Россия чип ишлаб чиқариш ускуналарини ўрнини босувчи лойиҳаларга 2 млрд рубл ажратди

·27·Техно
Россия чип ишлаб чиқариш ускуналарини ўрнини босувчи лойиҳаларга 2 млрд рубл ажратди

Россия Саноат ва савдо вазирлиги эпитакция ускуналарини импорт ўрнини босишга қаратилган иккита йирик лойиҳани ишга туширди. Ушбу технология кремний, кремний-германий ҳамда индий, алюминий ва галлий бирикмалари асосидаги қатламларни ўстириш учун мўлжалланган. КНевс нашрининг хабар беришича, янги ишланмалар Россияга етказиб берилиши блокланган Американинг Вееко, Франциянинг Рибер ва Нидерландиянинг АСМ компаниялари ускуналарини алмаштириши керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“Эпитакция-СиГе” лойиҳасига 463,7 миллион рубл маблағ ажратилди. Унинг доирасида 200 мм диаметрли кремний пластиналарида кремний-германий қатламларини газ фазали эпитакция усули билан ўстириш қурилмасини яратиш кўзда тутилган. Бу тизим Нидерландиянинг АСМ Эпсилон 2000 қурилмасининг аналоги бўлади. Техник топшириққа кўра, ижрочи реактор, робот-юклагич ва пластина юзасини тозалаш модулини ишлаб чиқиши лозим. Ишлар 2029-йил июнигача якунланиши керак.

“Ситадел” деб номланган иккинчи лойиҳага эса 1,5 миллиард рубл йўналтирилди. Бу лойиҳа индий, алюминий, галлий ва арсенид бирикмалари асосида гетероструктуралар олиш учун молекуляр-нурли эпитакция қурилмасини ишлаб чиқишни назарда тутади. Мазкур тизим Франциянинг Рибер 49 ва АҚШнинг Вееко ГEН200 ускуналарининг ўрнини босиши кутилмоқда. Ушбу лойиҳани 2030-йил октабрига қадар якунлаш режалаштирилган.

Ҳар иккала лойиҳада ҳам Россияда ишлаб чиқарилган бутловчи қисмлардан фойдаланиш талаби қатъий белгилаб қўйилган. Вакуум камералари, насослар, молекуляр манбалар, назоратчилар ва дастурий таъминот каби муҳим тугунлар маҳаллий маҳсулот бўлиши шарт. Хорижий деталлардан фойдаланишга фақат истисно ҳолатларда ва вазирлик билан келишилган ҳолда рухсат берилади.

РоссияЧипТехнологияИмпорт Ўрнини БосишМикроэлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин