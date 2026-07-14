Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этди

·19·Техно
Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этди

Intel корпорацияси коинот аппаратлари ва ўта оғир шароитларда ишловчи қурилмалар учун махсус ишлаб чиқилган Старфире процессорларини расман намойиш этди. Ушбу янгилик технология оламида катта бурилиш ясаши кутилмоқда, чунки одатда коинот саноатида ишончлилик нуқтаи назаридан анча эскирган чиплардан фойдаланилади. Intel эса бу сафар энг сўнгги технологик ютуқларини орбитал қурилмаларга татбиқ этишга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги процессорларнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар Intel компаниясининг энг илғор 18A технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилган. ixbt.com маълумотига кўра, компания ҳали барча техник тафсилотларни очиқламаган бўлса-да, коинот чиплари ўзининг архитектураси бўйича яқинда кутилаётган Panther Lake оиласига яқин экани тахмин қилинмоқда. Бу коинот технологиялари ва оддий истеъмол бозоридаги унумдорлик ўртасидаги тафовутни сезиларли даражада қисқартиради.

Икки хил қувват ва мислсиз унумдорлик

Старфире линияси икки тоифага бўлинган: Лов Повер (энергия тежамкор) ва Performance (юқори унумдорлик). Ҳар иккала вариант ҳам бир хил конфигурацияга эга бўлиб, улар тўртта кучли ядро, тўртта кичик ЛП-ядро ва тўрт ядроли Хе график процессоридан (иGPU) ташкил топган. Бироқ уларнинг ишлаш частотаси ва энергия сарфи турлича белгиланган.

Лов Повер версияси 10 В қувват сарфлайди ва унинг марказий ҳамда график процессорлари 1 ГГс частотагача ишлайди. Сунъий интеллект вазифалари учун масъул бўлган NPU блоки эса 45 TOPS унумдорликни таъминлайди. Performance талқини эса 35 В ТДП кўрсаткичига эга бўлиб, процессор частотаси 3,1 ГГс, график қисми эса 2 ГГс гача кўтарилади. Бу моделдаги NPU қуввати 70 TOPS га етади, бу эса коинотда мураккаб ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради.

Экстремал шароитлар ва чидамлилик

Коинот чиплари учун энг асосий талаб — бу чидамлиликдир. Intel Старфире процессорлари -55 дан +125 даражагача бўлган ўта кескин ҳарорат ўзгаришларига бардош бера олади. Шунингдек, улар коинотдаги кучли радиация нурланишига қарши махсус ҳимоя билан таъминланган бўлиб, бу уларнинг узоқ муддатли миссияларда барқарор ишлашини кафолатлайди.

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу процессорларнинг хизмат қилиш муддати камида 10 йилни ташкил этади. Бу каби юқори технологияли чипларнинг пайдо бўлиши коинот станциялари ва сунъий йўлдошларда сунъий интеллект имкониятларидан кенгроқ фойдаланиш, маълумотларни бевосита орбитанинг ўзида таҳлил қилиш ва Ерга тайёр натижаларни юбориш имконини беради.

IntelСтарфиреПроцессорКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиTCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиБугун, 02:57Норвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиНорвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиБугун, 02:34Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиMicrosoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирдиБугун, 01:59GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасGeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасБугун, 01:56OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди