Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Индонезия соҳиллари яқинида сайёҳларни ташиётган кема чўкиб кетди, бироқ бортдаги 13 сайёҳ ва 6 экипаж аъзоси, жами 19 киши хавфсиз қутқарилди.
- Ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида навигацияда йўл қўйилган хато эҳтимоли кўриб чиқилмоқда.
- Барча йўловчиларнинг соғ-саломат қутқарилгани ушбу воқеанинг энг муҳим натижаси бўлди.
Индонезия қирғоқлари яқинида сайёҳларни олиб кетаётган кема чўкиб кетди. Энг муҳими, ҳодиса жиддий тус олганига қарамай, кемада бўлган 13 нафар сайёҳ ва 6 нафар экипаж аъзосининг барчаси қутқариб қолинди.
Ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида навигацияда йўл қўйилган хато эҳтимоли кўриб чиқилмоқда.
Кемада жами 19 киши бўлган
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса Индонезия соҳилларига яқин ҳудудда содир бўлган.
Кема бортида жами 19 киши — 13 нафар сайёҳ ва 6 нафар экипаж аъзоси бўлган.
Кема сувга ғарқ бўлганидан сўнг қутқарув ишлари амалга оширилган ва барча йўловчилар ҳамда экипаж аъзолари хавфсиз ҳолда қутқарилган.
Шу жиҳатдан ҳодисанинг энг муҳим натижаси — одамлар орасида ҳалок бўлганлар ёки бедарак йўқолганлар ҳақида маълумот келиб тушмагани.
Дастлабки тахмин — навигация хатоси
Кема ҳалокати сабаблари ҳозирча якуний тасдиқланган эмас.
Дастлабки маълумотларда ҳодисага навигация хатоси сабаб бўлган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Бироқ бу ҳозирча тахмин бўлиб, кема нима сабабдан чўккани бўйича якуний хулоса тегишли текширувлардан кейин маълум бўлиши мумкин.
Энг асосий хабар — барча қутқарилди
Денгиздаги бундай ҳодисаларда дастлабки дақиқалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Бу воқеада эса кемада бўлган барча 19 кишининг қутқарилгани ҳодисанинг энг муҳим жиҳати бўлиб қолмоқда.
Айни пайтда кема ҳалокати тафсилотлари, унинг аниқ жойи ва навигация билан боғлиқ эҳтимолий хатолар бўйича қўшимча маълумотлар кутилади.
Индонезия соҳиллари яқинидаги ҳодиса яна бир бор денгиз транспортида хавфсизлик ва навигация талабларига қатъий риоя қилиш қанчалик муҳим эканини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…