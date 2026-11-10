Катта жосуслик жанжали: Nvidia раҳбари хитойлик агент билан муносабатда гумонланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA компанияси бош ижрочи директори Дженсен Хуанг Хитой махсус хизматлари билан алоқадорликда гумон қилинаётгани сабабли ички текширув бошланди.
- Хуанг Сингапурнинг Мегаспеед компанияси вакили Элис Хуанг билан никоҳдан ташқари муносабатда бўлганини тан олди ва тергов билан ҳамкорлик қилмоқда.
- АҚШ Федерал қидирув бюроси ҳамда Конгресс мазкур ҳолатни назоратга олиб, технологик сирларнинг хавфсизлигини текширмоқда.
Сунъий интеллект инқилобининг мутлақ етакчиси ҳисобланган Nvidia корпорацияси ўз тарихидаги энг жиддий хавфсизлик инқирозига дуч келди. Британиянинг нуфузли The Financial Times нашри хабарига кўра, компания директорлар кенгаши бош ижрочи директор (CEO) Дженсен Хуанг Хитой махсус хизматларининг кенг кўламли разведка операцияси нишонига айлангани эҳтимоли юзасидан расмий ички текширув бошлади.
Кремний водийси ва глобал чип бозорини ларзага солган ушбу ҳолатга аллақачон АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ва Конгресс аралашди.
Хуангнинг расмий иқрори ва Сингапур изи
The Financial Times маълумотларига кўра, Дженсен Хуанг компания жамоасига махсус мактуб йўллаб, никоҳдан ташқари шахсий алоқалари бўлганини очиқ тан олди. У юз берган ҳолат учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олган ҳолда, оиласи ва компания ходимларидан самимий узр сўраган. Шу билан бирга, Nvidia директорлар кенгаши Хуанг текширув билан тўлиқ ҳамкорлик қилаётгани ва ҳозирча ўз лавозимида қолишини таъкидлади.
Тергов марказида турган шахс — Сингапурнинг Megaspeed компаниясига алоқадор тадбиркор аёл Элис Хуанг. АҚШ разведка хизматларининг хулосаларига кўра, у Хитой Давлат хавфсизлиги вазирлигининг (МГБ) махфий агенти бўлиб, АҚШнинг сунъий интеллект ва стратегик яримўтказгич технологиялари бўйича маълумотларни тўплаш билан шуғулланган.
Тергов объекти ва жиҳатлари
Расмий маълумотлар ва тафсилотлар
Асосий фигурант
Дженсен Хуанг (Nvidia асосчиси ва бош директори)
Гумонланувчи аёл
Элис Хуанг (Megaspeed компаниясига алоқадор тадбиркор)
Айблов мазмуни
Хитой Давлат хавфсизлиги вазирлиги манфаатига жосуслик қилиш
Хуангнинг муносабати
Шахсий алоқани тан олди, узр сўради, тергов билан ҳамкорлик қилмоқда
Назорат қилувчи органлар
АҚШ Конгресси, ФҚБ (FBI) ва Nvidia директорлар кенгаши
Технологиялар сизиб чиқиши
Ҳозирча махфий чип маълумотлари Пекинга чиқиб кетгани тасдиқланмаган
«АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик совуқ уруш эндиликда шахсий муносабатлар ва юқори даражадаги раҳбарларнинг ишонч доирасигача етиб борди — бу ерда хато қилиш нархи триллионлаб долларга тенг».
Вашингтон ва Пекин ўртасидаги янги кескинлик
Мазкур воқеа тезда геосиёсий тўқнашув тусини олди. АҚШ Конгрессидаги республикачи қонунчилар Nvidia корпорациясидан миллий хавфсизлик кафолатлари ва тижорат сирларининг қанчалик ҳимоялангани бўйича шошилинч ҳисобот талаб қилди. Ўз навбатида, Хитой Ташқи ишлар вазирлиги барча айбловларни «тўқима ва асоссиз провокация» деб баҳолади.
Ҳозирги вақтга қадар Nvidia компаниясининг илғор чиплари ёки сунъий интеллект архитектурасига оид муҳим давлат сирлари Хитой ихтиёрига ўтиб кетганини тасдиқловчи тўғридан-тўғри далиллар эълон қилинмади. Текширув давом этмоқда, бироқ ушбу можаро дунёнинг энг қимматбаҳо технологик компаниясининг келажагига жиддий соя ташлаши мумкин.
Сизнингча, бу можаро Nvidia технологияларининг Хитойга чиқиб кетиши билан боғлиқми ёки Кремний водийси гиганти раҳбарига қарши уюштирилган сиёсий босимми? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…