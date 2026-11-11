Ишқий можаро ва жосуслик гумони: Nvidia раҳбари устидан судга шикоят қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NVIDIA компанияси аксиядорлари бош директор Дженсен Хуангнинг Хитой агенти деб гумон қилинаётган Элис Хуанг билан алоқалари сабабли унинг устидан судга жамоавий даъво киритди.
- Мазкур можаро ортидан 9 ноябр кунги савдоларда компаниянинг Nasdaq биржасидаги аксиялари 8,82 фоизга арзонлашди.
- Ҳозирда ушбу иш бўйича Федерал қидирув бюроси (ФБР) текширув олиб бормоқда ва компания бошқарув кенгаши ҳам ички суриштирувни бошлаган.
Дунёдаги энг қимматбаҳо технологик компаниялардан бири — Nvidia раҳбари Дженсен Хуанг атрофида катта молиявий ва сиёсий можаро юзага келди. Компания акциядорлари бош директор Дженсен Хуангнинг хитойлик экани гумон қилинаётган шахс билан алоқалари сабабли унинг ва корпорациянинг устидан судга мурожаат қилишди. Мазкур ҳолат фонд бозорида ҳам кескин акс этди — 9 ноябрь кунги савдоларда компаниянинг NASDAQ биржасидаги акциялари бирйўла 8,82 фоизга қулаб тушди.
Акциядорларнинг даъвоси ва ФБР аралашуви
Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, акциядорлар томонидан киритилган жамоавий даъвода Nvidia раҳбарияти инвесторларни чалғитганликда айбланмоқда. Хусусан, компания бош директорининг Элис Х. исмли шахс билан бўлган муносабатлари ҳамда бу ҳолат АҚШ миллий хавфсизлиги ва Nvidia компаниясининг бизнес истиқболларига қандай хавф туғдириши мумкинлиги яширилгани таъкидланган.
Вазиятнинг жиддий тус олгани сабабли бу ишга Федерал қидирув бюроси (ФБР) ва АҚШ Конгресси ҳам аралашди. Оқ уйда ўтказилган матбуот анжуманида АҚШ Президенти Дональд Трамп шахсан ўзи Дженсен Хуанг билан бу масалани муҳокама қилганини маълум қилди:
«У инглиз тилида ёки умуман бу аёлнинг шпион эканидан мутлақо бехабар бўлганини айтди ва мен унинг сўзларига чиндан ҳам ишонаман», — дея қайд этди Трамп.
Можаро параметрлари ва тафсилотлар
Асосий маълумотлар ва манбалар
Асосий фигурант
Дженсен Хуанг (Nvidia бош директори)
Гумон қилинаётган шахс
Элис Хуанг (сингапурлик бизнесвумен, АҚШ разведкаси томонидан Хитой МГБ агенти деб гумон қилинмоқда)
Ҳуқуқий оқибат
Акциядорлар томонидан Nvidia ва раҳбарият устидан судга коллектив даъво киритилди
Давлат органлари реакцияси
ФБР текшируви бошланди, Конгресс републикачи қонунчилари тижорат сирларини ҳимоя қилишни талаб этмоқда
Биржадаги таъсир
9 ноябрь куни NASDAQ биржасида акциялар 8,82% га тушиб кетди
Хитойнинг муносабати
ХХР ТИВ бу айбловларни қатъиян рад этиб, уларни «фальсификация» деб атади
«Технологик гигант раҳбари атрофидаги бу каби хавфсизлик можаролари АҚШ ва Хитой ўртасидаги стратегик рақобат фонида улкан резонанс келтириб чиқармоқда».
Дженсен Хуангнинг баёноти ва корпоратив текширув
The Financial Times нашрининг ёзишича, Nvidia бошқарув кенгаши юзага келган вазият юзасидан расмий текширув бошлаган. Шу билан бирга, бош директор Дженсен Хуанг тергов билан тўлиқ ҳамкорлик қилаётгани ва ўз лавозимини сақлатиб қолаётганини маълум қилди.
Муносабатлар фош бўлгач, Дженсен Хуанг ходимларга махсус мактуб йўллаб, ўз вақтида никоҳдан ташқари алоқада бўлганини очиқ тан олди, юз берган ҳолат учун оиласи ва компаниядан узр сўраб, тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олишни билдирди.
Айни пайтда текширувлар доирасида Элис Хуанг (сингапурлик Megaspeed компанияси билан алоқадор шахс) АҚШ стратегик технологияларига оид маълумотларни тўплаганликда гумон қилинмоқда. Бироқ ҳозирча Америка расмий идоралари томонидан ҳеч қандай махфий технологиялар ёки корпоратив маълумотлар Хитойга чиқиб кетганини тасдиқловчи далиллар эълон қилинмаган — тергов ҳали ҳам давом этмоқда.
Сизнингча, технологик компаниялар раҳбарларининг шахсий ҳаётидаги бундай можаролар улар бошқараётган глобал корпорацияларнинг акциялари ва келажагига қанчалик жиддий таъсир кўрсатади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…