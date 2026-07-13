Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушди
Ўзбекистоннинг миллий Max мессенжери ўз функционаллигини кенгайтиришда давом этмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар оммавий ва шахсий каналлардаги постлар остида ўз фикр-мулоҳазаларини қолдириш имкониятига эга бўлдилар. Ушбу янгилик платформадаги интерактивликни ошириш ва муаллифлар билан аудитория ўртасидаги алоқани мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги функция доирасида постлар остида изоҳлар сони акс этади ва фойдаланувчилар бир-бирларининг хабарларига жавоб қайтаришлари мумкин. Канал эгалари учун эса ўз аудиторияси билан бевосита канал номидан мулоқот қилиш имконияти яратилган. Бу айниқса брендлар ва блогерлар учун ўз обуначилари билан расмий мулоқотни йўлга қўйишда қулайлик яратади.
Мулоқотни бошқариш ва техник имкониятларҲозирги вақтда изоҳлар функцияси Android операцион тизими фойдаланувчилари, шунингдек, мессенжернинг десктоп ва веб-версиялари учун очиқ. Канал эгалари ушбу имкониятни канал созламалари орқали мустақил равишда ёқишлари мумкин. Ишлаб чиқувчиларнинг маълум қилишича, яқин келажакда изоҳларга реакциялар билдириш ва уларга турли медиафайлларни бириктириш функциялари ҳам қўшилиши режалаштирилган.
Max мессенжерида хавфсизлик ва идентификация масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Аввалроқ, "Рақамли ИД" (Дигитал ИД) тизимидан ўтган фойдаланувчилар учун оммавий каналлар очиш имконияти тақдим этилган эди. Статистик маълумотларга кўра, ушбу функция ишга туширилган дастлабки сутканинг ўзидаёқ 10 мингга яқин янги каналлар рўйхатдан ўтказилган.
Канал мақомини ўзгартириш тартибиЯна бир муҳим янгиликлардан бири — шахсий (привате) каналларни оммавий (публик) ҳолатга ўтказиш имкониятидир. Бунинг учун канал эгалари қуйидаги босқичларни амалга оширишлари лозим:
- Канал созламаларига кириш;
- Канал турини танлаш бўлимига ўтиш;
- Тегишли турга ўзгартириб, канал учун ноёб ҳавола (линк) кўрсатиш.
…