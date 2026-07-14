Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашуви
Жаҳон чемпионати ярим финали арафасида Испания ва Франция терма жамоалари ўртасидаги қарама-қаршилик нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам қизғин тус олмоқда. Барселона жамоасининг икки асосий юлдузи — ҳимоячи Жулес Коунде ва ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ушбу муҳим баҳсда ўзаро рақибга айланишади. Ўйин олдидан 17 ёшли Ямалнинг дадил фикрлари матбуотда катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси сафида порлаётган Ламине Ямал чорак финалда Белгия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Франция терма жамоаси улардан қўрқиши кераклигини таъкидлаган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, ёш ҳужумчи Испаниянинг аввалги турнирлардаги устунлигини эслатиб, ўз жамоасининг кучига тўла ишонишини билдирган. Бу эса кўплаб мутахассислар томонидан рақибга нисбатан ҳурматсизлик сифатида талқин қилинди.
Бироқ, Франция терма жамоаси ҳимоячиси Жулес Коунде ўзининг клубдаги жамоадоши ҳақида илиқ фикр билдириб, вазиятни юmsҳатишга ҳаракат қилди. Унинг сўзларига кўра, Ямалнинг гапларида ҳеч қандай ҳақорат ёки каmsитиш йўқ. "Биз Ламине томонидан ҳеч қандай ҳурматсизликни ҳис қилмадик. Мен уни жуда яхши танийман, бу шунчаки унинг ўзига бўлган ишончи ва қўшимча мотивацияси белгисидир", — дея таъкидлади Коунде матбуот анжуманида.
Руҳий босим ва майдондаги тактик курашЯмалнинг "Агар кимдир қўрқиши керак бўлса, бу биз эмас, балки Франция" деган сўзлари французлар лагерида турлича кутиб олинди. Масалан, Реал Мадриднинг янги аъзоси Ибраима Конате бу провокацияга бирмунча кескинроқ жавоб қайтарди. Унинг фикрича, жамоа бундай гап-сўзларга эътибор қаратмаслиги ва камтарликни сақлаган ҳолда фақат ўйинга тайёргарлик кўриши лозим.
Коунде эса эътиборни кўпроқ тактик жиҳатларга қаратиш лозимлигини қайд этди. Луис де ла Фуенте бошқарувидаги Испания терма жамоаси тўпни назорат қилиш борасида дунёда тенгсиз эканлигини тан олган ҳимоячи, Франция ўз ўйин услубини бироз ўзгартириши кераклигига ишора қилди. Одатда мустаҳкам ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга таянадиган "уч ранглилар" учун испанларнинг ритмини бузиш асосий вазифа бўлади.
Ушбу ярим финал учрашуви нафақат икки гранд жамоанинг жанги, балки Барселона аъзоларининг ўзаро дуелига ҳам айланади. Коунде ўзининг ёш жамоадошини тўхтатиш учун бор маҳоратини ишга солиши аниқ. Испания ва Франция ўртасидаги баҳс ғолиби финал йўлланмасини қўлга киритади, бу эса ҳар икки томон учун ҳам мавсумдаги энг муҳим ўйин ҳисобланади.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик катта қизиқиш уйғотмоқда, сабаби ҳар икки терма жамоа таркибида жаҳон даражасидаги юлдузлар жамланган. Далласда бўлиб ўтадиган ушбу учрашув турнирнинг энг шиддатли ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…