр станциялари фаолияти йўлга қўйилди. Олдиндаги уч йилда эса 3,1 минг мегаватт қувватли шамол электр станциялари ва 1 минг мегаваттлик энергия сақлаш тизимларини барпо этиш режалаштирилган.

Янги электр станцияларидан олинадиган энергияни истеъмолчиларга етказиш учун тармоқларни ҳам модернизация қилиш зарур. Шу боис Бухоро вилоятида уч йил мобайнида 745 километр электр узатиш тармоғи қурилиши белгиланган.

Тўқимачилик саноатида ҳам экспорт ҳажмини ошириш вазифаси қўйилди. Хусусан, халқаро брендлар билан ҳамкорлик қилиш орқали Бухорода тайёрланаётган маҳсулотларни хорижий бозорларга олиб чиқишни кенгайтириш режалаштирилмоқда.

Келаси йил учун камида 1 миллиард долларлик лойиҳаларни амалга ошириш ва тўқимачилик маҳсулотлари экспортини икки баробар кўпайтириш мақсад қилиб белгиланди.

Бухоро вилоятиЭлектр энергиясиЭнергия сақлашТўқимачилик саноатиЭкспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади6 октябр 22:43Электр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқдаЭлектр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқда14 июл 18:454 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 18:18Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?2 ноябр 22:363 ноябрь учун валюта курслари эълон 3 ноябрь учун валюта курслари эълон 2 ноябр 17:50Олтин қуймалар нархи пасайдиОлтин қуймалар нархи пасайди2 ноябр 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди