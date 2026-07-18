Ҳиндистонда хусусий сектор космосга чиқди: Викрам-1 ракетаси илк парвозини амалга оширди
Ҳиндистоннинг Skyroot Аэроспасе аэрокосмик стартапи мамлакат тарихида бутунлай хусусий компания томонидан ишлаб чиқилган илк орбитал ракета — Викрам-1 ташувчисини муваффақиятли синовдан ўтказди. Аагаман миссияси доирасидаги ушбу парвоз Шриҳарикота оролидаги Сатиш Дхаван номидаги космик марказдан амалга оширилди. Мазкур воқеа Ҳиндистоннинг жаҳон космик бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ракета ҳинд космик дастурининг асосчиси Викрам Сарабхаи шарафига номланган. Узунлиги қарийб 22 метрни ташкил этувчи ушбу қурилма тўрт босқичли тизимдан иборат. Дастлабки учта босқич Ҳиндистонда ишлаб чиқилган қаттиқ ёқилғили двигателлар билан жиҳозланган бўлса, сўнгги босқич суюқликда ишлайдиган двигателга эга. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, ушбу двигател 3D-принтер ёрдамида чоп этилган бўлиб, у юкни орбитага ўта аниқлик билан жойлаштиришга хизмат қилади.
Технологик янгиликлар ва маҳаллий ишлаб чиқаришВикрам-1 ракетасининг корпуси углерод толали композит материаллардан тайёрланган бўлиб, унинг бутловчи қисмларининг 90 фоиздан ортиғи бевосита Ҳиндистоннинг ўзида ишлаб чиқарилган. Бу нафақат харажатларни камайтириш, балки мамлакатнинг технологик мустақиллигини намойиш этиш имконини беради. Ракета 450 километр баландликдаги паст ер орбитасига 350 килограммгача бўлган фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу синов парвози двигателларнинг ишлаши, навигация тизимлари, телеметрия, алоқа ва юкни ажратиш механизмларининг барқарорлигини текширишга қаратилган. Намойиш мақсадида ракета бортига бир нечта технологик модуллар ва ҳинд олимлари хотирасига бағишланган кичик олтин ҳайкалча жойлаштирилган.
Тижорий салоҳият ва рақобатбардош нархларSkyroot Аэроспасе аллақачон халқаро бозорда катта қизиқиш уйғотишга улгурди. Компания ҳозирнинг ўзида 400 дан ортиқ сунъий йўлдошни коинотга учириш бўйича дастлабки буюртмаларни қабул қилиб олган. Кичик сунъий йўлдошлар бозорида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, ҳинд стартапи ўзининг ҳамёнбоп нархлари билан ажралиб туришни кўзламоқда.
Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, Викрам-1 ёрдамида бир килограмм юкни орбитага олиб чиқиш нархи тахминан 15 минг долларни ташкил этади. Бу нарх кўрсаткичи халқаро стандартлар бўйича анча жозибадор ҳисобланади ва компанияга SpaceX каби гигантлар ҳукмронлик қилаётган бозорда ўз ўрнини топишга ёрдам беради. Келажакда бундай арзон ва ишончли парвозлар кичик тадқиқот институтлари ва хусусий компаниялар учун коинот эшикларини кенгроқ очиши кутилмоқда.
…