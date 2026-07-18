Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этди

·0·Техно
Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этди

Миниатюр компьютерлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Беелинк компанияси гибрид қурилмалар оламида янги қадам ташлади. Янги тақдим этилган МE Pro 370 модели бир вақтнинг ўзида ҳам юқори унумдорликка эга мини-ПК, ҳам сиғимдор тармоқ хотираси (NAS) вазифасини бажаришга қодир. Бу каби универсал ечимлар одатда профессионал фойдаланувчилар ва катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ички архитектурасида намоён бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, МE Pro 370 модели AMD компаниясининг энг сўнгги ва қувватли Ryzen AI 9 ҲХ 370 процессори билан жиҳозланган. Одатда стандарт NAS тизимлари учун бундай юқори ҳисоблаш қуввати талаб этилмайди, бироқ Беелинк ушбу моделни мураккаб вазифалар, жумладан сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлаш учун ҳам мослаштирган.

Хотира имкониятлари ва техник кўрсаткичлар

МE Pro 370 моделининг энг ҳайратланарли жиҳати унинг маълумот сақлаш имкониятларидир. Ихчам корпусга (модификацияга қараб 145 х 165 мм ёки 112 х 121 мм) қарамай, фойдаланувчилар унга учта M.2 форматидаги SSD дискини ва қўшимча равишда иккита ёки тўртта SATA драйверини ўрнатишлари мумкин. Бу эса қурилмани ҳақиқий маълумотлар омборига айлантиради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, юқори модификациядаги моделга жами 132 TB гача бўлган маълумотларни жойлаштириш имконияти мавжуд. Шуни таъкидлаш жоизки, бу кўрсаткич Беелинк томонидан келтирилган мисол холос; бозорда янада сиғимдор дисклар пайдо бўлиши билан бу чекловни янада кенгайтириш мумкин бўлади. Тезкор хотира учун эса иккита слот ажратилган бўлиб, ишлаб чиқарувчи 32 GB оператив хотирага эга версияларни ҳам таклиф этмоқда.

Коммуникация ва нарх сиёсати

Уланиш интерфейслари борасида ҳам янги мини-ПК замонавий стандартларга тўла жавоб беради. Қурилма таркибида қуйидагилар мавжуд:

  • Юқори тезликдаги USB4 портлари;
  • Икки хил тармоқ порти: RJ45 2.5GbE ва профессионал даражадаги RJ45 10GbE;
  • Сиmsиз алоқа учун Wi-Fi 6E модули.
Ўзбекистон бозорида ҳам мини-ПКларга бўлган талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу модел видеоускуна назорати тизимлари ёки кичик офислар учун сервер сифатида жуда қўл келиши мумкин. Айниқса, 10GbE портининг мавжудлиги маълумотларни маҳаллий тармоқда сониялар ичида узатиш имконини беради.

Нархлар масаласига келсак, Беелинк МE Pro 370 Хитой бозорида анча ҳамёнбоп нархларда сотувга чиқди. Кичикроқ версия тахминан 590 доллар атрофида баҳоланган бўлса, барча кенгайтириш имкониятларига эга бўлган юқори талқин 635 доллар қийматида сотилмоқда. Ушбу нархлар қурилманинг техник хусусиятлари ва функционаллигига нисбатан анча рақобатбардош кўринади.

БеелинкMini-ПКNASТехнологияRyzen AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиБугун, 18:24Босгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБосгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБугун, 17:53Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиElon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиБугун, 17:25Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиApple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиБугун, 17:02Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаХитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаБугун, 16:28Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиҲиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда