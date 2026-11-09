Садир Жапаров завод ёпилса, Қирғизистонни Сингапурга айлантириб бўлмаслигини айтди
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Чуй вилояти аҳолиси билан очиқ учрашув давомида мамлакатни саноат корхоналари ва янги ишлаб чиқариш қувватларисиз замонавий, иқтисодий ривожланган давлатга айлантириб бўлмаслигини кескин тарзда таъкидлади.
Қора-Балта шаҳрида бўлиб ўтган мулоқотда маҳаллий фуқаролардан бири ҳудуддаги йирик «Жунда» нефтни қайта ишлаш заводи (НПЗ) фаолияти туфайли экология ёмонлашаётгани, аҳоли орасида аллергия, соч тўкилиши ва қон босими ошиши каби соғлиқ муаммолари кўпайганини айтиб, стратегик корхонани ёпишни ёки фильтр тизимларини кучайтиришни талаб қилди.
«Сеҳргар эмасман»: Президентнинг рад жавоби ва далиллари
Давлат раҳбари стратегик саноат объектини ёпиш ҳақидаги таклифни қатъиян рад этиб, масалага глобал иқтисодиёт ва давлат манфаатлари нуқтаи назаридан жавоб қайтарди:
Кўпчиликнинг талаби — саноат ва иш ўринлари: «Заводларни кўпайтира олмаяпмиз, сиз эса уларни ёпишни таклиф қиляпсиз. Халқнинг 90 фоизи олти йилдан бери: “Завод ва фабрикалар қуринг, иш беринг, бизни Сингапурга айлантиринг”, деб сўраяпти. Заводлар қурмасам, буни қандай амалга ошираман? Ахир сеҳргар эмасман-ку…», — дея фикр билдирди Жапаров;
Энергетик мустақиллик омили: 2011 йилдан буён фаолият юритаётган «Жунда» заводи Қирғизистонни ёнилғи-мойлаш маҳсулотлари билан таъминлашда таянч объектлардан биридир. Президент ёқилғи мустақиллигига эришиш давлат хавфсизлигининг асоси эканини эслатди;
Яна 2 та янги нефть заводи қурилади: Мамлакатнинг ёқилғи импортига бўлган ташқи қарамлигини бутунлай йўқотиш мақсадида шимолда (Тўқмоқ/Кемин ҳудудида) ва жанубда яна иккита шундай йирик завод барпо этилиши режалаштирилмоқда.
Экология ва компромисс: Муаммо қандай ҳал қилинади?
Президент экологик хавотирларни бутунлай инкор этмади ва корхонани ёпмаган ҳолда аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш бўйича бир қатор муросавий қарорларни илгари сурди:
Йўналиш
Кўриладиган чоралар
Кутилаётган натижа
Тиббий экспертиза
Аҳоли саломатлиги бўйича чуқур клиник текширувлар ўтказиш
Заводнинг инсон организмига реал салбий таъсирини аниқлаш
Корхонани кўчириш эҳтимоли
Агар тиббий хулосалар зарарни исботласа, заводни аҳоли яшаш пунктидан узоқроққа кўчириш
Саноат қувватини сақлаган ҳолда хавфни бартараф этиш
Яшил белбоғ яратиш
Завод атрофига томчилатиб суғориш тизими асосида кўплаб дарахтлар экиш
Зарарли газ ва чангларни камайтириш, ҳавони тозалаш
Садир Жапаровнинг ушбу баёноти Қирғизистонда саноатлаштириш ва экологик хавфсизлик ўртасидаги кескин мувозанат сиёсатини яққол намойиш этди. Мамлакат раҳбарияти иш ўринлари ва иқтисодий мустақилликни биринчи ўринга қўйган ҳолда, экологик стандартларни модернизация орқали яхшилаш йўлидан боришини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…