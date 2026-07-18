Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирди

·39·Спорт
Ўзбекистон ЖЧ-2026да тактик ўзгаришлар бўйича топ-10га кирди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида натижа борасида мақсадига эриша олмаган бўлса-да, бир кўрсаткич бўйича турнирнинг энг фаол жамоалари қаторидан жой олди.

Opta Analyst маълумотларига кўра, Фабио Каннаваро бошчилигидаги терма жамоа ўйин давомида тактик тузилишини тез-тез ўзгартириб, Англия ва Эрон билан бир хил натижа қайд этган.

Ўзбекистон ҳар ўйинда схемани бир неча бор ўзгартирган

Статистикага кўра, Ўзбекистон миллий жамоаси ҳар 90 дақиқада ўртача 2,7 марта тактик тузилишини алмаштирган.

Бу кўрсаткич миллий жамоага мундиалдаги энг кўп тактик ўзгариш қилган термалар ўнлигидан жой олиш имконини берди.

Ўзбекистон Англия ва Эрон билан бир хил натижа қайд этган. Бу мураббийлар штаби майдондаги вазият, рақибнинг ҳаракатлари ва ҳисобга қараб ўйин режасига мунтазам тузатиш киритганини кўрсатади.

Рўйхатда икки Осиё жамоаси етакчилик қилди

Тактик схемани энг кўп ўзгартирган жамоалар рейтингида Қатар ва Иордания биринчи ўринни бўлишиб турибди. Ҳар икки терма ҳар 90 дақиқада ўртача 3,3 марта тузилишини алмаштирган.

Кучли ўнлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. Қатар — 3,3 марта;

  2. Иордания — 3,3;

  3. Бельгия — 3,0;

  4. Чехия — 3,0;

  5. Парагвай — 2,8;

  6. Англия — 2,7;

  7. Ўзбекистон — 2,7;

  8. Эрон — 2,7;

  9. Алжир — 2,5;

  10. Миср — 2,4.

Шу тариқа, топ-10дан Осиёнинг тўртта терма жамоаси жой олган.

Каннаваро штаби вазиятга фаол жавоб қайтарган

Ўзбекистон терма жамоаси жаҳон чемпионатида учта учрашув ўтказди. Opta маълумотлари Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штаби ўйинларни бир хил схема асосида ўтказмаганини кўрсатмоқда.

Жамоа учрашув давомида ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни ўзгартириш, қанотлардаги ҳаракатни кучайтириш ҳамда ҳисобга қараб футболчиларнинг вазифаларини янгилашга ҳаракат қилган.

Бироқ тактик фаоллик якуний натижага айланмади — Ўзбекистон гуруҳдаги учала баҳсни ҳам мағлубият билан якунлади.

Илк мундиал икки тарихий гол билан эсда қолди

Ўзбекистон ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этиб, «К» гуруҳида Португалия, Колумбия ва Конго Демократик Республикасига қарши куч синашди.

Миллий жамоанинг жаҳон чемпионатларидаги илк голини Аббосбек Файзуллаев урди.

Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига киритган тўпи эса гуруҳ босқичининг энг чиройли голи сифатида эътироф этилди.

Натижалар кутилгандек бўлмади, аммо Ўзбекистоннинг илк мундиали тактик изланишлар ва мамлакат футболи тарихига кирган голлар билан эсда қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Лионель Месси Ламине Ямал ҳақида: "У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири"Бугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиАбдуқодир Ҳусанов Британиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан учрашдиБугун, 18:01Трамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиТрамп ЖЧ-2038 учун кутилмаган мезбонлик ғоясини айтдиБугун, 17:50Тоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаТоттенхем ўзининг навбатдаги қимматбаҳо харидини амалга оширмоқда: Савинҳо Лондон йўлидаБугун, 17:30«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрлади«Бавария» Майкл Олисени ушлаб қолиш учун улкан маош тайёрладиБугун, 17:06Реал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиРеал Мадрид нима сабабдан Матеус Фернандес трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди