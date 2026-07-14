Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашуви

·0·Спорт
Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашуви

Жаҳон чемпионати ярим финали арафасида Испания ва Франция терма жамоалари ўртасидаги қарама-қаршилик нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам қизғин тус олмоқда. Барселона жамоасининг икки асосий юлдузи — ҳимоячи Жулес Коунде ва ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ушбу муҳим баҳсда ўзаро рақибга айланишади. Ўйин олдидан 17 ёшли Ямалнинг дадил фикрлари матбуотда катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси сафида порлаётган Ламине Ямал чорак финалда Белгия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Франция терма жамоаси улардан қўрқиши кераклигини таъкидлаган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, ёш ҳужумчи Испаниянинг аввалги турнирлардаги устунлигини эслатиб, ўз жамоасининг кучига тўла ишонишини билдирган. Бу эса кўплаб мутахассислар томонидан рақибга нисбатан ҳурматсизлик сифатида талқин қилинди.

Бироқ, Франция терма жамоаси ҳимоячиси Жулес Коунде ўзининг клубдаги жамоадоши ҳақида илиқ фикр билдириб, вазиятни юmsҳатишга ҳаракат қилди. Унинг сўзларига кўра, Ямалнинг гапларида ҳеч қандай ҳақорат ёки каmsитиш йўқ. "Биз Ламине томонидан ҳеч қандай ҳурматсизликни ҳис қилмадик. Мен уни жуда яхши танийман, бу шунчаки унинг ўзига бўлган ишончи ва қўшимча мотивацияси белгисидир", — дея таъкидлади Коунде матбуот анжуманида.

Руҳий босим ва майдондаги тактик кураш

Ямалнинг "Агар кимдир қўрқиши керак бўлса, бу биз эмас, балки Франция" деган сўзлари французлар лагерида турлича кутиб олинди. Масалан, Реал Мадриднинг янги аъзоси Ибраима Конате бу провокацияга бирмунча кескинроқ жавоб қайтарди. Унинг фикрича, жамоа бундай гап-сўзларга эътибор қаратмаслиги ва камтарликни сақлаган ҳолда фақат ўйинга тайёргарлик кўриши лозим.

Коунде эса эътиборни кўпроқ тактик жиҳатларга қаратиш лозимлигини қайд этди. Луис де ла Фуенте бошқарувидаги Испания терма жамоаси тўпни назорат қилиш борасида дунёда тенгсиз эканлигини тан олган ҳимоячи, Франция ўз ўйин услубини бироз ўзгартириши кераклигига ишора қилди. Одатда мустаҳкам ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга таянадиган "уч ранглилар" учун испанларнинг ритмини бузиш асосий вазифа бўлади.

Ушбу ярим финал учрашуви нафақат икки гранд жамоанинг жанги, балки Барселона аъзоларининг ўзаро дуелига ҳам айланади. Коунде ўзининг ёш жамоадошини тўхтатиш учун бор маҳоратини ишга солиши аниқ. Испания ва Франция ўртасидаги баҳс ғолиби финал йўлланмасини қўлга киритади, бу эса ҳар икки томон учун ҳам мавсумдаги энг муҳим ўйин ҳисобланади.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик катта қизиқиш уйғотмоқда, сабаби ҳар икки терма жамоа таркибида жаҳон даражасидаги юлдузлар жамланган. Далласда бўлиб ўтадиган ушбу учрашув турнирнинг энг шиддатли ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда.

ФутболИспанияФранцияЖулес КоундеЛамине Ямал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқЖон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқБугун, 01:54Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраБугун, 01:52Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди