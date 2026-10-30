Россияда эркакнинг кўз тўқимасида ўсимлик уруғи униб чиқди
Россиянинг Якутия ҳудудида шифокорлар 42 ёшли эркакнинг кўзидан униб чиққан ўсимлик уруғини олиб ташлади. Уруқ эркакнинг кўзида қарийб тўрт ой давомида қолиб кетган.
Маҳаллий нашрлар хабарига кўра, Максим Слепцов ёзда Абий туманидаги ўрмонда бўлганида дарахт шохи кўзига тегиб кетган. Шундан сўнг кўзи қизариб, яллиғлана бошлаган. Эркак кўзига кирган ёғоч парчасини олиб ташлаган бўлса-да, майда уруғ тўқима ичида қолиб кетган.
Кейинги тўрт ой давомида унинг кўзида оғриқ, яллиғланиш, бош оғриғи ва кўз ичи босимининг ошиши кузатилган. Ниҳоят, у Якутск шаҳридаги Республика офтальмология шифохонасига мурожаат қилган.
Текширув жараёнида шифокорлар уруғ кўзнинг оқ қисмини қоплаб турувчи юпқа парда остида униб, илдиз чиқарганини аниқлаган. Офтальмолог Елизавета Карпова маҳаллий оғриқсизлантириш остида уни инъекция игнаси ёрдамида олиб ташлаган. Илдизнинг узунлиги тахминан 3 миллиметрга етган.
Шифокорнинг таъкидлашича, ўз вақтида даволанмаганида бу ҳолат шох пардада яра пайдо бўлиши ва ҳатто кўриш қобилиятининг йўқолишига олиб келиши мумкин эди. Операциядан кейин эркакнинг аҳволи яхшиланган, бош оғриқлари ҳам йўқолган.
Изоҳлар 0
…