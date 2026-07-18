Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқда

·63·Дунё
Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқда

Лионель Месси Жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши майдонга тушишидан олдин майдон ташқарисида ҳам эътибор марказида бўлди. Афсонавий футболчининг бир йил аввал Майамидаги Cipriani Residences Miami турар-жой мажмуасига киритган сармояси катта муваффақият келтирди.

Маълум бўлишича, Месси ўтган йили мазкур осмонўпар бинодан тўртта хонадон харид қилган. Ҳозирга келиб 85 қаватли мажмуа қурилишнинг асосий босқичини якунлади ва хонадонларнинг 80 фоиздан ортиғи сотилди.

Манбаларга кўра, Мессидан кейин яна бир қатор аргентиналик футболчилар ҳам шу ердан уй сотиб олган. Шунингдек, Нью-Йорк ва Калифорниядан Майамига кўчиб келаётган Citadel ва Amazon компаниялари раҳбарлари ҳам ушбу лойиҳани танламоқда. Хорижлик харидорлар эса 30 дан ортиқ давлатдан келган бўлиб, энг фаоллари Мексика, Италия, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Канада, Франция, Испания ва Буюк Британия вакилларидир.

Месси тахминан 3500 квадрат фут майдонга эга тўрт хонали хонадон учун қарийб 7,5 миллион доллар тўлаган. У харидни амалга оширган пайтда бинога 2028 йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган эди. Бироқ қурилиш ишлари тезлаштирилди ва энди мулкдорлар 2027 йил ёзида хонадонларига кўчиб ўтишлари мумкин.

Баландлиги қарийб 950 фут бўлган бино қуриб битказилгач, Нью-Йоркдан жанубдаги энг баланд турар-жой биноларидан бирига айланади. Жами 397 та хонадондан иборат мажмуада 50 минг квадрат футдан ортиқ инфратузилма, жумладан бассейн, SPA маркази, хусусий кинотеатр, Бискейн кўрфазига қараган дам олиш ҳудуди ва машҳур Cipriani ресторанлари фаолият юритади.

Cipriani оиласи вакили Жузеппе Чиприани бу лойиҳа орқали қарийб юз йиллик италиянча меҳмондўстлик анъаналари давом эттирилишини таъкидлади.

Лойиҳани амалга ошираётган Mast Capital раҳбари Камило Мигель кичикнинг айтишича, қурилишнинг юқори босқичига чиқиш ва сотувлар 80 фоиздан ошиши Майамининг дунёдаги энг нуфузли кўчмас мулк бозорларидан бирига айланаётганини яна бир бор тасдиқлайди.

Шу тариқа, Лионель Мессининг бир йил аввалги сармояси нафақат муваффақиятли инвестиция бўлиб чиқди, балки Майамидаги энг нуфузли турар-жойлардан бирига бўлган қизиқишни ҳам сезиларли даражада оширди.

Лионель МессиМайамиСиприани Резиденсес МайамиАмазонСитадел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиКонтакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиБугун, 19:50Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБугун, 18:31Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиЭрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиБугун, 17:54Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиБугун, 17:21Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиТуркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?