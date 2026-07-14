Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этди
Intel корпорацияси коинот аппаратлари ва ўта оғир шароитларда ишловчи қурилмалар учун махсус ишлаб чиқилган Старфире процессорларини расман намойиш этди. Ушбу янгилик технология оламида катта бурилиш ясаши кутилмоқда, чунки одатда коинот саноатида ишончлилик нуқтаи назаридан анча эскирган чиплардан фойдаланилади. Intel эса бу сафар энг сўнгги технологик ютуқларини орбитал қурилмаларга татбиқ этишга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги процессорларнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар Intel компаниясининг энг илғор 18A технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилган. ixbt.com маълумотига кўра, компания ҳали барча техник тафсилотларни очиқламаган бўлса-да, коинот чиплари ўзининг архитектураси бўйича яқинда кутилаётган Panther Lake оиласига яқин экани тахмин қилинмоқда. Бу коинот технологиялари ва оддий истеъмол бозоридаги унумдорлик ўртасидаги тафовутни сезиларли даражада қисқартиради.
Икки хил қувват ва мислсиз унумдорликСтарфире линияси икки тоифага бўлинган: Лов Повер (энергия тежамкор) ва Performance (юқори унумдорлик). Ҳар иккала вариант ҳам бир хил конфигурацияга эга бўлиб, улар тўртта кучли ядро, тўртта кичик ЛП-ядро ва тўрт ядроли Хе график процессоридан (иGPU) ташкил топган. Бироқ уларнинг ишлаш частотаси ва энергия сарфи турлича белгиланган.
Лов Повер версияси 10 В қувват сарфлайди ва унинг марказий ҳамда график процессорлари 1 ГГс частотагача ишлайди. Сунъий интеллект вазифалари учун масъул бўлган NPU блоки эса 45 TOPS унумдорликни таъминлайди. Performance талқини эса 35 В ТДП кўрсаткичига эга бўлиб, процессор частотаси 3,1 ГГс, график қисми эса 2 ГГс гача кўтарилади. Бу моделдаги NPU қуввати 70 TOPS га етади, бу эса коинотда мураккаб ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради.
Экстремал шароитлар ва чидамлиликКоинот чиплари учун энг асосий талаб — бу чидамлиликдир. Intel Старфире процессорлари -55 дан +125 даражагача бўлган ўта кескин ҳарорат ўзгаришларига бардош бера олади. Шунингдек, улар коинотдаги кучли радиация нурланишига қарши махсус ҳимоя билан таъминланган бўлиб, бу уларнинг узоқ муддатли миссияларда барқарор ишлашини кафолатлайди.
Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу процессорларнинг хизмат қилиш муддати камида 10 йилни ташкил этади. Бу каби юқори технологияли чипларнинг пайдо бўлиши коинот станциялари ва сунъий йўлдошларда сунъий интеллект имкониятларидан кенгроқ фойдаланиш, маълумотларни бевосита орбитанинг ўзида таҳлил қилиш ва Ерга тайёр натижаларни юбориш имконини беради.
…