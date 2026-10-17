Ҳиндистонда 16 ёшли ўсмирнинг қовоғидан тиш ўсиб чиқди

·8·Дунё
Ҳиндистонда 16 ёшли ўсмирнинг қовоғидан тиш ўсиб чиқди

Ҳиндистонда шифокорлар 16 ёшли ўсмирнинг кўз косаси юқори қисмида ўсган тишни аниқлашди. Ғайриоддий ҳолатда унинг чап қовоғи шишиб, бир неча ойдан кейин тери орасидан тишга ўхшаш иккита ўткир учли жисм чиқиб қолган. Бу ҳақда Medical Daily нашри хабар берди.

Маълум бўлишича, ўсмир Мадурай шаҳридаги Аравинд кўз касалхонасига мурожаат қилган. Шиш оғриқсиз бўлган, аммо тери орасидан қаттиқ жисмлар чиққач, мутахассислар бунинг сабабини аниқлашга киришган.

Xirurgik asboblar yordamida ko'z qovog'idan tish olib tashlanmoqda.

Дастлаб шифокорлар бу ҳолатни тиш ёки соч каби тўқималарни ўз ичига олиши мумкин бўлган ўсма ёки кўз қовоғига кириб қолган бегона жисм билан боғлашган. Бироқ компьютер томографияси текшируви кўз косасининг юқори қисмида битта тиш ўсганини кўрсатган.

Маълум бўлишича, тери орасидан чиққан иккита ўткир учли жисм алоҳида тишлар эмас, балки битта тишнинг қисмлари бўлган. Шифокорлар уни муваффақиятли олиб ташлашган.

Bosh suyagi kompyuter tomografiyasida ko'z kosasidagi yot jism va shikastlanish aks etgan.

Ҳолат ҳақидаги илмий ҳисобот аввал интернетда эълон қилинган, кейинчалик Ophthalmology журналида чоп этилган. Шифокор Мегана Танварнинг таъкидлашича, бу кўз косасининг юқори қисмида эктопик тиш ўсиши билан боғлиқ илк ва ягона қайд этилган ҳолат ҳисобланади.

МадурайАравинд кўз касалхонасиЭктопик тишMedical Daily
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда16 ёшли ўсмир беш йилдан бери ҳовузда яшаб келмоқда6 октябр 08:50Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?Бугун 09:33Отнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқдиОтнинг бош суяги ортидан икки тиш чиқди8 сентябр 01:17АҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларАҚШ мактабида 16 ёшли ўсмир қонли отишма содир этди — қурбонлар ва тафсилотларКеча 17:0316 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди15 сентябр 13:5538 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади21 август 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди