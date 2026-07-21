Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)

·77·Дунё
Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)

Москванинг Твер суди Қизил майдонда эчки етаклаб юрган ва полиция талабларига бўйсунмаган эркакка нисбатан қарор чиқарди. Магомед Магомедов майда безориликда айбдор деб топилиб, беш суткалик маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Суд ҳужжатларига кўра, у воқеа жойида уятсиз сўзлар ишлатган, тартибни бузишни тўхтатиш ҳақидаги талабларга эса қўпол муносабат билдирган. Магомедов судда айбини тан олмади.

Ҳодиса 18 июль куни содир бўлган

Москва шаҳар суди матбуот хизмати маълумотига кўра, воқеа 2026 йил 18 июль куни кечқурун Қизил майдонда юз берган.

Магомед Магомедов уй ҳайвонини сайр қилдириш учун мўлжалланмаган ҳудудда эчки етаклаб юрган. Шунингдек, у жамоат жойида уятсиз сўзлар ишлатгани қайд этилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ундан қоидабузарликни тўхтатишни талаб қилган.

Полиция талабига бўйсунмаган

Суд материалларида қайд этилишича, Магомедов полиция ходимларининг қонуний талабларига бир неча бор қўпол ва тажовузкор тарзда рад жавобини берган.

Маълумотларга кўра, уни қўлга олиш вақтида эркак:

  • полиция ходимларига қаршилик кўрсатган;

  • уларни итариб юборган;

  • воқеа жойидан қочишга уринган.

Шундан сўнг у ушланиб, унга нисбатан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённома расмийлаштирилган.

Суд беш суткалик қамоқ тайинлади

Твер суди Магомедовни Россия Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 20.1-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб топди.

Ушбу модда жамоат тартибини бузиш ва ҳокимият вакилининг қонуний талабларига бўйсунмаслик билан боғлиқ майда безорилик ҳолатларини қамраб олади.

Суд қарорiga мувофиқ, эркакка беш сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Магомедов айбини тан олмади

Суд мажлисида Магомедов қоидабузарлик содир этганини рад этган.

Унинг айтишича, у Қизил майдонда фақат суратга тушишни ва шундан кейин ҳудудни тарк этишни режалаштирган.

Бироқ суд полиция ходимларининг кўрсатмалари ва иш материалларини ўрганиб, унинг ҳаракатларида маъмурий ҳуқуқбузарлик мавжуд, деган хулосага келган.

Ғайриоддий сайр қамоқ билан якунланди

Суд маълумотларида эркакнинг доимий иш жойи йўқлиги ҳам кўрсатилган. Эчкининг кейинги тақдири ҳақида эса расмий ахборот берилмаган.

Шу тариқа, Қизил майдонда ҳайвон билан суратга тушиш мақсадида бошланган воқеа полицияга қаршилик ва беш суткалик маъмурий қамоқ билан якунланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиГайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиБугун, 14:25Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 14:13"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурдиБугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?