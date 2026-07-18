Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқлади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Electronикс компанияси сўнгги ҳафталарда фойдаланувчилар орасида хавотирга сабаб бўлган Galaxy S26 Ultra смартфонлари экранидаги қизил доғлар масаласига ойдинлик киритди. Компания муҳандислари томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, бу ҳолат дисплейнинг жисмоний нуқсони ёки OLED панелларга хос бўлган "куйиш" (бурн-ин) эффекти эмас, балки дастурий таъминот билан боғлиқ ўзига хосликдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммо ҳақидаги дастлабки шикоятлар қурилмадан 3–4 ой давомида фойдаланган фойдаланувчилардан кела бошлаган эди. Смартфон эгалари дисплейнинг марказий қисмида сезиларли даражада қизғиш тус пайдо бўлаётганидан шикоят қилиб, бу қимматбаҳо флагманнинг техник носозлиги бўлиши мумкинлигидан хавотирга тушишган. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, Samsung бу ҳолатни тўлиқ ўрганиб чиқиб, ечим топишга муваффақ бўлди.
Янги технологиянинг кутилмаган таъсириКомпания мутахассисларининг тушунтиришича, қизил доғнинг пайдо бўлиши Galaxy S26 Ultra моделида илк бор қўлланилган Привакй Дисплай технологияси билан бевосита боғлиқ. Ушбу тизим ЛEАД 2.0 технологиясига асосланган бўлиб, у OLED панелларда анъанавий поляризаторлардан воз кечиш орқали энергия самарадорлигини ошириш ва ранглар узатиш сифатини яхшилашга хизмат қилади.
Samsung вакилларининг таъкидлашича, дисплей ёрқинлиги максимал даражага кўтарилганда ва ташқи ёритиш жуда кучли бўлган шароитда ранглар балансида маълум оғишлар юзага келиши мумкин. Айнан шу ҳолат инсон кўзига экраннинг марказий қисмида қизғиш соя бўлиб кўринади. Яни, бу аппарат қисмидаги носозлик эмас, балки ёруғликнинг янги турдаги панелда синиш хусусиятидир.
Компания ушбу муаммони бартараф этиш учун аллақачон дастурий ечим тайёрлади. Рангларни коррекция қилиш бўйича оптималлаштирилган янгиланиш сервис марказларига мурожаат қилган фойдаланувчилар учун ўрнатиб берила бошланди. Бу эса фойдаланувчиларга смартфон экранини алмаштирмасдан, оддий дастурий янгиланиш орқали муаммодан халос бўлиш имконини беради.
Яқин вақт ичида ушбу тузатиш барча Galaxy S26 Ultra эгалари учун масофавий дастурий таъминот янгиланиши (ОТА) шаклида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам муҳим янгиликдир, чунки флагман смартфонлар нархи юқори бўлгани сабабли, ҳар қандай дисплей нуқсони жиддий моддий зарар сифатида қабул қилинади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ижтимоий тармоқларда Galaxy S26 Ultra фойдаланувчилари экраннинг айнан ўртасида пайдо бўладиган ғалати ранг ўзгариши ҳақида кўплаб сурат ва видеоларни эълон қилишган эди. Samsung компаниясининг тезкор муносабати ва муаммонинг дастурий эканлиги ҳақидаги баёноти кўплаб харидорларнинг хавотирига чек қўйди.
…