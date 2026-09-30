Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)

·8·Дунё
Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Индонезия соҳиллари яқинида сайёҳларни ташиётган кема чўкиб кетди, бироқ бортдаги 13 сайёҳ ва 6 экипаж аъзоси, жами 19 киши хавфсиз қутқарилди.
  • Ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида навигацияда йўл қўйилган хато эҳтимоли кўриб чиқилмоқда.
  • Барча йўловчиларнинг соғ-саломат қутқарилгани ушбу воқеанинг энг муҳим натижаси бўлди.

Индонезия қирғоқлари яқинида сайёҳларни олиб кетаётган кема чўкиб кетди. Энг муҳими, ҳодиса жиддий тус олганига қарамай, кемада бўлган 13 нафар сайёҳ ва 6 нафар экипаж аъзосининг барчаси қутқариб қолинди.

Ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида навигацияда йўл қўйилган хато эҳтимоли кўриб чиқилмоқда.

Кемада жами 19 киши бўлган

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса Индонезия соҳилларига яқин ҳудудда содир бўлган.

Кема бортида жами 19 киши — 13 нафар сайёҳ ва 6 нафар экипаж аъзоси бўлган.

Кема сувга ғарқ бўлганидан сўнг қутқарув ишлари амалга оширилган ва барча йўловчилар ҳамда экипаж аъзолари хавфсиз ҳолда қутқарилган.

Шу жиҳатдан ҳодисанинг энг муҳим натижаси — одамлар орасида ҳалок бўлганлар ёки бедарак йўқолганлар ҳақида маълумот келиб тушмагани.

Дастлабки тахмин — навигация хатоси

Кема ҳалокати сабаблари ҳозирча якуний тасдиқланган эмас.

Дастлабки маълумотларда ҳодисага навигация хатоси сабаб бўлган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Бироқ бу ҳозирча тахмин бўлиб, кема нима сабабдан чўккани бўйича якуний хулоса тегишли текширувлардан кейин маълум бўлиши мумкин.

Энг асосий хабар — барча қутқарилди

Денгиздаги бундай ҳодисаларда дастлабки дақиқалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Бу воқеада эса кемада бўлган барча 19 кишининг қутқарилгани ҳодисанинг энг муҳим жиҳати бўлиб қолмоқда.

Айни пайтда кема ҳалокати тафсилотлари, унинг аниқ жойи ва навигация билан боғлиқ эҳтимолий хатолар бўйича қўшимча маълумотлар кутилади.

Индонезия соҳиллари яқинидаги ҳодиса яна бир бор денгиз транспортида хавфсизлик ва навигация талабларига қатъий риоя қилиш қанчалик муҳим эканини кўрсатди.

ИндонезияҚирғоқларКема ҳалокатиНавигация хатоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди9 сентябр 14:47Олмаота тоғларида сайёҳлар олдида қор барси пайдо бўлди (видео)Олмаота тоғларида сайёҳлар олдида қор барси пайдо бўлди (видео)25 сентябр 15:55Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқда22 сентябр 15:52Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?15 сентябр 10:36Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиНью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирди31 июл 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота