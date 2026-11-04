АҚШда кучли жала: аҳоли эвакуация қилинмоқда, бир киши ҳалок бўлди

·51·Дунё
АҚШда кучли жала: аҳоли эвакуация қилинмоқда, бир киши ҳалок бўлди

АҚШнинг бир қатор штатларида кучли ёмғирлар оқибатида сув тошқинлари юзага келди. Айрим ҳудудларда аҳоли хавфсиз жойларга кўчирилмоқда, кўчалар ва турар жойларни сув босган.

ABC News хабарига кўра, 30 октябрдан бошлаб Невада, Аризона ва Колорадо штатларида кучли жала ёғиши кузатилган. Лас-Вегас шаҳри ва унинг атрофидаги ҳудудларда йўлларни сув босиб, кўплаб автомобиллар кучли сув оқимида қолган. Ҳендерсон шаҳрида қутқарувчилар бир неча кишига ёрдам кўрсатган. Улардан бири кейинчалик шифохонада вафот этган.

Аризона штатида ҳам вазият мураккаблашган. Седона шаҳри ва бошқа ҳудудларда сув тошқини хавфи сабабли аҳолини эвакуация қилишга тўғри келган. Колорадо штатида эса дарёлардаги сув сатҳи хавфли даражага кўтарилиб, айрим автомобиль йўллари ҳаракатланиш учун ёпилган.

Бундан ташқари, Юта ва Нью-Мексико штатларида ҳам сув тошқини хавфи юзасидан огоҳлантиришлар эълон қилинган.

Метеорологлар кучли ёғингарчиликни минтақага кириб келган нам ҳаво оқимлари ҳамда аввалги ёмғирлар сабаб тупроқнинг сувга тўйингани билан изоҳламоқда. Айрим ҳудудларда ёғингарчилик давом этиши кутилмоқда.

АҚШсув тошқинитабиий офатЛас-Вегас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди11 июл 11:43Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)27 октябр 10:11Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)1 ноябр 16:48Қиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазиятҚиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазиятКеча 09:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди