NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг Х тармоғидаги илк постида сунъий интеллектни бўғмасликка чақирди

·48·Техно
NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг Х тармоғидаги илк постида сунъий интеллектни бўғмасликка чақирди

NVIDIA компанияси асосчиси ва раҳбари Женсен Ҳуанг ижтимоий тармоқдаги илк чиқиши билан технология оламида катта шов-шув кўтарди. У Х (собиқ Twitter) платформасидаги дебют постида Вашингтон маъмуриятини сунъий интеллект (AI) соҳасида ҳаддан ташқари чекловлар ўрнатишдан огоҳлантирувчи очиқ хатни эълон қилди. Ушбу ташаббус АҚШнинг технологик етакчилигини сақлаб қолиш учун очиқ кодли моделларни ҳимоя қилиш зарурлигига қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳуангнинг таъкидлашича, очиқ моделлар киберхавфсизликни мустаҳкамлайди, инновациялар ва билимлар тарқалишини тезлаштиради ҳамда давлатларнинг технологик суверенитетини таъминлайди. "Дунёга ҳам илғор ёпиқ моделлар, ҳам истиқболли очиқ моделлар бирдек зарур", деб ёзади NVIDIA раҳбари. Унинг бу фикри соҳанинг бошқа гигантлари томонидан ҳам қизғин қўллаб-қувватланди.

Илон Муск ва 80-йиллар хатоси

Tesla ва Х раҳбари Илон Муск Женсен Ҳуангнинг ушбу баёнотига тўлиқ қўшилишини билдирди. У бугунги вазиятни 1980-йиллардаги дастурий таъминот бозоридаги курашга қиёслади. Ўшанда ҳам очиқ кодли тизимларга нисбатан шубҳа билан қаралган, бироқ айнан улар замонавий интернетнинг пойдеворига айланган эди. Мускнинг фикрича, сунъий интеллектни вақтидан олдин чеклаш тараққиётни тўхтатиб қўйиши мумкин.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу очиқ хатни дунёнинг 25 га яқин йирик ташкилотлари, жумладан Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity ва IBM каби компаниялар имзолаган. Ҳужжатда сунъий интеллект ривожланишининг учта асосий устуни келтириб ўтилган:

  • Очиқ моделлар стартаплар ва университетлар учун иқтисодий имкониятларни кенгайтиради;
  • Технология устидан бир нечта фирма назорат ўрнатишининг олдини олиб, соғлом рақобатни кучайтиради;
  • Кўп сонли тадқиқотчиларга кодни текшириш ва заифликларни бартараф этиш имконини бериш орқали хавфсизликни оширади.

Суверенитет ва инновациялар пойдевори

Мактуб муаллифлари "дистилляция" амалиётини — яни бир модел натижалари асосида бошқасини ўқитиш услубини ҳам ҳимоя қилишган. Гарчи бу борада баҳслар давом этаётган бўлса-да, мутахассислар буни ўғрилик эмас, балки қонуний тадқиқот усули деб ҳисоблашмоқда. Бу усул янги моделларнинг самарадорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди.

Очиқ кодли тизимлар шунчаки дастурий таъминот нархини пасайтириб қолмай, балки муҳандислар ва тадбиркорлар авлоди учун умумий билимлар базасини яратди. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам AI моделларининг очиқлиги жуда муҳим, чунки бу маҳаллий дастурчиларга жаҳон стандартидаги технологиялардан фойдаланган ҳолда ўз маҳсулотларини яратиш имконини беради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, NVIDIA ва бошқа технологик етакчиларнинг бу чиқиши сунъий интеллект келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар ҳукуматлар қатъий чекловлар ўрнатса, бу нафақат АҚШ, балки бутун дунё бўйлаб рақамли трансформация жараёнини секинлаштириши мумкин.

NVIDIAЖенсен ҲуангИлон МускСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб