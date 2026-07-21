Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)
Москванинг Твер суди Қизил майдонда эчки етаклаб юрган ва полиция талабларига бўйсунмаган эркакка нисбатан қарор чиқарди. Магомед Магомедов майда безориликда айбдор деб топилиб, беш суткалик маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
Суд ҳужжатларига кўра, у воқеа жойида уятсиз сўзлар ишлатган, тартибни бузишни тўхтатиш ҳақидаги талабларга эса қўпол муносабат билдирган. Магомедов судда айбини тан олмади.
Ҳодиса 18 июль куни содир бўлган
Москва шаҳар суди матбуот хизмати маълумотига кўра, воқеа 2026 йил 18 июль куни кечқурун Қизил майдонда юз берган.
Магомед Магомедов уй ҳайвонини сайр қилдириш учун мўлжалланмаган ҳудудда эчки етаклаб юрган. Шунингдек, у жамоат жойида уятсиз сўзлар ишлатгани қайд этилган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ундан қоидабузарликни тўхтатишни талаб қилган.
Полиция талабига бўйсунмаган
Суд материалларида қайд этилишича, Магомедов полиция ходимларининг қонуний талабларига бир неча бор қўпол ва тажовузкор тарзда рад жавобини берган.
Маълумотларга кўра, уни қўлга олиш вақтида эркак:
полиция ходимларига қаршилик кўрсатган;
уларни итариб юборган;
воқеа жойидан қочишга уринган.
Шундан сўнг у ушланиб, унга нисбатан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённома расмийлаштирилган.
Суд беш суткалик қамоқ тайинлади
Твер суди Магомедовни Россия Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 20.1-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбдор деб топди.
Ушбу модда жамоат тартибини бузиш ва ҳокимият вакилининг қонуний талабларига бўйсунмаслик билан боғлиқ майда безорилик ҳолатларини қамраб олади.
Суд қарорiga мувофиқ, эркакка беш сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Магомедов айбини тан олмади
Суд мажлисида Магомедов қоидабузарлик содир этганини рад этган.
Унинг айтишича, у Қизил майдонда фақат суратга тушишни ва шундан кейин ҳудудни тарк этишни режалаштирган.
Бироқ суд полиция ходимларининг кўрсатмалари ва иш материалларини ўрганиб, унинг ҳаракатларида маъмурий ҳуқуқбузарлик мавжуд, деган хулосага келган.
Ғайриоддий сайр қамоқ билан якунланди
Суд маълумотларида эркакнинг доимий иш жойи йўқлиги ҳам кўрсатилган. Эчкининг кейинги тақдири ҳақида эса расмий ахборот берилмаган.
Шу тариқа, Қизил майдонда ҳайвон билан суратга тушиш мақсадида бошланган воқеа полицияга қаршилик ва беш суткалик маъмурий қамоқ билан якунланди.
…