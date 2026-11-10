Хитой жосуси билан алоқада гумон: Nvidia раҳбари ярим соатда 7,4 млрд доллар йўқотди
Сунъий интеллект чиплари бозорининг мутлақ етакчиси бўлган Nvidia раҳбари Дженсен Хуанг атрофида кутилмаган сиёсий ва шахсий можаро авж олди. 9 ноябрь кунги биржа савдоларининг дастлабки 30 дақиқасида миллиардернинг бойлиги бир зумда қарийб 7,4 миллиард долларга камайиб, 154,7 миллиард долларни ташкил этди. Молиявий зарбага АҚШ расмийлари томонидан бошланган шов-шувли тергов сабаб бўлди.
Жосуслик шубҳаси ва бозордаги кескин пасайиш
Forbes журнали берган маълумотларга кўра, АҚШ махсус хизматлари Дженсен Хуангнинг Пекин фойдасига жосуслик қилишда гумонланаётган аёл билан бўлган муносабатларини текширишни бошлаган. Хитой билан технология ва яримўтказгичлар уруши энг чўққисига чиққан бир пайтда пайдо бўлган ушбу хабар инвесторлар орасида ҳақиқий саросимага олиб келди.
Тергов ҳақидаги хабарлар тарқалиши биланоқ Nvidia акциялари 5,5 фоизга арзонлашди. Натижада компания капиталлашуви сезиларли даражада пасайиб, бош ижрочи директорнинг шахсий активлари бир лаҳзада миллиардлаб зарар кўрди.
Кўрсаткич
Можарога қадар
Можародан сўнг (9 ноябрь)
Ўзгариш
Дженсен Хуанг бойлиги
~$162,1 млрд
$154,7 млрд
-$7,4 млрд (илк 30 дақиқада)
Forbes рейтингидаги ўрни
8-ўрин
10-ўрин
2 поғона пастлади
Nvidia акциялари нархи
Барқарор савдо
5,5% га қулади
Кескин бозор сотуви
Асосий сабаб
Технология бозори ўсиши
АҚШ махсус хизматлари тергови
Хитой фойдасига жосуслик гумони
«Кремний водийсининг бош рамзи бўлган раҳбарнинг геосиёсий ва разведка можароларига аралашиб қолиши сунъий интеллект саноатидаги энг катта корпоратив рисклардан бирини юзага келтирди».
Топ-10 миллиардерлар рўйхатидаги силкиниш
Ушбу молиявий йўқотиш Дженсен Хуангнинг Forbes дунё миллиардерлари рейтингидаги позициясига ҳам тўғридан-тўғри зарба берди. Бизнесмен глобал рўйхатда 8-ўриндан 10-ўринга шўнғиди ва яқин кунларда ўнликни бутунлай тарк этиш хавфи остида қолди.
Nvidia сунъий интеллект ривожи ва юқори технологияли чиплар савдосида АҚШнинг миллий хавфсизлик манфаатларига бевосита боғлиқ бўлган асосий корхона ҳисобланади. Шу боис Вашингтоннинг компания раҳбарига нисбатан бошлаган текшируви нафақат Хуангнинг шахсий мақомига, балки бутун технологик сектор акцияларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Сизнингча, технология гигантлари раҳбарларига нисбатан қўйилаётган бундай сиёсий айбловлар ҳақиқатан миллий хавфсизлик ташвишими ёки бозорни қайта тақсимлашга қаратилган босим? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Изоҳлар 0
…