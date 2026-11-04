“1000 йилда бир бўладиган офат”: Флоридани сув босди, машиналар оқиб кетмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Флорида штатида юз берган рекорд даражадаги кучли ёғингарчиликлар оқибатида кенг кўламли тошқинлар юзага келиб, камида икки киши ҳалок бўлди.
- Табиий офат сабабли губернатор Рон Десантис бир қанча округларда фавқулодда ҳолат режимини жорий этди ва 19 та сайлов участкаси хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.
АҚШ Конгрессига бўлиб ўтаётган ҳал қилувчи оралиқ сайловлар кунида Флорида штатининг шарқий қирғоқларини мисли кўрилмаган даражадаги вайронкор тошқинлар босиб қолди. Табиий офат сабабли саккизта округдаги камида 19 та сайлов участкаси фавқулодда хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.
Сиёсий кузатувчиларнинг баҳолашича, асосий сайлов кунида (Election Day) инфратузилманинг фалажланиши овоз беришда шахсан қатнашишни маъқул кўрувчи Республикачилар партияси электоратининг фаоллигига бевосита салбий таъсир кўрсатиши ва умумий натижаларни ўзгартириб юбориши мумкин.
«1000 йилда бир кузатиладиган ёғингарчилик»: Фалокат миқёси
Миллий об-ҳаво хизмати (NWS) юз берган ҳодисани «минг йилда бир марта юз берадиган экстремал ёғингарчилик» деб атади ҳамда Палм-Бей, Вест-Мелбурн ва Грант-Валкария шаҳарларида фавқулодда тошқин тартибини эълон қилди:
Рекорд даражадаги ёғингарчилик: Айрим ҳудудларга атиги 36 соат ичида 500–600 мм (20–25 дюйм) атрофида ёмғир ёғди. Энг юқори кўрсаткич Грант-Валкария ҳудудида қайд этилиб, ёғингарчилик ҳажми қарийб 627 мм (24,69 дюйм)ни ташкил этди;
Қурбонлар ва қайиқлардаги эвакуация: Олинган расмий маълумотларга кўра, сув сатҳининг кескин кўтарилиши оқибатида камида икки киши ҳалок бўлди. Юзлаб аҳоли ва йўлларда сув исканжасида қолган ҳайдовчилар баланд ғилдиракли махсус техникалар ҳамда қутқарув қайиқлари ёрдамида хавфсиз ерга олиб чиқилди;
Шаҳарлар фалаж ҳолатда: Кўплаб асосий трассалар бутунлай сув остида қолган, мактаблар ёпилган ва жамоат транспортининг ҳаракати тўхтатилган.
Губернатор қарори ва сайлов жараёнига жиддий таҳдид
Штат раҳбарияти офат кўламини ҳисобга олиб шошилинч чораларни ишга солди:
Рон Десантисдан фавқулодда ҳолат фармони: Флорида губернатори тошқиндан энг кўп талафот кўрган округлар — Бревард, Индиан-Ривер, Мартин, Сент-Люси ва бошқа ҳудудларда расман фавқулодда ҳолат режимини жорий этди;
Сайловчилар участкаларга етиб бора олмаяпти: Камида еттита округда овоз бериш пунктлари бошқа жойларга кўчирилгани ва йўллар ёпилгани сабабли кўплаб фуқаролар сайловда қатнашиш имкониятидан маҳрум бўлмоқда, бу эса кун тартибидаги сиёсий мувозанатни хавф остига қўймоқда.
Олимлар тушунтириши: Нега айнан «Космик соҳил» нишонга айланди?
Метеорологлар офатнинг келиб чиқиш сабабларини ноёб атмосфера ҳодисаси билан изоҳламоқда: Мексика кўрфази устида пайдо бўлган паст босимли циклон Атлантика океанидан улкан тропик намлик оқимини олиб келган. Булутли фронт «Космик соҳил» (Space Coast) устида деярли ҳаракатсиз қотиб қолиб, мисли кўрилмаган миқдордаги сувни атиги бир неча ўн соат ичида бир ҳудудга тўккан.
Изоҳлар 0
…