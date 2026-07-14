Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирди

·19·Спорт
Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирди

Германиянинг Ҳоффенхайм клуби ҳужумчиси Фисник Асллани жорий трансфер бозорининг энг талабгир ўйинчиларидан бирига айланди. Европанинг бир қатор гранд жамоалари, хусусан, Барселона ва Челси 23 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Футболчининг Бундеслигадаги ёрқин ўйини уни трансфер рўйхатларининг юқори поғонасига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳоффенхайм спорт директори Андреас Счиккер Kicker нашрига берган интервюсида футболчининг келажаги борасида музокаралар кетаётганини расман тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, клубга ҳам Германия ичидан, ҳам хориждан қизиқарли таклифлар тушмоқда. Бу эса ҳужумчининг ёзги трансфер ойнасида Рҳеин-Неккар-Арена майдонини тарк этиши эҳтимолини янада оширади.

Трансфер нархи ва шартнома бандлари

Асллани ва Ҳоффенхайм ўртасидаги амалдаги келашув 2029-йилгача мўлжалланган бўлса-да, шартномада кўрсатилган махсус банд трансферни осонлаштириши мумкин. Маълум бўлишича, футболчининг товон пули 30 миллион евродан камроқни ташкил этади. Ҳозирги бозор қиймати ва футболчининг кўрсатаётган натижаларини ҳисобга олганда, бу сумма кўплаб клублар учун жуда қулай имконият сифатида кўрилмоқда.

Барселона клуби Асллани вариантини март ойидан бери кўриб чиқмоқда. Каталонияликлар бош мураббийи Ханси Флик ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган. Агар Ферран Торрес Пари Сен-Жермен сафига ўтиб кетадиган бўлса, Блауграна раҳбарияти германиялик ҳужумчи учун курашни янада тезлаштириши кутилмоқда. Флик футболчининг имкониятларини яхши билиши трансферда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.

Бироқ, Испания грандига Англия Премер-лигаси вакиллари жиддий рақобат туғдирмоқда. Челси ва Тоттенхем скаутлари Аслланининг жисмоний ҳолати ва ўйин услуби инглиз футболига тўлиқ мос келади деб ҳисобламоқда. Лондон клублари ҳужумчини ўз лойиҳаларининг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда ва молиявий жиҳатдан Барселона билан рақобатлаша олади.

Фисник Асллани ўтган мавсумда ўзини кўрсатишга улгурди. У барча мусобақаларда 33 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 9 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар ёш ҳужумчи учун жуда самарали ҳисобланади ва унинг трансфер қиймати ошишига хизмат қилмоқда. Эндиликда футболчининг ўзи қайси чемпионатни танлаши воқеалар ривожини белгилаб беради.

ФутболТрансферларБарселонаЧелсиҲоффенхайм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқЖон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқБугун, 01:54Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраБугун, 01:52Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Бугун, 00:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди