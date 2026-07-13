6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...

·0·Техно
6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...

Ўзбекистонда IT ва сунъий интеллект соҳасидаги стартаплар учун янги мавсум бошланди. 1 июлдан President Tech Award ва President AI Award танловларига аризалар қабул қилинмоқда — умумий молиялаштириш жамғармаси 6 миллион долларга етди.

Икки танлов, битта катта мақсад

Бу йил стартаплар учун бир вақтнинг ўзида икки йирик дастур очилди: President Tech Award ва President AI Award.

President Tech Award технологик стартапларни қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлса, President AI Award сунъий интеллект асосида амалий ечимлар яратаётган жамоаларга мўлжалланган.

Асосий мақсад — ғояси бор ёшлар ва дастурчиларни фақат “лойиҳа қилиб кўринглар” даражасида қолдирмасдан, уларни грант, инвестиция, менторлик ва акселерация орқали ҳақиқий бозорга олиб чиқиш.

President Tech Award: 5 миллион долларлик жамғарма

President Tech Award жамғармаси 5 миллион долларга етказилган. Бу маблағ стартапларни ривожлантириш, масштаблаш ва бозорга чиқаришга йўналтирилади.

Танлов бир нечта босқич ва йўналишларни қамраб олади:

Йўналиш

Кимлар учун?

Инкубация

ғоя ёки MVP босқичидаги жамоалар

Акселерация

ўсишга тайёр стартаплар

Энг яхши стартап лойиҳаси

бозорга чиқиш ва кенгайиш салоҳияти бор лойиҳалар

Мавзулар доираси ҳам кенг: FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, логистика, GameDev ва бошқа технологик йўналишлар.

Бу ерда фақат код ёзиш эмас, маҳсулот яратиш, уни бозорга олиб чиқиш ва инвесторга тушунарли қилиб тақдим этиш талаб қилинади. Яъни “идея бор” деган жойдан “бизнес ишлаяпти” деган босқичга ўтиш керак бўлади.

President AI Award: сунъий интеллект учун 1 миллион доллар

Иккинчи йирик дастур — President AI Award. У сунъий интеллект соҳасидаги стартаплар учун мўлжалланган бўлиб, умумий инвестиция жамғармаси 1 миллион долларни ташкил этади.

Танловда қуйидаги йўналишлар асосий деб белгиланган:

• давлат бошқарувида AI;
• саноат ва бизнесда AI;
• тиббиёт ва соғлиқни сақлашда AI;
• таълимда AI;
• яшил иқтисодиёт ва агротехнологияларда AI.

Бу йўналишлар тасодифий танланмаган. Чунки сунъий интеллект айнан шу соҳаларда вақтни тежаш, харажатларни камайтириш, қарор қабул қилишни тезлаштириш ва хизмат сифатини ошириш имконини беради.

Кимлар иштирок этиши мумкин?

President AI Award танловида 3 нафардан 8 нафаргача иштирокчидан иборат жамоалар қатнашиши мумкин. Иштирокчилар 18 ёшдан катта бўлиши ва сунъий интеллект технологияларига асосланган амалий маҳсулот ёки прототипга эга бўлиши керак.

President Tech Awardда ҳам жамоавий иштирок муҳим. Йўналишга қараб 2 нафардан 8 нафаргача иштирокчидан иборат жамоалар ариза топшириши мумкин.

Бу танловлар якка тартибдаги “мен бир ўзим ҳаммасини қиламан” форматига эмас, ҳақиқий стартап жамоаси моделига яқин. Чунки бозорга чиқадиган маҳсулот учун дастурчи, дизайнер, маркетолог, маҳсулот менежери ва бизнес фикрлаш бир жойда керак бўлади.

Ғолибларга фақат пул берилмайди

Дастурларнинг энг муҳим жиҳати — молиялаштириш билан бирга менторлик ва акселерация имкониятлари ҳам тақдим этилади.

Сараланган жамоалар халқаро экспертлар, менторлар ва инвесторлар билан ишлаш, маҳсулотини такомиллаштириш, бизнес моделини аниқлаш ва кейинги босқичга чиқиш имконига эга бўлади.

Бу жойда пул муҳим, албатта. Лекин стартап учун тўғри ментор ва тўғри бозор стратегияси баъзан грантдан ҳам қимматроқ бўлади. Чунки 100 минг долларни нотўғри сарфлаш осон, уни 1 миллион долларлик ўсишга айлантириш эса бошқа даража.

Аризалар қаерда қабул қилинади?

Иккала танловда иштирок этиш учун аризалар awards.gov.uz портали орқали қабул қилинади.

President AI Award бўйича аризалар 1 июлдан очилган. Дастурда саралаш, баҳолаш, финалчиларни эълон қилиш ва тақдирлаш босқичлари белгиланган.

Иштирокчилар учун энг муҳим иш — аризани шунчаки тўлдириш эмас, балки маҳсулотнинг муаммони қандай ҳал қилиши, кимга кераклиги ва бозорда қандай ўсиши мумкинлигини аниқ кўрсатиш.

Нега бу танловлар муҳим?

Ўзбекистонда стартап экотизими сўнгги йилларда тез ўсмоқда. Аммо кўп лойиҳаларда ҳали ҳам учта муаммо бор: молиялаштириш, тажриба ва бозорга чиқиш.

President Tech Award ва President AI Award айнан шу бўшлиқни ёпишга ҳаракат қилмоқда. Агар танловлар тўғри ишласа, мамлакатда янги технологик компаниялар, иш ўринлари ва экспортга йўналган IT маҳсулотлар пайдо бўлиши мумкин.

Айниқса, AI соҳасидаги алоҳида мукофот Ўзбекистонда сунъий интеллект экотизимини шакллантириш учун муҳим сигнал ҳисобланади.

Стартаплар учун вақт бошланди

6 миллион долларлик умумий жамғарма, менторлик, акселерация ва инвесторларга чиқиш имконияти — бу стартаплар учун жиддий шанс.

Энди асосий савол жамоаларнинг ўзида: ким ҳақиқий муаммони топади, ким ишлайдиган маҳсулот қилади ва ким ғоясини бозорга олиб чиқа олади?

Ўзбекистонда AI ва технология стартаплари учун катта эшик очилди. Энди уни биринчи бўлиб ким кесиб ўтади — шу қизиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиApple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиБугун, 13:58Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиApple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиБугун, 13:25SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиSpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиБугун, 12:51SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиБугун, 12:22Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаКоинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 10:57Коинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиКоинот ҳақидаги тасаввурларимиз нотўғрими? Коперник принципи шубҳа остида қолдиБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди