Хитой жосуси билан алоқада гумон: Nvidia раҳбари ярим соатда 7,4 млрд доллар йўқотди

·1·Дунё
Хитой жосуси билан алоқада гумон: Nvidia раҳбари ярим соатда 7,4 млрд доллар йўқотди

Сунъий интеллект чиплари бозорининг мутлақ етакчиси бўлган Nvidia раҳбари Дженсен Хуанг атрофида кутилмаган сиёсий ва шахсий можаро авж олди. 9 ноябрь кунги биржа савдоларининг дастлабки 30 дақиқасида миллиардернинг бойлиги бир зумда қарийб 7,4 миллиард долларга камайиб, 154,7 миллиард долларни ташкил этди. Молиявий зарбага АҚШ расмийлари томонидан бошланган шов-шувли тергов сабаб бўлди.

Жосуслик шубҳаси ва бозордаги кескин пасайиш

Forbes журнали берган маълумотларга кўра, АҚШ махсус хизматлари Дженсен Хуангнинг Пекин фойдасига жосуслик қилишда гумонланаётган аёл билан бўлган муносабатларини текширишни бошлаган. Хитой билан технология ва яримўтказгичлар уруши энг чўққисига чиққан бир пайтда пайдо бўлган ушбу хабар инвесторлар орасида ҳақиқий саросимага олиб келди.

Тергов ҳақидаги хабарлар тарқалиши биланоқ Nvidia акциялари 5,5 фоизга арзонлашди. Натижада компания капиталлашуви сезиларли даражада пасайиб, бош ижрочи директорнинг шахсий активлари бир лаҳзада миллиардлаб зарар кўрди.

Кўрсаткич

Можарога қадар

Можародан сўнг (9 ноябрь)

Ўзгариш

Дженсен Хуанг бойлиги

~$162,1 млрд

$154,7 млрд

-$7,4 млрд (илк 30 дақиқада)

Forbes рейтингидаги ўрни

8-ўрин

10-ўрин

2 поғона пастлади

Nvidia акциялари нархи

Барқарор савдо

5,5% га қулади

Кескин бозор сотуви

Асосий сабаб

Технология бозори ўсиши

АҚШ махсус хизматлари тергови

Хитой фойдасига жосуслик гумони

«Кремний водийсининг бош рамзи бўлган раҳбарнинг геосиёсий ва разведка можароларига аралашиб қолиши сунъий интеллект саноатидаги энг катта корпоратив рисклардан бирини юзага келтирди».

Топ-10 миллиардерлар рўйхатидаги силкиниш

Ушбу молиявий йўқотиш Дженсен Хуангнинг Forbes дунё миллиардерлари рейтингидаги позициясига ҳам тўғридан-тўғри зарба берди. Бизнесмен глобал рўйхатда 8-ўриндан 10-ўринга шўнғиди ва яқин кунларда ўнликни бутунлай тарк этиш хавфи остида қолди.

Nvidia сунъий интеллект ривожи ва юқори технологияли чиплар савдосида АҚШнинг миллий хавфсизлик манфаатларига бевосита боғлиқ бўлган асосий корхона ҳисобланади. Шу боис Вашингтоннинг компания раҳбарига нисбатан бошлаган текшируви нафақат Хуангнинг шахсий мақомига, балки бутун технологик сектор акцияларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Сизнингча, технология гигантлари раҳбарларига нисбатан қўйилаётган бундай сиёсий айбловлар ҳақиқатан миллий хавфсизлик ташвишими ёки бозорни қайта тақсимлашга қаратилган босим? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

NvidiaДженсен ХуангСунъий интеллектАҚШ махсус хизматлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект “пуфаги” ёрилдими? Nvidia, AMD ва Samsung юзлаб миллиард йўқотдиСунъий интеллект “пуфаги” ёрилдими? Nvidia, AMD ва Samsung юзлаб миллиард йўқотди7 ноябр 13:21Уолл-стритда саросима: Дунё биржаларида сунъий интеллект ва чиплар бозори "қулади"Уолл-стритда саросима: Дунё биржаларида сунъий интеллект ва чиплар бозори "қулади"7 ноябр 13:10АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқда9 сентябр 14:12NVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтдиNVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди29 сентябр 03:14Nvidia назоратдан чиққан AI-агентларни тўхтатиш тизимини яратдиNvidia назоратдан чиққан AI-агентларни тўхтатиш тизимини яратди28 сентябр 21:01Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқарадиҲиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради28 сентябр 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда