Россияда эркакнинг кўз тўқимасида ўсимлик уруғи униб чиқди

·0·Дунё
Россияда эркакнинг кўз тўқимасида ўсимлик уруғи униб чиқди

Россиянинг Якутия ҳудудида шифокорлар 42 ёшли эркакнинг кўзидан униб чиққан ўсимлик уруғини олиб ташлади. Уруқ эркакнинг кўзида қарийб тўрт ой давомида қолиб кетган.

Маҳаллий нашрлар хабарига кўра, Максим Слепцов ёзда Абий туманидаги ўрмонда бўлганида дарахт шохи кўзига тегиб кетган. Шундан сўнг кўзи қизариб, яллиғлана бошлаган. Эркак кўзига кирган ёғоч парчасини олиб ташлаган бўлса-да, майда уруғ тўқима ичида қолиб кетган.

Кейинги тўрт ой давомида унинг кўзида оғриқ, яллиғланиш, бош оғриғи ва кўз ичи босимининг ошиши кузатилган. Ниҳоят, у Якутск шаҳридаги Республика офтальмология шифохонасига мурожаат қилган.

Текширув жараёнида шифокорлар уруғ кўзнинг оқ қисмини қоплаб турувчи юпқа парда остида униб, илдиз чиқарганини аниқлаган. Офтальмолог Елизавета Карпова маҳаллий оғриқсизлантириш остида уни инъекция игнаси ёрдамида олиб ташлаган. Илдизнинг узунлиги тахминан 3 миллиметрга етган.

Шифокорнинг таъкидлашича, ўз вақтида даволанмаганида бу ҳолат шох пардада яра пайдо бўлиши ва ҳатто кўриш қобилиятининг йўқолишига олиб келиши мумкин эди. Операциядан кейин эркакнинг аҳволи яхшиланган, бош оғриқлари ҳам йўқолган.

ЯкутияЯкутскофтальмологияМаксим Слепцов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиДунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди5 октябр 10:21Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?Тиббиёт оламида камёб ҳодиса: Ўсмирнинг кўз косаси суягида тишлар қандай ривожланган?17 октябр 09:33Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиТаиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқланди8 сентябр 18:18Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв буркандиЕр юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди5 октябр 14:49Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди24 октябр 00:07Уч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилдиУч йиллик бедаракликдан сўнг эркак ўрмондан тирик топилди14 октябр 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда