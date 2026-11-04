“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилмаган ёки ундан чиқариб юборилган фуқаролар учун онлайн тартибда апелляция бериш имконияти яратилди.
- Шикоятлар мй.gov.uz портали орқали қабул қилиниб, бевосита махсус Апелляция кенгашига йўналтирилади.
- Мазкур мурожаатлар қонунчиликка кўра, кўпи билан 15 кун муддат ичида кўриб чиқилиб, расмий хулоса тақдим этилади.
Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида фуқароларнинг ҳуқуқларини тезкор ва шаффоф ҳимоя қилишга қаратилган муҳим қулайлик жорий этилди. Эндиликда «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилмаган ёки ундан ноҳақ чиқариб юборилган деб ҳисоблаган фуқаролар идораларга сарсон бўлиб бормасдан, онлайн тартибда апелляция бериши мумкин.
Янги хизмат воситасида фуқаролар «маҳалла еттилиги» ваколатли вакиллари томонидан тузилган бирламчи хулосалар, моддий аҳволни ўрганиш далолатномалари ҳамда тизимнинг рад жавоблари устидан тўғридан-тўғри шикоят йўллаш имконига эга бўлди.
Онлайн шикоят қайси платформа орқали юборилади?
Жараён ортиқча бюрократия ва қоғозбозликлардан холи тарзда рақамлаштирилган:
Ягона портал орқали ариза: Барча норозилик ва шикоятлар Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали электрон тарзда қабул қилинади;
Тўғридан-тўғри Апелляция кенгашига: Юборилган мурожаат бевосита маҳаллий ижрочилардан юқори турувчи ваколатли орган — махсус Апелляция кенгашига йўналтирилади;
Қатъий муддат: Қонунчиликка кўра, портал орқали келиб тушган барча шикоят ва эътирозлар кўпи билан 15 кун муддат ичида батафсил кўриб чиқилиб, расмий хулоса тақдим этилади.
Қандай ҳолатларда шикоят қилиш мумкин?
Мазкур онлайн механизм қуйидаги вазиятларда аҳолига ўз қонуний манфаатларини тиклашга ёрдам беради:
«Маҳалла еттилиги»нинг субъектив хулосалари: Оиланинг даромади, мулки ёки ижтимоий аҳволи ҳақиқатга тўғри келмайдиган тарзда нотўғри баҳоланганда;
Далолатномалар билан келишмовчилик: Фуқаронинг ҳақиқий моддий эҳтиёжини ҳисобга олмасдан тузилган салбий мазмундаги далолатномалар мавжуд бўлганда;
Тизимдаги техник рад этишлар: Ягона реестрнинг автоматик алгоритмлари томонидан асоссиз равишда ижтимоий кўмак рад этилгани бўйича далиллар бўлганда.
Ушбу тизим ижтимоий ёрдам ва нафақаларнинг чинакам муҳтож оилаларга манзилли етиб боришини таъминлаш ҳамда маҳалла даражасидаги коррупциявий омилларни жиловлашда муҳим қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…