Nvidia ходимлари собиқ бош директор Хуангни лавозимига қайтаришни талаб қилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA ходимлари компания асосчиси ва собиқ бош директори Дженсен Хуангни ўз лавозимига қайтаришни талаб қилиб, директорлар кенгашига мурожаат йўллади.
- Ушбу мурожаатга қисқа вақт ичида 1 600 дан ортиқ ходим имзо чекиб, раҳбарсизлик компаниянинг глобал бозордаги етакчи ўрнига путур етказишидан хавотир билдирмоқда.
Дунёдаги энг йирик технологик гигантлардан бири Nvidia атрофидаги можаролар давом этмоқда. WIRED нашрининг хабар беришича, компания ходимлари собиқ бош директор ва асосчи Дженсен Хуангнинг истеъфосидан сўнг кескин норозилик билдириб, уни ўз лавозимига қайтаришни талаб қилишмоқда.
1 600 дан ортиқ имзо ва ходимларнинг хавотири
Маълум қилинишича, компания директорлар кенгашига йўлланган ички мурожаат қисқа фурсат ичида 1 600 дан ортиқ ходимнинг имзосини тўплашга муваффақ бўлган. Кўплаб жамоа аъзолари Хуангнинг шахсий ҳаётидаги можароларга қарамай, унинг компания учун қанчалик муҳим эканини таъкидламоқда.
«Nvidia — бу Дженсен туфайли Nvidia бўлиб турибди», — дея қайд этган ходимлардан бири WIRED нашрига берган изоҳида.
Жамоа раҳбарсиз қолиш компаниянинг глобал бозордаги етакчи позициясига путур етказишидан қаттиқ хавотирда. Bloomberg агентлигининг маълумотларига кўра, истеъфога қадар Хуангнинг ўзи ҳам руҳий тушкунликка тушиб қолган ва ходимларга ўз хатоларини тан олиб, бунга ҳеч қандай оқлов йўқлигини айтган эди.
Воқеа вазиятлари
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Асосий талаб
Дженсен Хуангни компания раҳбарлигига қайтариш
Тўпланган имзолар
Директорлар кенгашига йўлланган мурожаатга 1 600 дан ортиқ ходим қўшилди
Асосий хавотир
Раҳбарсизлик ортидан Nvidia’нинг ўз позициясини йўқотиш хавфи
Хитой томони реакцияси
ХХР ТИВ Nvidia ишидаги жосуслик даъволарини рад этди
Можаро ва Хитой омили
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ график процессорлар ишлаб чиқувчиси Nvidia ўз асосчиси Дженсен Хуангнинг президент ва бош директор лавозимларидан кетганини эълон қилган эди. Бунга унинг Элис Хуанг билан яқин муносабатда бўлгани ва у Хитой ҳукумат тузилмаларига маълумот берувчи манба сифатида гумон қилингани сабаб қилиб кўрсатилганди.
Шу билан бирга, Хитой Ташқи ишлар вазирлиги Nvidia атрофидаги жосуслик ҳақидаги барча даъволарни кескин рад этиб, уларни асоссиз деб атаган. Ҳозирда жаҳон технологик бозори эътибори директорлар кенгашининг ходимлар мурожаатига қандай муносабат билдиришига қаратилган.
Сизнингча, ходимларнинг босими остида директорлар кенгаши Дженсен Хуангни қайтаришга мажбур бўладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…