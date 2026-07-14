6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади

·23·Дунё
6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади

Хитойда ота ва унинг 6 ёшли ўғлининг эзгу ташаббуси ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини қозонди. Улар ҳар дам олиш кунлари сайёҳлар ташлаб кетган пластик чиқиндиларни йиғиш учун тоғларга йўл олади.

Маълум бўлишича, бу одат дастлаб боланинг телефондан ортиқча фойдаланишини камайтириш мақсадида бошланган. Бироқ вақт ўтиши билан оддий машғулот табиатни асраш, меҳнатсеварлик ва экологик масъулиятни фарзандга амалда сингдирадиган оилавий анъанага айланган.

Ота ва ўғил ҳар сафар тоғ йўллари бўйлаб сайр қилиб, йўлаклар ва дам олиш масканларида қолдирилган пластик идиш ҳамда бошқа чиқиндиларни йиғиб чиқади. Сўнгги саёҳатларидан бирида улар қарийб тўрт соат давомида 166 та бўш пластик идишни тўплашга муваффақ бўлган.

Йиғилган чиқиндилар эса сотиб юборилмаган. Аксинча, улар пластик чиқиндиларни йиғиш билан шуғулланадиган тозалик ходимларига бепул топширилган. Ушбу ташаббус интернет фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олиниб, кўпчилик ота-оналар учун фарзанд тарбиясида ибрат бўладиган намуна сифатида эътироф этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиТрамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиБугун, 01:54Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаАбу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаБугун, 00:36Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКеча, 22:09Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКеча, 21:54Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиИссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиКеча, 19:48Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди