P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?

·27·Жамият
P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?

Ўзбекистонда карталар ўртасидаги йирик пул ўтказмалари бўйича баҳс янги босқичга чиқди. Марказий банк танқидидан сўнг Солиқ қўмитаси P2P ўтказмалар мониторингига оид қарор лойиҳаси юзасидан ўз позициясини тушунтирди.

Солиқ қўмитаси нима деди?

Солиқ қўмитаси банк сири ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари масаласида Марказий банк билдирган позицияга ҳурмат билан қарашини маълум қилди.

Қўмитага кўра, банклар билан ҳар қандай ахборот алмашинуви фақат амалдаги қонунчилик доирасида, банк сирини сақлаш, шахсга доир маълумотларни ҳимоя қилиш ва фуқароларнинг банк тизимига ишончини таъминлаш тамойиллари асосида амалга оширилиши лозим.

Яъни идора ўз изоҳида “назорат бўлади, тамом” деган қаттиқ позицияни эмас, балки қонун, банк сири ва жамоатчилик ишончи сақланиши кераклигини таъкидламоқда.

P2P ўтказмалар солиққа тортиладими?

Солиқ қўмитасининг энг муҳим изоҳларидан бири шу: жисмоний шахслар ўртасидаги P2P ўтказмалар ўз-ўзидан солиқ солиш объекти ҳисобланмайди.

Бу дегани, картадан картага пул ўтказишнинг ўзи автоматик равишда “даромад” ёки “солиқ тўланиши керак бўлган операция” деб баҳоланмайди.

Қўмита бу ташаббус шахсий операцияларни тўлиқ ва оммавий мониторинг қилишни англатмаслигини ҳам таъкидлаган.

Марказий банк нега эътироз билдирган эди?

Аввалроқ Марказий банк йирик P2P ўтказмалар бўйича маълумотларни солиқ органларига тақдим этиш ташаббуси банк сири ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларига таъсир қилиши мумкинлигини билдирганди.

Регулятор бундай чора банк тизимига бўлган ишончни пасайтириши, фуқароларни нақд тўловларга қайтариши ва соя иқтисодиёти ўсишига олиб келиши мумкинлигини айтган.

Бу жойда баҳснинг марказида битта катта савол турибди: яширин иқтисодиётга қарши курашиш керак, лекин бу жараён оддий фуқароларнинг шахсий молиявий ҳаётига ортиқча аралашувга айланиб кетмаслиги шарт.

Лойиҳанинг мақсади қандай изоҳланмоқда?

Солиқ қўмитасига кўра, муҳокама қилинаётган лойиҳанинг асосий мақсади банклар ва солиқ органлари ўртасида ахборот алмашинувининг хавфсиз, аниқ ва халқаро амалиётга мос механизмларини шакллантиришдан иборат.

Бошқача айтганда, идора буни яширин тадбиркорлик ва солиқдан қочиш ҳолатларини аниқлаш учун ҳуқуқий ва техник тартиб яратиш сифатида кўрмоқда.

Лекин жамоатчилик учун энг нозик нуқта ўзгармайди: бу механизм амалда қандай ишлайди ва оддий одамлар “ҳар бир катта ўтказмам назоратда” деган ҳисга тушиб қолмайдими?

Жамоатчиликни нима хавотирга солмоқда?

Муҳокамаларда фуқаролар бир нечта хавотирни очиқ айтмоқда.

Хавотир

Нега муҳим?

Банк сири

шахсий молиявий маълумотлар ҳимояда қолиши керак

Маълумотлар сизиши

катта база кўп идоралар ўртасида айланса, хавф ортади

Нотўғри талқин

қарз, тўй, даволаниш ёки мулк сотуви бизнес даромади деб кўрилиши мумкин

Нақд пулга қайтиш

ишонч пасайса, одамлар картадан камроқ фойдаланиши мумкин

Оммавий назорат ҳисси

фуқаро ўзини доимий текширув остида сезмаслиги керак

Айнан шу сабабли P2P мавзуси оддий техник қарор эмас, жамиятдаги ишонч масаласига айланди.

Таклифлар йиғиш якунланган

Солиқ қўмитаси қарор лойиҳаси бўйича таклифлар йиғиш жараёни якунланганини маълум қилди.

Идора якуний қарор қабул қилишдан олдин барча билдирилган таклиф ва эътирозларни, жумладан, Марказий банк позициясини ҳам ўрганишини билдирган.

Бу ҳозирча лойиҳа якуний кўринишда қабул қилинганини англатмайди. Демак, ҳужжатда ўзгаришлар бўлиши эҳтимоли бор.

Асосий масала — ишончни йўқотмаслик

Солиқ қўмитаси P2P ўтказмаларнинг ўзи солиққа тортилмаслигини айтди. Марказий банк эса банк сири ва фуқаролар ҳуқуқлари бузилмаслиги кераклигини урғуламоқда.

Энди асосий вазифа — яширин иқтисодиётга қарши кураш билан фуқароларнинг молиявий дахлсизлиги ўртасида тўғри баланс топиш.

Чунки банк тизимида ишонч бир кунда қурилмайди. Лекин нотўғри сигнал берилса, одамлар “картани қўй, нақд яхшироқ” деган режимга тез ўтиб кетиши мумкин.

P2P баҳси ҳали тугамади

Солиқ қўмитасининг жавоби баҳсни бироз юмшатган бўлса-да, асосий саволлар ҳали очиқ қолмоқда. Механизм қандай ишлайди? Қайси маълумотлар берилади? Фуқаролар қандай ҳимоя қилинади? Хатолик бўлса, ким жавоб беради?

Якуний қарор қабул қилинмагунча бу мавзу атрофидаги муҳокамалар давом этиши аниқ.

Сизнингча, P2P ўтказмалар бўйича назорат керакми ёки бу банк сирига ортиқча аралашув бўлиб қоладими?

ЎзбекистонМарказий банкСолиқ қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиБугун, 13:48Тошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқдаТошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқдаБугун, 13:182,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олиндиБугун, 12:52Тошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаТошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаБугун, 11:58“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз бердиБугун, 11:47Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди