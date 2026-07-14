Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди

·26·Техно
Microsoft раҳбари Сатя Наделла сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди

Сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши нафақат янги имкониятлар, балки кутилмаган хавфларни ҳам келтириб чиқармоқда. Microsoft бош директори Сатя Наделла ўзининг сўнгги чиқишида технология олами учун кутилмаган ва очиқ огоҳлантириш билан чиқди. Унинг фикрича, OpenAI ва Anthropic каби йирик лабораторияларнинг хизматларидан фойдаланаётган компаниялар ўзлари билмаган ҳолда ўз бизнесларининг келажагини хавф остига қўймоқдалар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Наделланинг таъкидлашича, бугунги кунда сунъий интеллект моделларидан фойдаланувчилар аслида "икки карра ҳақ тўламоқдалар". Биринчи навбатда, улар AI токенлари ва хизматлари учун бевосита пул тўлашса, иккинчи ва энг муҳими, улар ўзларининг энг махфий ва қимматли бизнес маълумотларини ушбу моделларга тақдим этмоқдалар. Бу маълумотлар моделни янада ақлли қилиш учун ишлатилади, натижада йирик технологик лабораториялар ўз мижозларининг ички сирларини ўрганиб, уларга рақобатчига айланиши мумкин.

"Троя оти" эффекти ва маълумотлар ўғирланиши

ixbt.com маълумотига кўра, Силикон водийсида кўплаб инвесторлар ва экспертлар ушбу моделларни "Троя оти"га қиёслашмоқда. Компаниялар ўз иш самарадорлигини ошириш мақсадида AI моделларига қанчалик кўп маълумот юкласа, ушбу моделлар шунчалик кўп ўрганади. Сатя Наделла бу жараённи "интеллектуал мулкнинг оқиб чиқиши" деб атади. Унинг сўзларига кўра, модел фойдаланувчиларнинг тузатишлари, сўровлари ва агентлар қўллайдиган воситалардан ўрганиб, компаниянинг ўзига хос ноу-хауларини ўзлаштириб олади.

Ушбу ҳолат айниқса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлардаги стартаплар ва йирик корхоналар учун ҳам долзарбдир. Маҳаллий компаниялар глобал AI хизматларидан фойдаланишда ўзларининг мижозлар базаси, стратегик режалари ва ички алгоритмларини очиқлаб юборишлари мумкин. Наделла бу турдаги билимларни "рақобатчи ҳеч қачон сотиб ололмайдиган, аммо AI моделлари бепул қўлга киритаётган бойлик" деб таърифлади.

Дистиллация ва адолатли фойдаланиш масаласи

Microsoft раҳбари яна бир муҳим муаммони кўтарди: AI моделларини яратувчи компаниялар бутун интернетдаги очиқ маълумотлардан ўз моделларини ўқитиш учун бепул фойдаланишади, бироқ бошқаларга ўз моделларини ўрганишга рухсат беришмайди. Наделла буни адолатсизлик деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, агар лабораториялар очиқ маълумотлардан фойдаланса, корхоналар ҳам ушбу моделлардан олинган натижалар асосида ўзларининг кичик ва арзонроқ моделларини яратиш (дистиллация) ҳуқуқига эга бўлиши керак.

Ҳозирда Anthropic каби компаниялар ўз моделларининг натижалари бошқа рақобатчилар, хусусан, Хитой очиқ манбали моделлари томонидан ўзлаштирилаётганидан шикоят қилмоқда. Бироқ Наделла модел яратувчиларининг бу борадаги чекловларини "ирония" деб атади. Унинг фикрича, технологик гигантлар ҳам очиқлик тамойилларига амал қилишлари шарт.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Сатя Наделланинг ушбу чиқиши AI бозорида янги тартибга солиш даври бошланаётганидан далолат беради. Компаниялар эндиликда нафақат AI имкониятларидан фойдаланишни, балки ўзларининг энг қимматли активи — маълумотларини қандай ҳимоя қилишни ҳам жиддий ўйлашлари керак бўлади. Акс ҳолда, бугунги ёрдамчи эртанги энг кучли рақобатчига айланиши ҳеч гап эмас.

MicrosoftСатя НаделлаСунъий ИнтеллектOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиTCL компанияси OLED панелларини принтерда чоп этиш технологиясини ишга туширдиБугун, 02:57Норвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиНорвегияда инсонга жуда яқин ҳаракатланадиган робот қўллар яратилдиБугун, 02:34Intel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиIntel коинотни забт этиш учун энг замонавий Старфире процессорларини тақдим этдиБугун, 02:26GeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасGeForce RTX 5090 билан боғлиқ навбатдаги носозлик: Бу сафар муаммо қувват улагичида эмасБугун, 01:56OnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаOnePlus бренди тарих саҳнасини тарк этиши мумкин: Компания йирик бозорлардан чиқмоқдаБугун, 01:25Apple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганApple компанияси OpenAI устидан судга шикоят қилди: Махфий маълумотлар ўғирланганБугун, 01:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди