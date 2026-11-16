Ғазода 260 нафар чақалоқ туғма ривожланиш нуқсонлари билан дунёга келди

1 дақиқа ўқиш9
Ғазода 260 нафар чақалоқ туғма ривожланиш нуқсонлари билан дунёга келди

Ғазо соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида ҳудудда туғилган чақалоқлар орасида 260 та туғма ривожланиш нуқсони ҳолати қайд этилган.

Вазирлик ушбу ҳолатларнинг кўпайишини Исроил томонидан халқаро ҳуқуқда тақиқланган қуроллар, шунингдек, кимёвий ва заҳарли моддалар қўлланилгани билан изоҳламоқда.

Фаластин расмийлари фикрича, бундай моддалар атроф-муҳит ва ҳаво сифатига, шунингдек, ҳомиладор аёллар саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Улар бунинг оқибатлари нафақат бугунги аҳоли, балки келажак авлодлар учун ҳам хавф туғдиришидан хавотир билдирмоқда.

Шу билан бирга, туғма нуқсонлар сонининг ортиши билан муайян турдаги қуроллар ёки кимёвий моддалар ўртасида бевосита сабабий боғлиқлик ҳозирча мустақил илмий тадқиқотлар орқали тасдиқланмаган.

Демак, келтирилган рақамлар Ғазодаги вазият юзасидан жиддий хавотир уйғотаётган бўлса-да, нуқсонларнинг аниқ сабаблари ва уларга таъсир қилган омилларни аниқлаш учун қўшимча илмий текширувлар зарур.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари