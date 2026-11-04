“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкин

·43·Жамият
“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилмаган ёки ундан чиқариб юборилган фуқаролар учун онлайн тартибда апелляция бериш имконияти яратилди.
  • Шикоятлар мй.gov.uz портали орқали қабул қилиниб, бевосита махсус Апелляция кенгашига йўналтирилади.
  • Мазкур мурожаатлар қонунчиликка кўра, кўпи билан 15 кун муддат ичида кўриб чиқилиб, расмий хулоса тақдим этилади.

Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида фуқароларнинг ҳуқуқларини тезкор ва шаффоф ҳимоя қилишга қаратилган муҳим қулайлик жорий этилди. Эндиликда «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилмаган ёки ундан ноҳақ чиқариб юборилган деб ҳисоблаган фуқаролар идораларга сарсон бўлиб бормасдан, онлайн тартибда апелляция бериши мумкин.

Янги хизмат воситасида фуқаролар «маҳалла еттилиги» ваколатли вакиллари томонидан тузилган бирламчи хулосалар, моддий аҳволни ўрганиш далолатномалари ҳамда тизимнинг рад жавоблари устидан тўғридан-тўғри шикоят йўллаш имконига эга бўлди.

Онлайн шикоят қайси платформа орқали юборилади?

Жараён ортиқча бюрократия ва қоғозбозликлардан холи тарзда рақамлаштирилган:

  • Ягона портал орқали ариза: Барча норозилик ва шикоятлар Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали электрон тарзда қабул қилинади;

  • Тўғридан-тўғри Апелляция кенгашига: Юборилган мурожаат бевосита маҳаллий ижрочилардан юқори турувчи ваколатли орган — махсус Апелляция кенгашига йўналтирилади;

  • Қатъий муддат: Қонунчиликка кўра, портал орқали келиб тушган барча шикоят ва эътирозлар кўпи билан 15 кун муддат ичида батафсил кўриб чиқилиб, расмий хулоса тақдим этилади.

Қандай ҳолатларда шикоят қилиш мумкин?

Мазкур онлайн механизм қуйидаги вазиятларда аҳолига ўз қонуний манфаатларини тиклашга ёрдам беради:

  • «Маҳалла еттилиги»нинг субъектив хулосалари: Оиланинг даромади, мулки ёки ижтимоий аҳволи ҳақиқатга тўғри келмайдиган тарзда нотўғри баҳоланганда;

  • Далолатномалар билан келишмовчилик: Фуқаронинг ҳақиқий моддий эҳтиёжини ҳисобга олмасдан тузилган салбий мазмундаги далолатномалар мавжуд бўлганда;

  • Тизимдаги техник рад этишлар: Ягона реестрнинг автоматик алгоритмлари томонидан асоссиз равишда ижтимоий кўмак рад этилгани бўйича далиллар бўлганда.

Ушбу тизим ижтимоий ёрдам ва нафақаларнинг чинакам муҳтож оилаларга манзилли етиб боришини таъминлаш ҳамда маҳалла даражасидаги коррупциявий омилларни жиловлашда муҳим қадам бўлди.

Ижтимоий ҳимоя ягона реестриmy.gov.uzМаҳалла еттилигиИжтимоий нафақалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратиладиНоябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратилади30 октябр 10:41Сувдан қарзи борларга “свет” учун тўлов чекланади: Янги тартиб қачондан кучга киради?Сувдан қарзи борларга “свет” учун тўлов чекланади: Янги тартиб қачондан кучга киради?31 октябр 11:54Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?Ҳайдовчилар диққатига: Экостикер учун қачондан жарима қўлланади ва у пуллик бўладими?30 октябр 21:35Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилиндиМиллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилинди28 октябр 12:42Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?26 июл 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади