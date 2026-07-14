Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқ
Англия терма жамоасининг собиқ сардори ва Челси афсонаси Жон Терри Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан кутилмаган баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, Англия таркиби ҳозирги кунда амалдаги жаҳон чемпионлари ҳисобланган Аргентина терма жамоасидан ҳар бир позицияда устунроқ ҳисобланади. Ушбу учрашув нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки Томас Тухел бошчилигидаги янги даврнинг энг жиддий синови бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
FIFA Подкаст дастурида меҳмон бўлган Терри жанубий америкаликлар сафида Лионель Месси каби юлдуз борлигига қарамай, "уч шерлар"да хавотирга ўрин йўқлигини таъкидлади. Собиқ ҳимоячининг сўзларига кўра, Англия терма жамоасининг индивидуал маҳорати айни дамда турнирдаги бошқа барча жамоалардан юқори. Бу эса ярим финал баҳсида инглизларга психологик устунлик бериши мумкин.
"Мен Аргентина борасида қайғураётганим йўқ. Уларга қараб, биздан кучлироқ эканликларини кўрмаяпман. Менимча, яккама-якка солиштирганда, бизнинг ҳар бир футболчимиз рақибидан устунроқ", — дея таъкидлади Жон Терри. Унинг бу фикри ижтимоий тармоқларда ва футбол экспертлари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Тажриба ва маҳорат тўқнашувиГарчи Терри таркиб борасида инглизларни устун қўяётган бўлса-да, у рақибнинг катта турнирлардаги тажрибасини инкор этмади. Аргентина сўнгги йилларда кетма-кет тўртта йирик мусобақада ғолиб чиқиб, ўзига хос ғолиблик менталитетини шакллантирган. Англия сафида эса саккиз йил аввалги Жаҳон чемпионати ярим финалидан атиги беш нафар футболчи — Гарри Кейн, Джон Стоунз, Жордан Пиккфорд, Маркус Рэшфорд ва Жордан Ҳендерсон қолган, холос.
Ушбу баҳснинг марказий мавзуси шубҳасиз Лионель Месси атрофида айланади. 39 ёшли афсона ўз фаолиятида илк бор Англияга қарши расмий учрашувда майдонга тушади. Терри Мессининг таъсирини ўзининг собиқ жамоадоши Эден Ҳазард билан қиёслади. Унинг айтишича, Месси худди Ҳазард каби энг қийин вазиятларда ўйин тақдирини ҳал қила оладиган кам сонли футболчилардан биридир.
Маълумот учун, ушбу турнирда Англия сафида Гарри Кейн ва Жуд Беллингем олтитадан гол уриб, ҳужумкорликни таъминламоқда. Аргентина эса кўп ҳолларда Мессининг индивидуал маҳоратига таяниб ғалаба қозонмоқда. Жон Террининг бу дадил башорати Томас Тухел шогирдлари учун қўшимча мотивация ёки аксинча, ортиқча босим бўлиши мумкинлигини вақт кўрсатади.
…