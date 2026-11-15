UFC 334 турнири якунланди: Сирил Ган ва Кайла Ҳаррисон чемпионликни сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ню-Ёрк шаҳрида бўлиб ўтган UFC 334 турнирида Siriл Ган ва Кайла Гаррисон ўз чемпионлик камарларини муваффақиятли ҳимоя қилишди.
- Siriл Ган оғир вазн тоифасида Джош Ҳокитни ҳакамлар қарорига кўра мағлуб этган бўлса, Кайла Гаррисон Аманда Нунесни 4-раундда бўғиш усули билан таслим қилди.
- Мусобақа доирасида Стивен Томпсон техник нокаут эвазига ғалаба қозонди, Урош Медич ва Кевин Ҳолланд ўртасидаги баҳс эса дуранг билан якунланди.
Бугун, 15 ноябрь куни АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида аралаш жанг санъатлари мухлислари узоқ кутган UFC 334 турнири бўлиб ўтди. Кеча давомида бир қатор муросасиз ва шиддатли жанглар ташкил этилиб, жаҳон миқёсидаги машҳур спортчилар ўз маҳоратларини намойиш этишди.
Асосий жанглар ва чемпионлик ҳимояси
Оқшомнинг марказий жангида оғир вазн тоифаси чемпиони Сирил Ган даъвогар Жош Ҳокитга қарши октагонга чиқди. Беш раунд давом этган муросасиз баҳс якунида ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан (48:47) Сирил Ган ғолиб деб топилди ва ўз чемпионлик камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Шунингдек, турнирнинг иккинчи асосий жангида аёллар ўртасидаги энг енгил вазн чемпионлик камари учун баҳс бўлиб ўтди. Унда Кайла Ҳаррисон таниқли жангчи Аманда Нунесни 4-раундда муваффақиятли ҳимоя ва бўғиш усули билан мағлуб этиб, чемпион мақомини сақлаб қолди.
UFC 334 турнирининг асосий натижалари
Жанг тафсилотлари ва усули
Сирил Ган — Жош Ҳокит
Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган қарори билан Ган ғолиб (48:47)
Кайла Ҳаррисон — Аманда Нунес
Ҳаррисон 4-раундда бўғиш усули билан ғалаба қозонди
Стивен Томпсон — Чарлз Радтке
Томпсон 3-раундда техник нокаут билан устун келди
Урош Медич — Кевин Ҳолланд
Жанг дуранг натижа билан якунланди
Турнирнинг бошқа натижалари
Мусобақа доирасида бошқа бир қатор қизиқарли тўқнашувлар ҳам бўлиб ўтди. Жумладан, Кайо Борралио Юсри Белгаруини, Луис Гуруле эса Билол Ҳасанни ҳакамлар қарори билан мағлуб этди. Урош Медич ҳамда Кевин Ҳолланд ўртасидаги жанг эса муросасиз кураш остида ўтиб, дуранг билан якунланди.
Шунингдек, фахрий спортчи Стивен Томпсон Чарлз Радткени 3-раундда техник нокаутга учратган бўлса, Крис Данкан Дрю Добердан ҳакамлар қарорига кўра устун келди. Терренс Маккинни эса Жим Миллерни атиги 1-раунднинг ўзидаёқ техник нокаут билан мағлуб этиб, кечанинг энг тезкор ғалабаларидан бирига муаллифлик қилди.
Сизнингча, UFC 334 турниридаги қайси жанг мухлисларда энг катта таассурот қолдирди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…