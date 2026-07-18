Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?
Италиянинг афсонавий Ferrari бренди ўзининг янги, беш ўринли Лусе деб номланган электромобили устида иш олиб бормоқда. Бироқ бу янгилик автомобил ишқибозлари ва экспертлар орасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Гап шундаки, замонавий иқтисодиётда кенг тарқалган “шринкфляция” ёки маҳсулот сифатини аста-секин пасайтириш орқали фойда кўриш тенденцияси энди ҳашаматли автомобиллар сегментига ҳам етиб келаётгандек кўринмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил олами таҳлилчиларининг фикрича, Ferrari Лусе каби лойиҳалар бренднинг анъанавий қадриятларидан узоқлашишини англатади. Тарихан Ferrari деганда ўта кучли ички ёнув двигатели, ўзига хос шовқин ва муросасиз спорт характери тушунилган. Эндиликда эса беш кишилик электр кроссовери бренднинг “эхклюзивлик” тушунчасини бироз хиралаштириши мумкин. Бу жараён иқтисодиётда “салами тактикаси” деб аталадиган усулга ўхшатилади: истеъмолчига сезилмаган ҳолда, унинг одатий неъматларидан бир бўлакдан кесиб олинаверади.
Сифат ва миқдор ўртасидаги мувозанатУшбу тенденция фақат автомобил саноатига хос эмас. Масалан, 1987-йилда Американ Аирлинес раҳбари Роберт Крандалл ҳар бир салатдан битта зайтун мевасини олиб ташлаш орқали йилига 40 минг доллар тежаб қолган эди. Бугунги кунда ҳам супермаркетлардаги маҳсулотлар ҳажми кичрайиб, таркиби арзонлашиб бормоқда. Автомобилсозликда эса бу “яшил технологиялар” ниқоби остида анъанавий ҳайдаш завқининг камайиши билан намоён бўлмоқда.
Ferrari Лусе модели Маранелло заводи учун катта таваккалдир. Бир томондан, компания экологик талабларга мослашиши шарт, иккинчи томондан эса ўзининг содиқ мижозларини йўқотиб қўймаслиги керак. Агар Ferrari ҳам оддий оилавий электромобиллар ишлаб чиқаришга ўтса, унинг бошқа брендлардан, масалан, Хитойнинг Жаекоо ёки BYD каби жадал ривожланаётган маркаларидан фарқи қоладими деган савол ўртага чиқади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Бироқ Ferrari каби суперкарлар ҳар доим орзу объекти бўлиб келган. Агар ушбу бренд ўзининг “ваҳший” двигателларидан бутунлай воз кечиб, сокин электр моторларга ўтса, бу маҳаллий коллекционерлар ва ишқибозлар учун ҳам кутилмаган бурилиш бўлиши аниқ.
Келажакдаги ҳашамат тушунчасиҲозирда бойлик ва ҳашамат тушунчаси ўзгармоқда. Илгари ҳашамат деганда энг яхши материаллар ва максимал қувват тушунилган бўлса, энди бу тушунча кўпроқ технологик қулайлик ва бренд нуфузига таянмоқда. Ferrari Лусе айнан шу янги даврнинг вакили бўлишга даъвогар. Аммо танқидчилар “салами тактикаси” давом этса, келажакда ҳашаматли автомобиллар ҳам ўзининг ноёблигини йўқотиши мумкинлигидан хавотирда.
Хулоса қилиб айтганда, Ferrari Лусе шунчаки янги модел эмас, балки бутун саноатнинг қаерга қараб кетаётганини кўрсатувчи индикатордир. Истеъмолчилар сифатида бизга тақдим этилаётган “янги ва яхшиланган” маҳсулотлар аслида биздан ниманидир олиб қўймаяптими? Бу саволга фақат вақт ва бозордаги сотувлар натижаси жавоб беради.
…