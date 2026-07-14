Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”
Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси юлдузи Эрлинг Холанд якунига етган жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Гарчи Норвегия чорак финалда Англияга имкониятни бой бериб, турнирни тарк этган бўлса-да, ҳужумчи ушбу мусобақа унинг ҳаёти ва дунёқарашини бутунлай ўзгартириб юборганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегия терма жамоаси учун ушбу турнир ҳақиқий эртакка айланди. АҚШ майдонларида ўтган олти ҳафта давомида скандинавияликлар нафақат натижа, балки кўрсатган ўйинлари билан ҳам мухлислар меҳрини қозонди. Эрлинг Холанд ВГ нашрига берган интервюсида ушбу даврни “ҳаётидаги энг ақлдан оздирадиган 40 кун” деб атади ва буни тасвирлашга сўз ожизлигини билдирди.
Тарихий ғалаба ва миллий юксалишТурнир давомида Норвегия Бразилия устидан ғалаба қозониб, жаҳон футболи жамоатчилигини ҳайратда қолдирди. Бироқ Эрлинг Холанд учун майдондаги натижалардан кўра муҳимроқ нарса бор. Унинг фикрича, жамоа Норвегияни жаҳон футбол харитасига қайтара олди ва бутун мамлакатни бирлаштирди. Маълумотларга кўра, чорак финал баҳсини Ослодаги Қироллик саройи олдида 20 мингдан ортиқ мухлис кузатиб борган.
“Бу шунчаки ажойиб бўлди. Бразилияни мағлуб этиш — бу бир масала, лекин биз Норвегияни бутун дунёга танита олганимиз мени кўпроқ тўлқинлантирмоқда. Ўйлайманки, бу турнир Норвегияни ҳам, мени ҳам ўзгартирди. Охирги олти ҳафта ичида шунчалик кўп ҳис-туйғуларни бошдан кечирдик-ки, уларни ҳазм қилиш қийин бўляпти”, — дейди ҳужумчи.
Мағлубият аламли, аммо ғурур баландАнглияга қарши кечган чорак финал учрашуви Норвегия учун драматик тарзда якунланди. Эрлинг Холанд ўйин давомидаги айрим ҳакамлик қарорларига тўхталиб ўтди. Хусусан, ҳисоб 1:1 бўлиб турганда Норвегия гол уриши мумкин бўлган вазиятдаги фол ва дарвоза тўсинига теккан зарба борасидаги баҳслар унинг ёдида қолган. Goal.com хабарига кўра, футболчи бу кичик деталлар ўйин тақдирини ҳал қилганини таъкидлаган.
“Охир-оқибат, мен шунчаки ғурурланаман. Бутун йўл давомида жамоам билан фахрландим. Умид қиламанки, бу натижа одамларни бирлаштирди. Биз бундан сабоқ чиқаришимиз ва янада кучли бўлишимиз керак. Ҳозир эса чарчадим, бироз дам олиш ва таътилга чиқиш вақти келди”, — дея қўшимча қилди Манчестер Сити форварди.
Эрлинг Холанд ушбу турнир орқали нафақат клуб даражасида, балки терма жамоа сафида ҳам етакчи эканлигини исботлади. Унинг АҚШдаги чиқишлари Норвегия футболи учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Эндиликда ҳужумчи қисқа танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси баҳсларига тайёргарлик кўриш учун клуби ихтиёрига қайтади.
…