Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?

·20·Авто
Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?

Италиянинг афсонавий Ferrari бренди ўзининг янги, беш ўринли Лусе деб номланган электромобили устида иш олиб бормоқда. Бироқ бу янгилик автомобил ишқибозлари ва экспертлар орасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Гап шундаки, замонавий иқтисодиётда кенг тарқалган “шринкфляция” ёки маҳсулот сифатини аста-секин пасайтириш орқали фойда кўриш тенденцияси энди ҳашаматли автомобиллар сегментига ҳам етиб келаётгандек кўринмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил олами таҳлилчиларининг фикрича, Ferrari Лусе каби лойиҳалар бренднинг анъанавий қадриятларидан узоқлашишини англатади. Тарихан Ferrari деганда ўта кучли ички ёнув двигатели, ўзига хос шовқин ва муросасиз спорт характери тушунилган. Эндиликда эса беш кишилик электр кроссовери бренднинг “эхклюзивлик” тушунчасини бироз хиралаштириши мумкин. Бу жараён иқтисодиётда “салами тактикаси” деб аталадиган усулга ўхшатилади: истеъмолчига сезилмаган ҳолда, унинг одатий неъматларидан бир бўлакдан кесиб олинаверади.

Сифат ва миқдор ўртасидаги мувозанат

Ушбу тенденция фақат автомобил саноатига хос эмас. Масалан, 1987-йилда Американ Аирлинес раҳбари Роберт Крандалл ҳар бир салатдан битта зайтун мевасини олиб ташлаш орқали йилига 40 минг доллар тежаб қолган эди. Бугунги кунда ҳам супермаркетлардаги маҳсулотлар ҳажми кичрайиб, таркиби арзонлашиб бормоқда. Автомобилсозликда эса бу “яшил технологиялар” ниқоби остида анъанавий ҳайдаш завқининг камайиши билан намоён бўлмоқда.

Ferrari Лусе модели Маранелло заводи учун катта таваккалдир. Бир томондан, компания экологик талабларга мослашиши шарт, иккинчи томондан эса ўзининг содиқ мижозларини йўқотиб қўймаслиги керак. Агар Ferrari ҳам оддий оилавий электромобиллар ишлаб чиқаришга ўтса, унинг бошқа брендлардан, масалан, Хитойнинг Жаекоо ёки BYD каби жадал ривожланаётган маркаларидан фарқи қоладими деган савол ўртага чиқади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Бироқ Ferrari каби суперкарлар ҳар доим орзу объекти бўлиб келган. Агар ушбу бренд ўзининг “ваҳший” двигателларидан бутунлай воз кечиб, сокин электр моторларга ўтса, бу маҳаллий коллекционерлар ва ишқибозлар учун ҳам кутилмаган бурилиш бўлиши аниқ.

Келажакдаги ҳашамат тушунчаси

Ҳозирда бойлик ва ҳашамат тушунчаси ўзгармоқда. Илгари ҳашамат деганда энг яхши материаллар ва максимал қувват тушунилган бўлса, энди бу тушунча кўпроқ технологик қулайлик ва бренд нуфузига таянмоқда. Ferrari Лусе айнан шу янги даврнинг вакили бўлишга даъвогар. Аммо танқидчилар “салами тактикаси” давом этса, келажакда ҳашаматли автомобиллар ҳам ўзининг ноёблигини йўқотиши мумкинлигидан хавотирда.

Хулоса қилиб айтганда, Ferrari Лусе шунчаки янги модел эмас, балки бутун саноатнинг қаерга қараб кетаётганини кўрсатувчи индикатордир. Истеъмолчилар сифатида бизга тақдим этилаётган “янги ва яхшиланган” маҳсулотлар аслида биздан ниманидир олиб қўймаяптими? Бу саволга фақат вақт ва бозордаги сотувлар натижаси жавоб беради.

FerrariЛусеЭлектромобилАвтосаноатҲашамат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 18:55BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиBMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиБугун, 16:52Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиHyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиБугун, 15:50УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиБугун, 14:46Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинToyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинБугун, 10:21Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Бугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб