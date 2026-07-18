Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширди

·23·Техно
Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширди

Ҳиндистоннинг Skyroot Аэроспасе аэрокосмик стартапи мамлакат тарихида бутунлай хусусий компания томонидан ишлаб чиқилган илк орбитал ракета — Викрам-1 ташувчисини муваффақиятли синовдан ўтказди. Аагаман миссияси доирасидаги ушбу парвоз Шриҳарикота оролидаги Сатиш Дхаван номидаги космик марказдан амалга оширилди. Мазкур воқеа Ҳиндистоннинг жаҳон космик бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ракета ҳинд космик дастурининг асосчиси Викрам Сарабхаи шарафига номланган. Узунлиги қарийб 22 метрни ташкил этувчи ушбу қурилма тўрт босқичли тизимдан иборат. Дастлабки учта босқич Ҳиндистонда ишлаб чиқилган қаттиқ ёқилғили двигателлар билан жиҳозланган бўлса, сўнгги босқич суюқликда ишлайдиган двигателга эга. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, ушбу двигател 3D-принтер ёрдамида чоп этилган бўлиб, у юкни орбитага ўта аниқлик билан жойлаштиришга хизмат қилади.

Технологик янгиликлар ва маҳаллий ишлаб чиқариш

Викрам-1 ракетасининг корпуси углерод толали композит материаллардан тайёрланган бўлиб, унинг бутловчи қисмларининг 90 фоиздан ортиғи бевосита Ҳиндистоннинг ўзида ишлаб чиқарилган. Бу нафақат харажатларни камайтириш, балки мамлакатнинг технологик мустақиллигини намойиш этиш имконини беради. Ракета 450 километр баландликдаги паст ер орбитасига 350 килограммгача бўлган фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу синов парвози двигателларнинг ишлаши, навигация тизимлари, телеметрия, алоқа ва юкни ажратиш механизмларининг барқарорлигини текширишга қаратилган. Намойиш мақсадида ракета бортига бир нечта технологик модуллар ва ҳинд олимлари хотирасига бағишланган кичик олтин ҳайкалча жойлаштирилган.

Тижорий салоҳият ва рақобатбардош нархлар

Skyroot Аэроспасе аллақачон халқаро бозорда катта қизиқиш уйғотишга улгурди. Компания ҳозирнинг ўзида 400 дан ортиқ сунъий йўлдошни коинотга учириш бўйича дастлабки буюртмаларни қабул қилиб олган. Кичик сунъий йўлдошлар бозорида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, ҳинд стартапи ўзининг ҳамёнбоп нархлари билан ажралиб туришни кўзламоқда.

Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, Викрам-1 ёрдамида бир килограмм юкни орбитага олиб чиқиш нархи тахминан 15 минг долларни ташкил этади. Бу нарх кўрсаткичи халқаро стандартлар бўйича анча жозибадор ҳисобланади ва компанияга SpaceX каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бозорда ўз ўрнини топишга ёрдам беради. Келажакда бундай арзон ва ишончли парвозлар кичик тадқиқот институтлари ва хусусий компаниялар учун коинот эшикларини кенгроқ очиши кутилмоқда.

ҲиндистонSkyroot АэроспасеВикрам-1КосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиАҚШда давлат хизматчиларига иш телефонларида TikTok ишлатишга рухсат берилдиБугун, 21:00Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиБугун, 20:55SpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиSpaceX Starship парвозига тайёр: Двигателлар алмаштирилди ва янги сана белгиландиБугун, 19:56Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Электромобиллар даври: Қувватлаш инфратузилмаси энди муаммо бўлмайдими?Бугун, 19:50Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБеелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБугун, 19:24Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқладиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда