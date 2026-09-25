Хоразмда бронза даврига оид 19 та яшиксимон қабр топилди

·7·Жамият
Хоразмда бронза даврига оид 19 та яшиксимон қабр топилди

Хоразм вилояти Тупроққалъа туманида илгари номаълум бўлган қадимий қабристон аниқланди. Топилма Хоразм Маъмун академияси археологик экспедициясининг дала тадқиқотлари давомида қайд этилган. Бу ҳақда Хоразм Маъмун академияси хабар берди.

Ёдгорликда тошлардан қурилган 19 та яшиксимон қабр аниқланган. Қабрлардан айримларида марҳумлар ғужанак ҳолатда дафн этилгани кузатилган. Шунингдек, қазишмалар вақтида дафн анжомлари, жумладан, бронза буюмлар ва мунчоқлар топилган.

Мутахассисларнинг дастлабки таҳлилига кўра, ёдгорлик бронза даврига мансуб бўлиши мумкин. Дафн маросими ва айрим топилмалар Жанубий Қозоғистоннинг Сирдарё ҳавзасида аниқланган қадимий дафн иншоотлари билан муайян ўхшашликларга эга.

Археологларнинг қайд этишича, бу ўхшашликлар бронза даврида Марказий Осиёнинг турли ҳудудларида яшаган аҳоли ўртасида маданий алоқалар ва ўхшаш анъаналар бўлганидан далолат бериши мумкин. Бироқ ёдгорликнинг аниқ ёши ва маданий мансублиги бўйича якуний хулоса ҳали берилмаган.

Ҳозирда мутахассислар топилган қабрлар, инсон қолдиқлари ва дафн анжомларини ўрганмоқда. Келгусида лаборатория тадқиқотлари ҳам ўтказилиб, ёдгорликнинг аниқ санаси ва Хоразм тарихидаги ўрни аниқлаштирилади.

Qora fonda qadimiy metall parchalari va mayda toshlar ikki qatorda joylashgan.
Хоразм Маъмун академиясиТупроққалъақабристонбронза даври
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиХоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилди21 июл 12:02"Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти..."Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти...18 сентябр 18:16Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда18 сентябр 16:49Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиСурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқланди10 сентябр 19:13Самарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиСамарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топди15 сентябр 12:29Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишдиХоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди26 май 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ