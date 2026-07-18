Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқлади

·66·Техно
Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ: Samsung муаммо сабабини расман очиқлади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Electronикс компанияси сўнгги ҳафталарда фойдаланувчилар орасида хавотирга сабаб бўлган Galaxy S26 Ultra смартфонлари экранидаги қизил доғлар масаласига ойдинлик киритди. Компания муҳандислари томонидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, бу ҳолат дисплейнинг жисмоний нуқсони ёки OLED панелларга хос бўлган "куйиш" (бурн-ин) эффекти эмас, балки дастурий таъминот билан боғлиқ ўзига хосликдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо ҳақидаги дастлабки шикоятлар қурилмадан 3–4 ой давомида фойдаланган фойдаланувчилардан кела бошлаган эди. Смартфон эгалари дисплейнинг марказий қисмида сезиларли даражада қизғиш тус пайдо бўлаётганидан шикоят қилиб, бу қимматбаҳо флагманнинг техник носозлиги бўлиши мумкинлигидан хавотирга тушишган. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, Samsung бу ҳолатни тўлиқ ўрганиб чиқиб, ечим топишга муваффақ бўлди.

Янги технологиянинг кутилмаган таъсири

Компания мутахассисларининг тушунтиришича, қизил доғнинг пайдо бўлиши Galaxy S26 Ultra моделида илк бор қўлланилган Привакй Дисплай технологияси билан бевосита боғлиқ. Ушбу тизим ЛEАД 2.0 технологиясига асосланган бўлиб, у OLED панелларда анъанавий поляризаторлардан воз кечиш орқали энергия самарадорлигини ошириш ва ранглар узатиш сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Samsung вакилларининг таъкидлашича, дисплей ёрқинлиги максимал даражага кўтарилганда ва ташқи ёритиш жуда кучли бўлган шароитда ранглар балансида маълум оғишлар юзага келиши мумкин. Айнан шу ҳолат инсон кўзига экраннинг марказий қисмида қизғиш соя бўлиб кўринади. Яни, бу аппарат қисмидаги носозлик эмас, балки ёруғликнинг янги турдаги панелда синиш хусусиятидир.

Компания ушбу муаммони бартараф этиш учун аллақачон дастурий ечим тайёрлади. Рангларни коррекция қилиш бўйича оптималлаштирилган янгиланиш сервис марказларига мурожаат қилган фойдаланувчилар учун ўрнатиб берила бошланди. Бу эса фойдаланувчиларга смартфон экранини алмаштирмасдан, оддий дастурий янгиланиш орқали муаммодан халос бўлиш имконини беради.

Яқин вақт ичида ушбу тузатиш барча Galaxy S26 Ultra эгалари учун масофавий дастурий таъминот янгиланиши (ОТА) шаклида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам муҳим янгиликдир, чунки флагман смартфонлар нархи юқори бўлгани сабабли, ҳар қандай дисплей нуқсони жиддий моддий зарар сифатида қабул қилинади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ижтимоий тармоқларда Galaxy S26 Ultra фойдаланувчилари экраннинг айнан ўртасида пайдо бўладиган ғалати ранг ўзгариши ҳақида кўплаб сурат ва видеоларни эълон қилишган эди. Samsung компаниясининг тезкор муносабати ва муаммонинг дастурий эканлиги ҳақидаги баёноти кўплаб харидорларнинг хавотирига чек қўйди.

SamsungGalaxy S26 UltraТехнологияСмартфонДисплей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБеелинк ҳам мини-ПК, ҳам NAS вазифасини бажарувчи МE Pro 370 моделини тақдим этдиБугун, 19:24Босгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБосгаме етти мини-ПК ёрдамида DeepSeek-V3.1 моделини ишга тушириш усулини намойиш этдиБугун, 17:53Elon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиElon Musk 2 триллион параметрли янги сунъий интеллект моделини эълон қилдиБугун, 17:25Apple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиApple яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айландиБугун, 17:02Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаХитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаБугун, 16:28Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиҲиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда