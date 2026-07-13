Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?
Англия Премер-лигасини тарк этган Вест Хем жамоаси сардори Джаррод Боуэн фаолиятини Чемпионшипда давом эттиришга яқин турибди. Клубнинг 14 йиллик танаффусдан сўнг юқори дивизиондан тушиб кетиши кўплаб етакчи футболчиларнинг кетиши ҳақидаги миш-мишларга сабаб бўлган эди. Бироқ, футболчининг қайнотаси, таниқли актёр Даннй Дернинг сўзларига кўра, Боуэн жамоага содиқ қолишни танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 29 ёшли ҳужумчига нисбатан Англиянинг энг нуфузли клублари, хусусан, Ливерпул ва Астон Вилла томонидан жиддий қизиқиш билдирилаётган эди. Ливерпул уни Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод сифатида кўраётган, Астон Вилла эса Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритганидан сўнг таркибни кучайтириш мақсадида Боуэн вариантини кўриб чиқаётган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи бу таклифларга қарамай, Лондон клубида қолишга қарор қилган.
Содиқлик ва масъулият ҳиссиДаннй Дер хайрия тадбирларидан бирида талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Джаррод Боуэннинг характерига алоҳида тўхталиб ўтди. "У жуда содиқ инсон. Албатта, у Чемпионлар лигасида ўйнашга лойиқ, аммо мен унинг ҳеч қаерга кетишига ишонмайман. У Чемпионшипни "ёндириб" ташлайди, бунга шубҳангиз бўлмасин", — деб таъкидлади Дер.
Вест Хем мухлислари учун бу хабар ҳақиқий совға бўлди. Мавсум якунида жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиши муносабати билан Боуэн мухлислардан узр сўраб, ўзида кучли оғриқ ва уят ҳис қилаётганини билдирган эди. Кўриниб турибдики, футболчи ўз айбини майдонда ювишни ва жамоани яна элитага қайтаришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
Клуб раҳбариятининг стратегиясиВест Хем ҳаммуаллифи Даниел Кретинскй бошчилигидаги раҳбарият жамоанинг асосий ўзагини сақлаб қолиш ниятида. Гарчи клуб Матеус Фернандесни 85 миллион фунт эвазига Тоттенхемга сотган бўлса-да, Боуэн каби етакчи фигурани сақлаб қолиш кийиниш хонасидаги муҳит учун ўта муҳим ҳисобланади. Клубнинг янги мавсум учун тайёрланган реклама роликларида айнан Боуэннинг иштирок этиши ҳам унинг қолишига ишора сифатида баҳоланмоқда.
Джаррод Боуэннинг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2030-йилга қадар имзоланган. Бу эса клубга трансфер музокараларида устунлик беради. Агар футболчи ўзи кетишни талаб қилмаса, Вест Хем уни сотишга мажбур эмас. Ҳозирча ҳужумчи Чемпионшипда тўп суришга ва жамоасини яна Премер-лигага олиб чиқишга руҳан тайёр кўринмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер янгилиги қизиқарли, чунки Вест Хем каби анъаналарга бой клубнинг Чемпионшипга тушиб кетиши ва у ерда ўз юлдузларини сақлаб қолиши камдан-кам учрайдиган ҳолатдир. Боуэннинг қарори замонавий футболда трансфер пуллари ва нуфузли турнирлардан кўра содиқлик юқори туриши мумкинлигини исботламоқда.
…