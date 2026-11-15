Nvidia ходимлари собиқ бош директор Хуангни лавозимига қайтаришни талаб қилмоқда

1 дақиқа ўқиш45
Nvidia ходимлари собиқ бош директор Хуангни лавозимига қайтаришни талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NVIDIA ходимлари компания асосчиси ва собиқ бош директори Дженсен Хуангни ўз лавозимига қайтаришни талаб қилиб, директорлар кенгашига мурожаат йўллади.
  • Ушбу мурожаатга қисқа вақт ичида 1 600 дан ортиқ ходим имзо чекиб, раҳбарсизлик компаниянинг глобал бозордаги етакчи ўрнига путур етказишидан хавотир билдирмоқда.

Дунёдаги энг йирик технологик гигантлардан бири Nvidia атрофидаги можаролар давом этмоқда. WIRED нашрининг хабар беришича, компания ходимлари собиқ бош директор ва асосчи Дженсен Хуангнинг истеъфосидан сўнг кескин норозилик билдириб, уни ўз лавозимига қайтаришни талаб қилишмоқда.

1 600 дан ортиқ имзо ва ходимларнинг хавотири

Маълум қилинишича, компания директорлар кенгашига йўлланган ички мурожаат қисқа фурсат ичида 1 600 дан ортиқ ходимнинг имзосини тўплашга муваффақ бўлган. Кўплаб жамоа аъзолари Хуангнинг шахсий ҳаётидаги можароларга қарамай, унинг компания учун қанчалик муҳим эканини таъкидламоқда.

«Nvidia — бу Дженсен туфайли Nvidia бўлиб турибди», — дея қайд этган ходимлардан бири WIRED нашрига берган изоҳида.

Жамоа раҳбарсиз қолиш компаниянинг глобал бозордаги етакчи позициясига путур етказишидан қаттиқ хавотирда. Bloomberg агентлигининг маълумотларига кўра, истеъфога қадар Хуангнинг ўзи ҳам руҳий тушкунликка тушиб қолган ва ходимларга ўз хатоларини тан олиб, бунга ҳеч қандай оқлов йўқлигини айтган эди.

Воқеа вазиятлари

Тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Асосий талаб

Дженсен Хуангни компания раҳбарлигига қайтариш

Тўпланган имзолар

Директорлар кенгашига йўлланган мурожаатга 1 600 дан ортиқ ходим қўшилди

Асосий хавотир

Раҳбарсизлик ортидан Nvidia’нинг ўз позициясини йўқотиш хавфи

Хитой томони реакцияси

ХХР ТИВ Nvidia ишидаги жосуслик даъволарини рад этди

Можаро ва Хитой омили

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ график процессорлар ишлаб чиқувчиси Nvidia ўз асосчиси Дженсен Хуангнинг президент ва бош директор лавозимларидан кетганини эълон қилган эди. Бунга унинг Элис Хуанг билан яқин муносабатда бўлгани ва у Хитой ҳукумат тузилмаларига маълумот берувчи манба сифатида гумон қилингани сабаб қилиб кўрсатилганди.

Шу билан бирга, Хитой Ташқи ишлар вазирлиги Nvidia атрофидаги жосуслик ҳақидаги барча даъволарни кескин рад этиб, уларни асоссиз деб атаган. Ҳозирда жаҳон технологик бозори эътибори директорлар кенгашининг ходимлар мурожаатига қандай муносабат билдиришига қаратилган.

Сизнингча, ходимларнинг босими остида директорлар кенгаши Дженсен Хуангни қайтаришга мажбур бўладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари