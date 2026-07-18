Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этди
Миниатюр компьютерлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Беелинк компанияси гибрид қурилмалар оламида янги қадам ташлади. Янги тақдим этилган МE Pro 370 модели бир вақтнинг ўзида ҳам юқори унумдорликка эга мини-ПК, ҳам сиғимдор тармоқ хотираси (NAS) вазифасини бажаришга қодир. Бу каби универсал ечимлар одатда профессионал фойдаланувчилар ва катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ички архитектурасида намоён бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, МE Pro 370 модели AMD компаниясининг энг сўнгги ва қувватли Ryzen AI 9 ҲХ 370 процессори билан жиҳозланган. Одатда стандарт NAS тизимлари учун бундай юқори ҳисоблаш қуввати талаб этилмайди, бироқ Беелинк ушбу моделни мураккаб вазифалар, жумладан сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлаш учун ҳам мослаштирган.
Хотира имкониятлари ва техник кўрсаткичларМE Pro 370 моделининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг маълумот сақлаш имкониятларидир. Ихчам корпусга (модификацияга қараб 145 х 165 мм ёки 112 х 121 мм) қарамай, фойдаланувчилар унга учта M.2 форматидаги SSD дискини ва қўшимча равишда иккита ёки тўртта SATA драйверини ўрнатишлари мумкин. Бу эса қурилмани ҳақиқий маълумотлар омборига айлантиради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, юқори модификациядаги моделга жами 132 TB гача бўлган маълумотларни жойлаштириш имконияти мавжуд. Шуни таъкидлаш жоизки, бу кўрсаткич Беелинк томонидан келтирилган мисол холос; бозорда янада сиғимдор дисклар пайдо бўлиши билан бу чекловни янада кенгайтириш мумкин бўлади. Тезкор хотира учун эса иккита слот ажратилган бўлиб, ишлаб чиқарувчи 32 GB оператив хотирага эга версияларни ҳам таклиф этмоқда.
Коммуникация ва нарх сиёсатиУланиш интерфейслари борасида ҳам янги мини-ПК замонавий стандартларга тўла жавоб беради. Қурилма таркибида қуйидагилар мавжуд:
- Юқори тезликдаги USB4 портлари;
- Икки хил тармоқ порти: RJ45 2.5GbE ва профессионал даражадаги RJ45 10GbE;
- Сиmsиз алоқа учун Wi-Fi 6E модули.
Нархлар масаласига келсак, Беелинк МE Pro 370 Хитой бозорида анча ҳамёнбоп нархларда сотувга чиқди. Кичикроқ версия тахминан 590 доллар атрофида баҳоланган бўлса, барча кенгайтириш имкониятларига эга бўлган юқори талқин 635 доллар қийматида сотилмоқда. Ушбу нархлар қурилманинг техник хусусиятлари ва функционаллигига нисбатан анча рақобатбардош кўринади.
…