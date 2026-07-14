Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”

·20·Спорт
Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”

Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси юлдузи Эрлинг Холанд якунига етган жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Гарчи Норвегия чорак финалда Англияга имкониятни бой бериб, турнирни тарк этган бўлса-да, ҳужумчи ушбу мусобақа унинг ҳаёти ва дунёқарашини бутунлай ўзгартириб юборганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегия терма жамоаси учун ушбу турнир ҳақиқий эртакка айланди. АҚШ майдонларида ўтган олти ҳафта давомида скандинавияликлар нафақат натижа, балки кўрсатган ўйинлари билан ҳам мухлислар меҳрини қозонди. Эрлинг Холанд ВГ нашрига берган интервюсида ушбу даврни “ҳаётидаги энг ақлдан оздирадиган 40 кун” деб атади ва буни тасвирлашга сўз ожизлигини билдирди.

Тарихий ғалаба ва миллий юксалиш

Турнир давомида Норвегия Бразилия устидан ғалаба қозониб, жаҳон футболи жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Бироқ Эрлинг Холанд учун майдондаги натижалардан кўра муҳимроқ нарса бор. Унинг фикрича, жамоа Норвегияни жаҳон футбол харитасига қайтара олди ва бутун мамлакатни бирлаштирди. Маълумотларга кўра, чорак финал баҳсини Ослодаги Қироллик саройи олдида 20 мингдан ортиқ мухлис кузатиб борган.

“Бу шунчаки ажойиб бўлди. Бразилияни мағлуб этиш — бу бир масала, лекин биз Норвегияни бутун дунёга танита олганимиз мени кўпроқ тўлқинлантирмоқда. Ўйлайманки, бу турнир Норвегияни ҳам, мени ҳам ўзгартирди. Охирги олти ҳафта ичида шунчалик кўп ҳис-туйғуларни бошдан кечирдик-ки, уларни ҳазм қилиш қийин бўляпти”, — дейди ҳужумчи.

Мағлубият аламли, аммо ғурур баланд

Англияга қарши кечган чорак финал учрашуви Норвегия учун драматик тарзда якунланди. Эрлинг Холанд ўйин давомидаги айрим ҳакамлик қарорларига тўхталиб ўтди. Хусусан, ҳисоб 1:1 бўлиб турганда Норвегия гол уриши мумкин бўлган вазиятдаги фол ва дарвоза тўсинига теккан зарба борасидаги баҳслар унинг ёдида қолган. Goal.com хабарига кўра, футболчи бу кичик деталлар ўйин тақдирини ҳал қилганини таъкидлаган.

“Охир-оқибат, мен шунчаки ғурурланаман. Бутун йўл давомида жамоам билан фахрландим. Умид қиламанки, бу натижа одамларни бирлаштирди. Биз бундан сабоқ чиқаришимиз ва янада кучли бўлишимиз керак. Ҳозир эса чарчадим, бироз дам олиш ва таътилга чиқиш вақти келди”, — дея қўшимча қилди Манчестер Сити форварди.

Эрлинг Холанд ушбу турнир орқали нафақат клуб даражасида, балки терма жамоа сафида ҳам етакчи эканлигини исботлади. Унинг АҚШдаги чиқишлари Норвегия футболи учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Эндиликда ҳужумчи қисқа танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси баҳсларига тайёргарлик кўриш учун клуби ихтиёрига қайтади.

Эрлинг ХоландНорвегияМанчестер СитйФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11Жон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқЖон Терри: Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан кучлироқБугун, 01:54Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида таништирилди: Премер-лигага қайтиш ва янги эраБугун, 01:52Рубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиРубен Аморим Милан сафига Эдерсонни олиб келмоқчи: Манчестер Юнайтед трансфери барбод бўлдиБугун, 01:13Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Педро Порро Францияга ишонч билан қаради: “Ҳаммаси қўлимизда”Бугун, 00:48Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Ўзбекистон ютқазди, аммо ЖЧ-2026да бир рақам билан ҳайрат қолдирди...Бугун, 00:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди