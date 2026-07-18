SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиланди

·49·Техно
SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиланди

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракета тизими — Starship'нинг навбатдаги синов парвозига тайёргарлик кўрмоқда. Аввалроқ техник носозликлар туфайли қолдирилган мазкур миссия эндиликда 20-июль куни амалга оширилиши кутилмоқда. Бу парвоз нафақат техник синов, балки коинотни ўзлаштиришда янги босқич сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб 16-июльга режалаштирилган парвоз Super Heavy тезлаткичидаги двигателларни ўт олдириш жараёнида юзага келган фавқулодда тўхталиш сабабли бекор қилинган эди. Tesla ва SpaceX компаниялари ходими, инсайдер Дима Zenюкнинг маълум қилишича, муҳандислар носозликни бартараф этиш учун иккита Raptor двигателини тўлиқ алмаштиришга мажбур бўлишган. Ушбу кутилмаган кечикиш фонида компания акциялари нархида бироз пасайиш кузатилди.

Миссиянинг асосий мақсадлари ва Starlink V3 дебюти

Фlight 13 деб номланган ушбу миссия Starship V3 версиясининг иккинчи синов парвози бўлади. Мазкур парвознинг энг муҳим жиҳатларидан бири — орбитага илк бор 20 та тўлиқ функционал Starlink V3 сунъий йўлдошларини олиб чиқиш ва уларни жойлаштиришдир. Бу янги авлод сунъий йўлдошлари глобал интернет қамровини янада кенгайтириш ва сифатини оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, парвоз давомида SpaceX мутахассислари очиқ коинотда Raptor двигателини қайта ўт олдириш тажрибасини ҳам ўтказишни режалаштирган. Бу технологик жараён келажакда узоқ масофали коинот миссиялари ва кеманинг маневр имкониятларини текшириш учун ўта муҳим ҳисобланади. Агар синов муваффақиятли ўтса, бу Starship'нинг кўп марта фойдаланиш имкониятларини янада мустаҳкамлайди.

Режага кўра, ракета поғоналари ажралганидан сўнг, Super Heavy тезлаткичи Мексика қўлтиғига назорат остида қўндирилади. Кеманинг юқори қисми, яни Starship эса ўз парвозини Ҳинд океанига қўниш (сувга тушиш) билан якунлаши кўзда тутилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу жараёнлар ракетанинг қайта тикланувчанлик хусусиятларини амалда исботлаши керак.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам ушбу парвоз аҳамиятли, чунки Starlink лойиҳасининг ривожланиши келажакда минтақамизда юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети имкониятларини кенгайтириши мумкин. SpaceX ҳозирда барча техник текширувларни якунлаб, старт майдончасида сўнгги тайёргарлик ишларини олиб бормоқда.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиБугун, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиБугун, 20:55Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиҲиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширдиБугун, 20:24Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Бугун, 19:50Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБеелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБугун, 19:24Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда