Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирди

·21·Фойдали
Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирди

Гарвард университети олимлари миллионлаб америкаликларнинг меҳнат фаолияти ва ўлим сабабларига оид катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиб, қарийб 400 та турли касб эгаларини ўзаро таққослади. Тадқиқот натижалари эса кутилмаган хулосани кўрсатди: Алцгеймер касаллиги билан боғлиқ ўлим ҳолатлари энг кам учрайдиган касб эгалари сифатида такси ва тез ёрдам ҳайдовчилари қайд этилди. Қизиғи шундаки, автобус ҳайдовчиларида бундай натижа кузатилмаган.

Олимларнинг тахминича, бунинг асосий сабаби кун давомида доимий равишда навигация қилиш ва фазовий тафаккурдан фойдаланиш билан боғлиқ. Такси ва тез ёрдам ҳайдовчилари ҳар куни янги манзилларни излайди, кўчаларни ёдда сақлайди, энг қулай йўналишларни белгилайди ҳамда тирбандлик, таъмирлаш ишлари ёки йўл-транспорт ҳодисалари каби кутилмаган тўсиқларни ҳисобга олади. Автобус ҳайдовчилари эса, аксинча, асосан бир хил йўналишлар бўйлаб ҳаракатланади.

Shahar ko'chasida harakatlanayotgan avtomobillar, tramvay va svetofor.

Бу хулоса аввалроқ Лондон такси ҳайдовчилари иштирокида ўтказилган машҳур The Knowledge имтиҳони бўйича тадқиқот натижалари билан ҳам уйғун келади. UCL мутахассислари аниқлашича, шаҳар харитасини чуқур ўрганиб ушбу синовга тайёрланган ҳайдовчиларда гиппокамп — миянинг хотира ва навигация учун масъул қисми анча ривожланган бўлади. Айнан шу ҳудуд Алцгеймер касаллигида биринчи бўлиб зарарланади.

UCL қошидаги Taxi Brains лойиҳаси раҳбари, когнитив нейрофанлар профессори Ҳьюго Спирснинг таъкидлашича, фазовий мўлжал олиш қобилияти деменциянинг илк босқичларида ёмонлаша бошлайдиган муҳим функциялардан биридир. Унинг фикрича, мунтазам навигация қилиш гиппокампни жисмоний машқлар мушакларни мустаҳкамлагани каби «чиниқтириши» ва мияда касалликка қарши ўзига хос захира шакллантириши мумкин.

Шу билан бирга, тадқиқот муаллифлари муҳим бир жиҳатга ҳам эътибор қаратди. Такси ва тез ёрдам ҳайдовчилари айрим ҳолатларда бошқа касб эгаларига нисбатан эртароқ вафот этиши мумкин. Алцгеймер эса асосан кексаликда ривожланадиган касаллик ҳисобланади. Шу сабаб олимлар ёш омилини ҳам ҳисобга олган ҳолда таҳлилни қайта амалга оширди. Натижада деменция хавфи ҳақиқатан ҳам ушбу ҳайдовчилар орасида сезиларли даражада паст экани тасдиқланди.

Binoning yonida tepasida toʻq sariq belgisi bor sariq taksi turibdi.

Мутахассислар яна бир муҳим омилга эътибор қаратмоқда. Тадқиқот асосан GPS навигаторлари кенг тарқалмасидан аввалги маълумотларга асосланган. Бугунги кунда эса кўпчилик ҳайдовчилар навигация дастурларига таянади. Бу эса миянинг мустақил равишда йўл топиш вазифасини камроқ бажаришига олиб келади.

Профессор Ҳьюго Спирснинг фикрича, ҳар бир инсон мия саломатлигини сақлаш учун фазовий фикрлашни мунтазам машқ қилдириши мумкин. Бунинг учун вақти-вақти билан GPSдан воз кечиб, йўлни мустақил топишга ҳаракат қилиш, табиат қўйнида сайр қилиш ва фаол ҳаракатланиш тавсия этилади.

Олимларнинг таъкидлашича, Алцгеймер касаллигидан ҳимояланиш учун албатта таксичи бўлиш шарт эмас. Бироқ навигаторни баъзан ўчириб, мияга мустақил равишда йўналиш топиш имкониятини бериш ҳам оддий, ҳам илмий жиҳатдан асосланган фойдали одатлардан бири ҳисобланади.

Гарвард университетиЛондонUCLХуго Спирс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...07.07, 18:26Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?05.07, 19:06Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?05.07, 18:23Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?Кўп пул инсон ҳаётини қай тарзда ўзгартириши мумкин?05.07, 11:52Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...Танамиз биздан нимани кутади? 11 муҳим эслатма...05.07, 10:59Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?Асалнинг ҳайратланарли сири: нега у айнимайди?05.07, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!