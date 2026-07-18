Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этади

·79·Дунё
Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этади

Астрономлар Ердан тахминан 49 ёруғлик йили узоқликда жойлашган LHS 1140 b экзосайёраси ҳақида навбатдаги муҳим кашфиётни эълон қилди. Янги тадқиқотлар ушбу осмон жисмида атмосфера мавжуд бўлиши мумкинлигини янада кучлироқ тасдиқламоқда. Илмий иш натижалари Science журналида чоп этилди.

Тадқиқот давомида олимлар сайёрани ўз юлдузи олдидан ўтаётган вақтида кузатишди. Ана шу пайтда юлдуз нури атмосфера орқали ўтиб, ундаги газларнинг изларини аниқлаш имконини беради. Мутахассислар айнан шу усул ёрдамида атмосферада гелий мавжудлигини кўрсатувчи белгиларни қайд этишга муваффақ бўлишди.

Қизиғи шундаки, гелий сигнали 2024 йилги кузатувларда аниқланган бўлса, 2025 йилда у деярли кузатилмаган. Олимлар бу ҳолатни атмосферадан газ чиқиши доимий эмаслиги ёки юлдуз фаоллиги вақт-вақти билан ўзгариб туриши билан изоҳламоқда.

Мутахассислар фикрича, гелийнинг мавжудлиги сайёра атмосфераси миллиардлаб йиллар давомида сақланиб қолган бўлиши мумкинлигидан дарак беради. Улар юқори атмосферада асосан гелий, қуйи қатламларда эса азот, карбонат ангидрид ҳамда сув буғи каби оғирроқ газлар бўлиши эҳтимолини илгари сурмоқда. Бироқ бу моддалар ҳозирча тўғридан-тўғри тасдиқланган эмас.

LHS 1140 b ўз юлдузининг «ҳаёт учун мос ҳудуди»да жойлашган. Бу эса унинг юзасида маълум шароитларда сув суюқ ҳолатда сақланиши мумкинлигини англатади. Шу билан бирга, олимлар бундай жойлашувнинг ўзи сайёрада ҳаёт мавжудлигини англатмаслигини ҳам таъкидлашмоқда.

Аввалги тадқиқотларда ушбу экзосайёра газдан ташкил топган улкан жисм эмас, балки катта сув захираларига эга бўлиши мумкин бўлган тошли сайёра экани тахмин қилинган эди. Ҳисоб-китобларга кўра, унинг умумий массасининг 9–19 фоизини сув ташкил қилиши мумкин.

Олимларнинг яна бир тахминига кўра, LHS 1140 b ўз юлдузига доимо бир томони билан қараб туради. Шу сабабли бир қисмида узлуксиз кундуз, иккинчи қисмида эса доимий тун ҳукм суриши эҳтимол қилинмоқда.

Иқлим моделлари сайёранинг катта қисми муз билан қопланган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бироқ юлдузга қараган томонида суюқ океан сақланиб қолиши эҳтимоли юқори. Бу океан ташқи кўриниши жиҳатидан улкан кўз шаклини эслатиши мумкинлиги қайд этилган.

Айрим ҳисоб-китобларга кўра, океаннинг марказий қисмида ҳарорат Цельсий бўйича 20 даражагача кўтарилиши мумкин. Бундай муҳит атмосфера таркиби ва иссиқхона эффектига боғлиқ бўлиб, азот ҳамда карбонат ангидрид иссиқликни ушлаб қолиш орқали суюқ сувнинг мавжудлигига ёрдам бериши мумкин.

LHS 1140 b Ердан тахминан 1,7 баробар катта бўлиб, унинг массаси Ерникидан 5–6 марта юқори. Сайёра Қуёшга нисбатан кичик ва совуқроқ бўлган қизил митти юлдуз атрофида тахминан 25 кунда бир марта айланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиЭрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиБугун, 17:54Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиБугун, 17:21Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиТуркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиБугун, 17:18Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиҲиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилдиБугун, 16:53Дунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиДунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиБугун, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?