Садир Жапаров завод ёпилса, Қирғизистонни Сингапурга айлантириб бўлмаслигини айтди

·13·Дунё
Садир Жапаров завод ёпилса, Қирғизистонни Сингапурга айлантириб бўлмаслигини айтди

Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Чуй вилояти аҳолиси билан очиқ учрашув давомида мамлакатни саноат корхоналари ва янги ишлаб чиқариш қувватларисиз замонавий, иқтисодий ривожланган давлатга айлантириб бўлмаслигини кескин тарзда таъкидлади.

Қора-Балта шаҳрида бўлиб ўтган мулоқотда маҳаллий фуқаролардан бири ҳудуддаги йирик «Жунда» нефтни қайта ишлаш заводи (НПЗ) фаолияти туфайли экология ёмонлашаётгани, аҳоли орасида аллергия, соч тўкилиши ва қон босими ошиши каби соғлиқ муаммолари кўпайганини айтиб, стратегик корхонани ёпишни ёки фильтр тизимларини кучайтиришни талаб қилди.

«Сеҳргар эмасман»: Президентнинг рад жавоби ва далиллари

Давлат раҳбари стратегик саноат объектини ёпиш ҳақидаги таклифни қатъиян рад этиб, масалага глобал иқтисодиёт ва давлат манфаатлари нуқтаи назаридан жавоб қайтарди:

  • Кўпчиликнинг талаби — саноат ва иш ўринлари: «Заводларни кўпайтира олмаяпмиз, сиз эса уларни ёпишни таклиф қиляпсиз. Халқнинг 90 фоизи олти йилдан бери: “Завод ва фабрикалар қуринг, иш беринг, бизни Сингапурга айлантиринг”, деб сўраяпти. Заводлар қурмасам, буни қандай амалга ошираман? Ахир сеҳргар эмасман-ку…», — дея фикр билдирди Жапаров;

  • Энергетик мустақиллик омили: 2011 йилдан буён фаолият юритаётган «Жунда» заводи Қирғизистонни ёнилғи-мойлаш маҳсулотлари билан таъминлашда таянч объектлардан биридир. Президент ёқилғи мустақиллигига эришиш давлат хавфсизлигининг асоси эканини эслатди;

  • Яна 2 та янги нефть заводи қурилади: Мамлакатнинг ёқилғи импортига бўлган ташқи қарамлигини бутунлай йўқотиш мақсадида шимолда (Тўқмоқ/Кемин ҳудудида) ва жанубда яна иккита шундай йирик завод барпо этилиши режалаштирилмоқда.

Экология ва компромисс: Муаммо қандай ҳал қилинади?

Президент экологик хавотирларни бутунлай инкор этмади ва корхонани ёпмаган ҳолда аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш бўйича бир қатор муросавий қарорларни илгари сурди:

Йўналиш

Кўриладиган чоралар

Кутилаётган натижа

Тиббий экспертиза

Аҳоли саломатлиги бўйича чуқур клиник текширувлар ўтказиш

Заводнинг инсон организмига реал салбий таъсирини аниқлаш

Корхонани кўчириш эҳтимоли

Агар тиббий хулосалар зарарни исботласа, заводни аҳоли яшаш пунктидан узоқроққа кўчириш

Саноат қувватини сақлаган ҳолда хавфни бартараф этиш

Яшил белбоғ яратиш

Завод атрофига томчилатиб суғориш тизими асосида кўплаб дарахтлар экиш

Зарарли газ ва чангларни камайтириш, ҳавони тозалаш

Садир Жапаровнинг ушбу баёноти Қирғизистонда саноатлаштириш ва экологик хавфсизлик ўртасидаги кескин мувозанат сиёсатини яққол намойиш этди. Мамлакат раҳбарияти иш ўринлари ва иқтисодий мустақилликни биринчи ўринга қўйган ҳолда, экологик стандартларни модернизация орқали яхшилаш йўлидан боришини кўрсатмоқда.

Садир ЖапаровЖунда нефтни қайта ишлаш заводиҚирғизистон иқтисодиётиэкологик хавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Садир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчиСадир Жапаровдан кескин ташаббус: Қирғизистон энергетик ичимликлардан воз кечмоқчи5 ноябр 15:14Сокулукдаги кутилмаган вазият: Садир Жапаров мадҳ этувчи шеърни нега тўхтатиб қўйди?Сокулукдаги кутилмаган вазият: Садир Жапаров мадҳ этувчи шеърни нега тўхтатиб қўйди?7 ноябр 11:17Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?Қирғизистон президенти Садир Жапаров қабулига кира олмаган фуқарога қандай жавоб берди?23 октябр 16:05«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди11 сентябр 17:09Садир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқдаСадир Жапаров оғир хаста акасига буйрагини бермоқчи бўлган маҳбусни қамоқдан чиқармоқда26 октябр 13:03"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди"Ташиев президент бўлади" деб ясалган ҳайкал учун пул тўланмагани ортидан жанжал чиқди5 ноябр 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда