Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келди

·70·Дунё
Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келди

Британиялик 47 ёшли Эмма Марсден бошидан кечирган воқеа контакт линза тақувчилар учун жиддий огоҳлантиришга айланди. Оддийдек туюлган бир хато туфайли унинг кўзига хавфли паразит тушиб, шох пардасини емира бошлаган. Вазият шунчалик оғирлашганки, шифокорлар кўриш қобилиятини сақлаб қолиш умидида унинг кўз қовоғини тикишга мажбур бўлган.

Ҳодиса февраль ойида Эмма отхонада тозалаш ишларини бажараётганда йиқилиб, лой ва сув тўлган аравага юзи билан тушиб кетганидан кейин бошланган. У қўллари ва юзини ювган, аммо контакт линзаларини фақат кечқурун ечган. Кейинчалик шифокорлар айнан шу ҳолат инфекцияга сабаб бўлганини айтди.

Орадан тўрт кун ўтиб, унинг ўнг кўзи қаттиқ ачишиб оғрий бошлади. Аввалига шифокорлар шох парда яраси ташхисини қўйиб, кўз томчилари ёзишди. Аммо оғриқ кун сайин кучайиб, Эмма ўнг кўзи билан бутунлай кўрмай қўйди.

Қайта текширувлар давомида унда акантамёба кератити аниқланди. Бу — Acanthamoeba номли микроскопик паразит чақирувчи хавфли инфекция бўлиб, у шох парда ва нерв тўқималарини емириб боради.

«Оғриқни сўз билан таърифлаб бўлмайди. Уч фарзандимни дунёга келтирганман, лекин бу азоб туғруқдан ҳам оғир эди», — дейди Эмма.

Шифокорлар паразит шох пардани тешиб юборганидан сўнг кўз қовоғини тикишга мажбур бўлган. Энди аёлга келажакда шох парда трансплантацияси керак бўлади, аммо инфекция сабабли операция бир неча йилга кечиктирилган.

Мутахассислар таъкидлашича, Acanthamoeba оддий водопровод суви, кўллар, дарёлар, бассейнлар, тупроқ ва чанғда ҳам учрайди. Шу боис контакт линзаларни сув билан алоқада қолдирмаслик ва гигиена қоидаларига қатъий амал қилиш жуда муҳим.

Айни пайтда Эмма ҳар ҳафта шифокорлар назоратидан ўтмоқда ва ҳар икки соатда махсус кўз томчиларини қабул қилмоқда. Унинг айтишича, муаммо контакт линзанинг ўзида эмас, балки ундан нотўғри фойдаланишда бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаМесси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаБугун, 20:14Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБугун, 18:31Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиЭрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиБугун, 17:54Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиБугун, 17:21Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиТуркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?