6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...
Ўзбекистонда IT ва сунъий интеллект соҳасидаги стартаплар учун янги мавсум бошланди. 1 июлдан President Tech Award ва President AI Award танловларига аризалар қабул қилинмоқда — умумий молиялаштириш жамғармаси 6 миллион долларга етди.
Икки танлов, битта катта мақсад
Бу йил стартаплар учун бир вақтнинг ўзида икки йирик дастур очилди: President Tech Award ва President AI Award.
President Tech Award технологик стартапларни қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлса, President AI Award сунъий интеллект асосида амалий ечимлар яратаётган жамоаларга мўлжалланган.
Асосий мақсад — ғояси бор ёшлар ва дастурчиларни фақат “лойиҳа қилиб кўринглар” даражасида қолдирмасдан, уларни грант, инвестиция, менторлик ва акселерация орқали ҳақиқий бозорга олиб чиқиш.
President Tech Award: 5 миллион долларлик жамғарма
President Tech Award жамғармаси 5 миллион долларга етказилган. Бу маблағ стартапларни ривожлантириш, масштаблаш ва бозорга чиқаришга йўналтирилади.
Танлов бир нечта босқич ва йўналишларни қамраб олади:
Йўналиш
Кимлар учун?
Инкубация
ғоя ёки MVP босқичидаги жамоалар
Акселерация
ўсишга тайёр стартаплар
Энг яхши стартап лойиҳаси
бозорга чиқиш ва кенгайиш салоҳияти бор лойиҳалар
Мавзулар доираси ҳам кенг: FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, логистика, GameDev ва бошқа технологик йўналишлар.
Бу ерда фақат код ёзиш эмас, маҳсулот яратиш, уни бозорга олиб чиқиш ва инвесторга тушунарли қилиб тақдим этиш талаб қилинади. Яъни “идея бор” деган жойдан “бизнес ишлаяпти” деган босқичга ўтиш керак бўлади.
President AI Award: сунъий интеллект учун 1 миллион доллар
Иккинчи йирик дастур — President AI Award. У сунъий интеллект соҳасидаги стартаплар учун мўлжалланган бўлиб, умумий инвестиция жамғармаси 1 миллион долларни ташкил этади.
Танловда қуйидаги йўналишлар асосий деб белгиланган:
• давлат бошқарувида AI;
• саноат ва бизнесда AI;
• тиббиёт ва соғлиқни сақлашда AI;
• таълимда AI;
• яшил иқтисодиёт ва агротехнологияларда AI.
Бу йўналишлар тасодифий танланмаган. Чунки сунъий интеллект айнан шу соҳаларда вақтни тежаш, харажатларни камайтириш, қарор қабул қилишни тезлаштириш ва хизмат сифатини ошириш имконини беради.
Кимлар иштирок этиши мумкин?
President AI Award танловида 3 нафардан 8 нафаргача иштирокчидан иборат жамоалар қатнашиши мумкин. Иштирокчилар 18 ёшдан катта бўлиши ва сунъий интеллект технологияларига асосланган амалий маҳсулот ёки прототипга эга бўлиши керак.
President Tech Awardда ҳам жамоавий иштирок муҳим. Йўналишга қараб 2 нафардан 8 нафаргача иштирокчидан иборат жамоалар ариза топшириши мумкин.
Бу танловлар якка тартибдаги “мен бир ўзим ҳаммасини қиламан” форматига эмас, ҳақиқий стартап жамоаси моделига яқин. Чунки бозорга чиқадиган маҳсулот учун дастурчи, дизайнер, маркетолог, маҳсулот менежери ва бизнес фикрлаш бир жойда керак бўлади.
Ғолибларга фақат пул берилмайди
Дастурларнинг энг муҳим жиҳати — молиялаштириш билан бирга менторлик ва акселерация имкониятлари ҳам тақдим этилади.
Сараланган жамоалар халқаро экспертлар, менторлар ва инвесторлар билан ишлаш, маҳсулотини такомиллаштириш, бизнес моделини аниқлаш ва кейинги босқичга чиқиш имконига эга бўлади.
Бу жойда пул муҳим, албатта. Лекин стартап учун тўғри ментор ва тўғри бозор стратегияси баъзан грантдан ҳам қимматроқ бўлади. Чунки 100 минг долларни нотўғри сарфлаш осон, уни 1 миллион долларлик ўсишга айлантириш эса бошқа даража.
Аризалар қаерда қабул қилинади?
Иккала танловда иштирок этиш учун аризалар awards.gov.uz портали орқали қабул қилинади.
President AI Award бўйича аризалар 1 июлдан очилган. Дастурда саралаш, баҳолаш, финалчиларни эълон қилиш ва тақдирлаш босқичлари белгиланган.
Иштирокчилар учун энг муҳим иш — аризани шунчаки тўлдириш эмас, балки маҳсулотнинг муаммони қандай ҳал қилиши, кимга кераклиги ва бозорда қандай ўсиши мумкинлигини аниқ кўрсатиш.
Нега бу танловлар муҳим?
Ўзбекистонда стартап экотизими сўнгги йилларда тез ўсмоқда. Аммо кўп лойиҳаларда ҳали ҳам учта муаммо бор: молиялаштириш, тажриба ва бозорга чиқиш.
President Tech Award ва President AI Award айнан шу бўшлиқни ёпишга ҳаракат қилмоқда. Агар танловлар тўғри ишласа, мамлакатда янги технологик компаниялар, иш ўринлари ва экспортга йўналган IT маҳсулотлар пайдо бўлиши мумкин.
Айниқса, AI соҳасидаги алоҳида мукофот Ўзбекистонда сунъий интеллект экотизимини шакллантириш учун муҳим сигнал ҳисобланади.
Стартаплар учун вақт бошланди
6 миллион долларлик умумий жамғарма, менторлик, акселерация ва инвесторларга чиқиш имконияти — бу стартаплар учун жиддий шанс.
Энди асосий савол жамоаларнинг ўзида: ким ҳақиқий муаммони топади, ким ишлайдиган маҳсулот қилади ва ким ғоясини бозорга олиб чиқа олади?
Ўзбекистонда AI ва технология стартаплари учун катта эшик очилди. Энди уни биринчи бўлиб ким кесиб ўтади — шу қизиқ.
…