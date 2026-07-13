Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?

·0·Спорт
Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?

Англия Премер-лигасини тарк этган Вест Хем жамоаси сардори Джаррод Боуэн фаолиятини Чемпионшипда давом эттиришга яқин турибди. Клубнинг 14 йиллик танаффусдан сўнг юқори дивизиондан тушиб кетиши кўплаб етакчи футболчиларнинг кетиши ҳақидаги миш-мишларга сабаб бўлган эди. Бироқ, футболчининг қайнотаси, таниқли актёр Даннй Дернинг сўзларига кўра, Боуэн жамоага содиқ қолишни танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 29 ёшли ҳужумчига нисбатан Англиянинг энг нуфузли клублари, хусусан, Ливерпул ва Астон Вилла томонидан жиддий қизиқиш билдирилаётган эди. Ливерпул уни Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод сифатида кўраётган, Астон Вилла эса Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритганидан сўнг таркибни кучайтириш мақсадида Боуэн вариантини кўриб чиқаётган эди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи бу таклифларга қарамай, Лондон клубида қолишга қарор қилган.

Содиқлик ва масъулият ҳисси

Даннй Дер хайрия тадбирларидан бирида талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Джаррод Боуэннинг характерига алоҳида тўхталиб ўтди. "У жуда содиқ инсон. Албатта, у Чемпионлар лигасида ўйнашга лойиқ, аммо мен унинг ҳеч қаерга кетишига ишонмайман. У Чемпионшипни "ёндириб" ташлайди, бунга шубҳангиз бўлмасин", — деб таъкидлади Дер.

Вест Хем мухлислари учун бу хабар ҳақиқий совға бўлди. Мавсум якунида жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиши муносабати билан Боуэн мухлислардан узр сўраб, ўзида кучли оғриқ ва уят ҳис қилаётганини билдирган эди. Кўриниб турибдики, футболчи ўз айбини майдонда ювишни ва жамоани яна элитага қайтаришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Клуб раҳбариятининг стратегияси

Вест Хем ҳаммуаллифи Даниел Кретинскй бошчилигидаги раҳбарият жамоанинг асосий ўзагини сақлаб қолиш ниятида. Гарчи клуб Матеус Фернандесни 85 миллион фунт эвазига Тоттенхемга сотган бўлса-да, Боуэн каби етакчи фигурани сақлаб қолиш кийиниш хонасидаги муҳит учун ўта муҳим ҳисобланади. Клубнинг янги мавсум учун тайёрланган реклама роликларида айнан Боуэннинг иштирок этиши ҳам унинг қолишига ишора сифатида баҳоланмоқда.

Джаррод Боуэннинг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2030-йилга қадар имзоланган. Бу эса клубга трансфер музокараларида устунлик беради. Агар футболчи ўзи кетишни талаб қилмаса, Вест Хем уни сотишга мажбур эмас. Ҳозирча ҳужумчи Чемпионшипда тўп суришга ва жамоасини яна Премер-лигага олиб чиқишга руҳан тайёр кўринмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер янгилиги қизиқарли, чунки Вест Хем каби анъаналарга бой клубнинг Чемпионшипга тушиб кетиши ва у ерда ўз юлдузларини сақлаб қолиши камдан-кам учрайдиган ҳолатдир. Боуэннинг қарори замонавий футболда трансфер пуллари ва нуфузли турнирлардан кўра содиқлик юқори туриши мумкинлигини исботламоқда.

Вест ХемДжаррод БоуэнТрансферЛиверпулАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиБугун, 13:34Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаАрсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаБугун, 13:17Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди