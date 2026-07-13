Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушди

·26·Техно
Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушди

Ўзбекистоннинг миллий Max мессенжери ўз функционаллигини кенгайтиришда давом этмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар оммавий ва шахсий каналлардаги постлар остида ўз фикр-мулоҳазаларини қолдириш имкониятига эга бўлдилар. Ушбу янгилик платформадаги интерактивликни ошириш ва муаллифлар билан аудитория ўртасидаги алоқани мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функция доирасида постлар остида изоҳлар сони акс этади ва фойдаланувчилар бир-бирларининг хабарларига жавоб қайтаришлари мумкин. Канал эгалари учун эса ўз аудиторияси билан бевосита канал номидан мулоқот қилиш имконияти яратилган. Бу айниқса брендлар ва блогерлар учун ўз обуначилари билан расмий мулоқотни йўлга қўйишда қулайлик яратади.

Мулоқотни бошқариш ва техник имкониятлар

Ҳозирги вақтда изоҳлар функцияси Android операцион тизими фойдаланувчилари, шунингдек, мессенжернинг десктоп ва веб-версиялари учун очиқ. Канал эгалари ушбу имкониятни канал созламалари орқали мустақил равишда ёқишлари мумкин. Ишлаб чиқувчиларнинг маълум қилишича, яқин келажакда изоҳларга реакциялар билдириш ва уларга турли медиафайлларни бириктириш функциялари ҳам қўшилиши режалаштирилган.

Max мессенжерида хавфсизлик ва идентификация масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Аввалроқ, "Рақамли ИД" (Дигитал ИД) тизимидан ўтган фойдаланувчилар учун оммавий каналлар очиш имконияти тақдим этилган эди. Статистик маълумотларга кўра, ушбу функция ишга туширилган дастлабки сутканинг ўзидаёқ 10 мингга яқин янги каналлар рўйхатдан ўтказилган.

Канал мақомини ўзгартириш тартиби

Яна бир муҳим янгиликлардан бири — шахсий (привате) каналларни оммавий (публик) ҳолатга ўтказиш имкониятидир. Бунинг учун канал эгалари қуйидаги босқичларни амалга оширишлари лозим:

  • Канал созламаларига кириш;
  • Канал турини танлаш бўлимига ўтиш;
  • Тегишли турга ўзгартириб, канал учун ноёб ҳавола (линк) кўрсатиш.
Ўзбекистон бозорида Telegram каби гигантлар билан рақобатлашишни мақсад қилган Max мессенжери маҳаллий фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб янгиланмоқда. Изоҳлар тизимининг жорий этилиши маҳаллий контент яратувчилар учун платформанинг жозибадорлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

MaxМессенжерТехнологияЎзбекистонРақамли ИД
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиSpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиБугун, 15:28S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиApple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиБугун, 13:58Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиApple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди