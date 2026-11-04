“1000 йилда бир бўладиган офат”: Флоридани сув босди, машиналар оқиб кетмоқда (видео)

·91·Дунё
“1000 йилда бир бўладиган офат”: Флоридани сув босди, машиналар оқиб кетмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Флорида штатида юз берган рекорд даражадаги кучли ёғингарчиликлар оқибатида кенг кўламли тошқинлар юзага келиб, камида икки киши ҳалок бўлди.
  • Табиий офат сабабли губернатор Рон Десантис бир қанча округларда фавқулодда ҳолат режимини жорий этди ва 19 та сайлов участкаси хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.

АҚШ Конгрессига бўлиб ўтаётган ҳал қилувчи оралиқ сайловлар кунида Флорида штатининг шарқий қирғоқларини мисли кўрилмаган даражадаги вайронкор тошқинлар босиб қолди. Табиий офат сабабли саккизта округдаги камида 19 та сайлов участкаси фавқулодда хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.

Сиёсий кузатувчиларнинг баҳолашича, асосий сайлов кунида (Election Day) инфратузилманинг фалажланиши овоз беришда шахсан қатнашишни маъқул кўрувчи Республикачилар партияси электоратининг фаоллигига бевосита салбий таъсир кўрсатиши ва умумий натижаларни ўзгартириб юбориши мумкин.

«1000 йилда бир кузатиладиган ёғингарчилик»: Фалокат миқёси

Миллий об-ҳаво хизмати (NWS) юз берган ҳодисани «минг йилда бир марта юз берадиган экстремал ёғингарчилик» деб атади ҳамда Палм-Бей, Вест-Мелбурн ва Грант-Валкария шаҳарларида фавқулодда тошқин тартибини эълон қилди:

  • Рекорд даражадаги ёғингарчилик: Айрим ҳудудларга атиги 36 соат ичида 500–600 мм (20–25 дюйм) атрофида ёмғир ёғди. Энг юқори кўрсаткич Грант-Валкария ҳудудида қайд этилиб, ёғингарчилик ҳажми қарийб 627 мм (24,69 дюйм)ни ташкил этди;

  • Қурбонлар ва қайиқлардаги эвакуация: Олинган расмий маълумотларга кўра, сув сатҳининг кескин кўтарилиши оқибатида камида икки киши ҳалок бўлди. Юзлаб аҳоли ва йўлларда сув исканжасида қолган ҳайдовчилар баланд ғилдиракли махсус техникалар ҳамда қутқарув қайиқлари ёрдамида хавфсиз ерга олиб чиқилди;

  • Шаҳарлар фалаж ҳолатда: Кўплаб асосий трассалар бутунлай сув остида қолган, мактаблар ёпилган ва жамоат транспортининг ҳаракати тўхтатилган.

Губернатор қарори ва сайлов жараёнига жиддий таҳдид

Штат раҳбарияти офат кўламини ҳисобга олиб шошилинч чораларни ишга солди:

  • Рон Десантисдан фавқулодда ҳолат фармони: Флорида губернатори тошқиндан энг кўп талафот кўрган округлар — Бревард, Индиан-Ривер, Мартин, Сент-Люси ва бошқа ҳудудларда расман фавқулодда ҳолат режимини жорий этди;

  • Сайловчилар участкаларга етиб бора олмаяпти: Камида еттита округда овоз бериш пунктлари бошқа жойларга кўчирилгани ва йўллар ёпилгани сабабли кўплаб фуқаролар сайловда қатнашиш имкониятидан маҳрум бўлмоқда, бу эса кун тартибидаги сиёсий мувозанатни хавф остига қўймоқда.

Олимлар тушунтириши: Нега айнан «Космик соҳил» нишонга айланди?

Метеорологлар офатнинг келиб чиқиш сабабларини ноёб атмосфера ҳодисаси билан изоҳламоқда: Мексика кўрфази устида пайдо бўлган паст босимли циклон Атлантика океанидан улкан тропик намлик оқимини олиб келган. Булутли фронт «Космик соҳил» (Space Coast) устида деярли ҳаракатсиз қотиб қолиб, мисли кўрилмаган миқдордаги сувни атиги бир неча ўн соат ичида бир ҳудудга тўккан.

ФлоридаАҚШ сайловлариРон Десантистабиий офат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилдиАҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилди10 октябр 12:04Мексикада сел даҳшати: касалхоналарни сув босди, автомобилларни оқизиб кетди (видео)Мексикада сел даҳшати: касалхоналарни сув босди, автомобилларни оқизиб кетди (видео)26 октябр 08:21Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)15 октябр 10:11Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)1 ноябр 16:48Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)27 август 21:07Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)27 август 20:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди