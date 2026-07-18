Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келди
Британиялик 47 ёшли Эмма Марсден бошидан кечирган воқеа контакт линза тақувчилар учун жиддий огоҳлантиришга айланди. Оддийдек туюлган бир хато туфайли унинг кўзига хавфли паразит тушиб, шох пардасини емира бошлаган. Вазият шунчалик оғирлашганки, шифокорлар кўриш қобилиятини сақлаб қолиш умидида унинг кўз қовоғини тикишга мажбур бўлган.
Ҳодиса февраль ойида Эмма отхонада тозалаш ишларини бажараётганда йиқилиб, лой ва сув тўлган аравага юзи билан тушиб кетганидан кейин бошланган. У қўллари ва юзини ювган, аммо контакт линзаларини фақат кечқурун ечган. Кейинчалик шифокорлар айнан шу ҳолат инфекцияга сабаб бўлганини айтди.
Орадан тўрт кун ўтиб, унинг ўнг кўзи қаттиқ ачишиб оғрий бошлади. Аввалига шифокорлар шох парда яраси ташхисини қўйиб, кўз томчилари ёзишди. Аммо оғриқ кун сайин кучайиб, Эмма ўнг кўзи билан бутунлай кўрмай қўйди.
Қайта текширувлар давомида унда акантамёба кератити аниқланди. Бу — Acanthamoeba номли микроскопик паразит чақирувчи хавфли инфекция бўлиб, у шох парда ва нерв тўқималарини емириб боради.
«Оғриқни сўз билан таърифлаб бўлмайди. Уч фарзандимни дунёга келтирганман, лекин бу азоб туғруқдан ҳам оғир эди», — дейди Эмма.
Шифокорлар паразит шох пардани тешиб юборганидан сўнг кўз қовоғини тикишга мажбур бўлган. Энди аёлга келажакда шох парда трансплантацияси керак бўлади, аммо инфекция сабабли операция бир неча йилга кечиктирилган.
Мутахассислар таъкидлашича, Acanthamoeba оддий водопровод суви, кўллар, дарёлар, бассейнлар, тупроқ ва чанғда ҳам учрайди. Шу боис контакт линзаларни сув билан алоқада қолдирмаслик ва гигиена қоидаларига қатъий амал қилиш жуда муҳим.
Айни пайтда Эмма ҳар ҳафта шифокорлар назоратидан ўтмоқда ва ҳар икки соатда махсус кўз томчиларини қабул қилмоқда. Унинг айтишича, муаммо контакт линзанинг ўзида эмас, балки ундан нотўғри фойдаланишда бўлган.
…