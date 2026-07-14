Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқ

·24·Спорт
Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқ

Англия терма жамоасининг собиқ сардори ва Челси афсонаси Жон Терри Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, Англия таркиби ҳозирги кунда амалдаги жаҳон чемпионлари ҳисобланган Аргентина терма жамоасидан ҳар бир позицияда устунроқ ҳисобланади. Ушбу учрашув нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки Томас Тухел бошчилигидаги янги даврнинг энг жиддий синови бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

FIFA Подкаст дастурида меҳмон бўлган Терри жанубий америкаликлар сафида Лионель Месси каби юлдуз борлигига қарамай, "уч шерлар"да хавотирга ўрин йўқлигини таъкидлади. Собиқ ҳимоячининг сўзларига кўра, Англия терма жамоасининг индивидуал маҳорати айни дамда турнирдаги бошқа барча жамоалардан юқори. Бу эса ярим финал баҳсида инглизларга психологик устунлик бериши мумкин.

"Мен Аргентина борасида қайғураётганим йўқ. Уларга қараб, биздан кучлироқ эканликларини кўрмаяпман. Менимча, яккама-якка солиштирганда, бизнинг ҳар бир футболчимиз рақибидан устунроқ", — дея таъкидлади Жон Терри. Унинг бу фикри ижтимоий тармоқларда ва футбол экспертлари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Тажриба ва маҳорат тўқнашуви

Гарчи Терри таркиб борасида инглизларни устун қўяётган бўлса-да, у рақибнинг катта турнирлардаги тажрибасини инкор этмади. Аргентина сўнгги йилларда кетма-кет тўртта йирик мусобақада ғолиб чиқиб, ўзига хос ғолиблик менталитетини шакллантирган. Англия сафида эса саккиз йил аввалги Жаҳон чемпионати ярим финалидан атиги беш нафар футболчи — Гарри Кейн, Джон Стоунз, Жордан Пиккфорд, Маркус Рэшфорд ва Жордан Ҳендерсон қолган, холос.

Ушбу баҳснинг марказий мавзуси шубҳасиз Лионель Месси атрофида айланади. 39 ёшли афсона ўз фаолиятида илк бор Англияга қарши расмий учрашувда майдонга тушади. Терри Мессининг таъсирини ўзининг собиқ жамоадоши Эден Ҳазард билан қиёслади. Унинг айтишича, Месси худди Ҳазард каби энг қийин вазиятларда ўйин тақдирини ҳал қила оладиган кам сонли футболчилардан биридир.

Маълумот учун, ушбу турнирда Англия сафида Гарри Кейн ва Жуд Беллингем олтитадан гол уриб, ҳужумкорликни таъминламоқда. Аргентина эса кўп ҳолларда Мессининг индивидуал маҳоратига таяниб ғалаба қозонмоқда. Жон Террининг бу дадил башорати Томас Тухел шогирдлари учун қўшимча мотивация ёки аксинча, ортиқча босим бўлиши мумкинлигини вақт кўрсатади.

АнглияАргентинаЖон ТерриЛионель МессиГарри Кейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраБугун, 01:52Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди