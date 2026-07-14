Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирди
Германиянинг Ҳоффенхайм клуби ҳужумчиси Фисник Асллани жорий трансфер бозорининг энг талабгир ўйинчиларидан бирига айланди. Европанинг бир қатор гранд жамоалари, хусусан, Барселона ва Челси 23 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Футболчининг Бундеслигадаги ёрқин ўйини уни трансфер рўйхатларининг юқори поғонасига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳоффенхайм спорт директори Андреас Счиккер Kicker нашрига берган интервюсида футболчининг келажаги борасида музокаралар кетаётганини расман тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, клубга ҳам Германия ичидан, ҳам хориждан қизиқарли таклифлар тушмоқда. Бу эса ҳужумчининг ёзги трансфер ойнасида Рҳеин-Неккар-Арена майдонини тарк этиши эҳтимолини янада оширади.
Трансфер нархи ва шартнома бандлариАсллани ва Ҳоффенхайм ўртасидаги амалдаги келашув 2029-йилгача мўлжалланган бўлса-да, шартномада кўрсатилган махсус банд трансферни осонлаштириши мумкин. Маълум бўлишича, футболчининг товон пули 30 миллион евродан камроқни ташкил этади. Ҳозирги бозор қиймати ва футболчининг кўрсатаётган натижаларини ҳисобга олганда, бу сумма кўплаб клублар учун жуда қулай имконият сифатида кўрилмоқда.
Барселона клуби Асллани вариантини март ойидан бери кўриб чиқмоқда. Каталонияликлар бош мураббийи Ханси Флик ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган. Агар Ферран Торрес Пари Сен-Жермен сафига ўтиб кетадиган бўлса, Блауграна раҳбарияти германиялик ҳужумчи учун курашни янада тезлаштириши кутилмоқда. Флик футболчининг имкониятларини яхши билиши трансферда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.
Бироқ, Испания грандига Англия Премер-лигаси вакиллари жиддий рақобат туғдирмоқда. Челси ва Тоттенхем скаутлари Аслланининг жисмоний ҳолати ва ўйин услуби инглиз футболига тўлиқ мос келади деб ҳисобламоқда. Лондон клублари ҳужумчини ўз лойиҳаларининг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда ва молиявий жиҳатдан Барселона билан рақобатлаша олади.
Фисник Асллани ўтган мавсумда ўзини кўрсатишга улгурди. У барча мусобақаларда 33 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 9 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар ёш ҳужумчи учун жуда самарали ҳисобланади ва унинг трансфер қиймати ошишига хизмат қилмоқда. Эндиликда футболчининг ўзи қайси чемпионатни танлаши воқеалар ривожини белгилаб беради.
…