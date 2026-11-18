Қозоғистонда 115 млрд долларлик лойиҳа: Минтақа глобал технологик хабга айланадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистоннинг Павлодар вилоятида йигирма йил давомида 115 миллиард доллар инвестиция эвазига «Маълумотлар марказлари водийси»ни барпо этиш режалаштирилмоқда.
- Ушбу лойиҳага NVIDIA, Гав Капитал ва Фиребирд каби корпорацияларни жалб этишда Экибастуз ГРЕС орқали тақдим этиладиган киловатт-соатига 2,5 сентлик арзон энергия асосий омил бўлмоқда.
Европа Иттифоқи Марказий Осиё давлатларида рақамли инфратузилмани ривожлантириш учун 623 миллион евро йўналтиришини эълон қилди. Бироқ «Восточный экспресс 24» нашрига кўра, Европанинг ўзида бюджет чекланган ва харажатлар юқори бўлган бир пайтда ушбу ташаббус экспертлар ўртасида кескин баҳс ва муҳокамаларни келтириб чиқармоқда.
ЕИнинг ваъдалари ва молиявий маданиятдаги саволлар
Кишинёвда бўлиб ўтган учрашувда ЕИнинг халқаро ҳамкорлик бўйича еврокомиссари Йозеф Сикела замонавий технологиялар ҳамда сунъий йўлдош интернети Марказий Осиёнинг энг чекка ҳудудларида ҳам алоқа сифатини оширишини таъкидлади.
Шунга қарамай, таҳлилчилар Европа бюджетларининг шарқий Европа йўналишидаги харажатлар сабаб оғирлашганига эътибор қаратишмоқда. Танқидчиларнинг фикрича, Global Gateway ташаббуси доирасида эълон қилинган 600 миллион евродан ортиқ маблағ асосан келажакдаги траншларга таянади ва уларнинг тақдири ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда.
Лойиҳалар ва ташаббуслар
Асосий мақсадлар ва кўрсаткичлар
Европа Иттифоқи ташаббуси
5G устунлари ва маълумотлар марказлар учун 623 миллион евро йўналтириш
Қозоғистондаги ЦОД водийси
Павлодар вилоятида 20 йилда 115 млрд долларлик инвестиция жалб этиш
Электр энергияси тарифи
Экибастуз ГРЭС орқали киловатт-соатига қарийб 2,5 цент
Қозоғистондаги улкан «Маълумотлар марказлари водийси» лойиҳаси
Европанинг баёнотларига параллел равишда минтақа давлатларининг ўзи ҳам миқёсли рақамли лойиҳаларни бошлаган. Хусусан, Қозоғистонда Павлодар вилоятида «Маълумотлар марказлари водийси»ни барпо этиш режалаштирилган. Бош вазир Олжас Бектенов бу борада тегишли топшириқларни берган.
Мазкур лойиҳага келгуси йигирма йил ичида жами 115 миллиард доллар инвестиция киритилиши, йиллик экспорт тушуми эса 3 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, Экибастуз ГРЭС томонидан тақдим этиладиган арзон энергия (киловатт-соатига 2,5 цент) Nvidia, Gaw Capital ва Firebird каби корпорацияларни жалб этишда асосий омил бўлмоқда.
Технологик муаммолар ва «Ўрта коридор» хавфлари
Шунга қарамай, сунъий интеллект ва юқори технологиялар инфратузилмасини яратиш жиддий қийинчиликлар билан боғлиқ. Мутахассислар арзон энергиядан ташқари суюқ совитиш тизимлари, узлуксиз тармоқлар ва юзлаб юқори малакали муҳандислар зарурлигини таъкидламоқда.
Шунингдек, Брюссель рақамлаштиришни «Ўрта коридор»ни мустаҳкамлашнинг муҳим қисми сифатида кўрсатаётган бўлса-да, скептик қарашдаги кузатувчилар ажратилаётган 600 миллион евро ҳимоя қилинган тармоқларни тўлиқ қуриш учун камлик қилишини ва асосий муаммолар ҳал этилмасдан туриб бу баёнотлар декларатив ҳолида қолиб кетиши мумкинлигини айтмоқда.
Сизнингча, Евроосиё ва Марказий Осиёда амалга оширилаётган бу каби йирик рақамли ва технологик лойиҳалар ўз мақсадига тўлиқ эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…