Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирарми? Олимлар жавоб берди

·32·Фойдали
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирарми? Олимлар жавоб берди

Ҳеч нарса қилмай дам олиш вақтни беҳуда сарфлашдек туюлиши мумкин. Аммо олимлар бу пайтда ҳам мия фаол ишлашда давом этишини таъкидламоқда.

fMRI (функционал магнит-резонанс томографияси) орқали ўтказилган тадқиқотларга кўра, инсон ҳеч қандай аниқ вазифани бажармаётганида ҳам мия фаоллигини тўхтатмайди. Аксинча, у олдин олинган маълумотларни қайта ишлайди, хотираларни тартибга солади ва турли тажрибалар ўртасида янги боғланишлар ҳосил қилади. Бу жараён нейробиологияда Default Mode Network (DMN) — яъни "стандарт фаоллик тармоғи" деб аталади.

Мутахассисларнинг айтишича, инсоннинг энг яхши ғоялари кўпинча душ қабул қилаётганда, сайр пайтида ёки шунчаки бир нуқтага қараб ўтирганида пайдо бўлади. Бу айнан DMN фаоллиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Олимлар таъкидлашича, қисқа муддатли дам олиш ва диққатни вақтинча бўшатиш янги ўрганилган маълумотларни хотирада мустаҳкамроқ сақлашга, ижодий фикрлашни ривожлантиришга ҳамда муаммоларга янгича ечим топишга ёрдам беради.

Бироқ бу умуман ҳаракатсизлик ёки узоқ вақт бекорчилик қилиш фойдали дегани эмас. Мутахассислар мия соғлом ишлаши учун меҳнат ва дам олиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш, сифатли уйқу ва мунтазам жисмоний фаоллик ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидламоқда.

ФМРТДефолт режим тармоғи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади 14.07, 17:02Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14.07, 05:19Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойдаИстак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойда13.07, 01:40Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?12.07, 23:36Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирдиБактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди12.07, 18:34Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...10.07, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади