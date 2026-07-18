Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқда
Лионель Месси Жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши майдонга тушишидан олдин майдон ташқарисида ҳам эътибор марказида бўлди. Афсонавий футболчининг бир йил аввал Майамидаги Cipriani Residences Miami турар-жой мажмуасига киритган сармояси катта муваффақият келтирди.
Маълум бўлишича, Месси ўтган йили мазкур осмонўпар бинодан тўртта хонадон харид қилган. Ҳозирга келиб 85 қаватли мажмуа қурилишнинг асосий босқичини якунлади ва хонадонларнинг 80 фоиздан ортиғи сотилди.
Манбаларга кўра, Мессидан кейин яна бир қатор аргентиналик футболчилар ҳам шу ердан уй сотиб олган. Шунингдек, Нью-Йорк ва Калифорниядан Майамига кўчиб келаётган Citadel ва Amazon компаниялари раҳбарлари ҳам ушбу лойиҳани танламоқда. Хорижлик харидорлар эса 30 дан ортиқ давлатдан келган бўлиб, энг фаоллари Мексика, Италия, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Канада, Франция, Испания ва Буюк Британия вакилларидир.
Месси тахминан 3500 квадрат фут майдонга эга тўрт хонали хонадон учун қарийб 7,5 миллион доллар тўлаган. У харидни амалга оширган пайтда бинога 2028 йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган эди. Бироқ қурилиш ишлари тезлаштирилди ва энди мулкдорлар 2027 йил ёзида хонадонларига кўчиб ўтишлари мумкин.
Баландлиги қарийб 950 фут бўлган бино қуриб битказилгач, Нью-Йоркдан жанубдаги энг баланд турар-жой биноларидан бирига айланади. Жами 397 та хонадондан иборат мажмуада 50 минг квадрат футдан ортиқ инфратузилма, жумладан бассейн, SPA маркази, хусусий кинотеатр, Бискейн кўрфазига қараган дам олиш ҳудуди ва машҳур Cipriani ресторанлари фаолият юритади.
Cipriani оиласи вакили Жузеппе Чиприани бу лойиҳа орқали қарийб юз йиллик италиянча меҳмондўстлик анъаналари давом эттирилишини таъкидлади.
Лойиҳани амалга ошираётган Mast Capital раҳбари Камило Мигель кичикнинг айтишича, қурилишнинг юқори босқичига чиқиш ва сотувлар 80 фоиздан ошиши Майамининг дунёдаги энг нуфузли кўчмас мулк бозорларидан бирига айланаётганини яна бир бор тасдиқлайди.
Шу тариқа, Лионель Мессининг бир йил аввалги сармояси нафақат муваффақиятли инвестиция бўлиб чиқди, балки Майамидаги энг нуфузли турар-жойлардан бирига бўлган қизиқишни ҳам сезиларли даражада оширди.
…