SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиланди
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракета тизими — Starship'нинг навбатдаги синов парвозига тайёргарлик кўрмоқда. Аввалроқ техник носозликлар туфайли қолдирилган мазкур миссия эндиликда 20-июль куни амалга оширилиши кутилмоқда. Бу парвоз нафақат техник синов, балки коинотни ўзлаштиришда янги босқич сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб 16-июльга режалаштирилган парвоз Super Heavy тезлаткичидаги двигателларни ўт олдириш жараёнида юзага келган фавқулодда тўхталиш сабабли бекор қилинган эди. Tesla ва SpaceX компаниялари ходими, инсайдер Дима Zenюкнинг маълум қилишича, муҳандислар носозликни бартараф этиш учун иккита Raptor двигателини тўлиқ алмаштиришга мажбур бўлишган. Ушбу кутилмаган кечикиш фонида компания акциялари нархида бироз пасайиш кузатилди.
Миссиянинг асосий мақсадлари ва Starlink V3 дебютиФlight 13 деб номланган ушбу миссия Starship V3 версиясининг иккинчи синов парвози бўлади. Мазкур парвознинг энг муҳим жиҳатларидан бири — орбитага илк бор 20 та тўлиқ функционал Starlink V3 сунъий йўлдошларини олиб чиқиш ва уларни жойлаштиришдир. Бу янги авлод сунъий йўлдошлари глобал интернет қамровини янада кенгайтириш ва сифатини оширишга хизмат қилади.
Шунингдек, парвоз давомида SpaceX мутахассислари очиқ коинотда Raptor двигателини қайта ўт олдириш тажрибасини ҳам ўтказишни режалаштирган. Бу технологик жараён келажакда узоқ масофали коинот миссиялари ва кеманинг маневр имкониятларини текшириш учун ўта муҳим ҳисобланади. Агар синов муваффақиятли ўтса, бу Starship'нинг кўп марта фойдаланиш имкониятларини янада мустаҳкамлайди.
Режага кўра, ракета поғоналари ажралганидан сўнг, Super Heavy тезлаткичи Мексика қўлтиғига назорат остида қўндирилади. Кеманинг юқори қисми, яни Starship эса ўз парвозини Ҳинд океанига қўниш (сувга тушиш) билан якунлаши кўзда тутилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу жараёнлар ракетанинг қайта тикланувчанлик хусусиятларини амалда исботлаши керак.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам ушбу парвоз аҳамиятли, чунки Starlink лойиҳасининг ривожланиши келажакда минтақамизда юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети имкониятларини кенгайтириши мумкин. SpaceX ҳозирда барча техник текширувларни якунлаб, старт майдончасида сўнгги тайёргарлик ишларини олиб бормоқда.
…