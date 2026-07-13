Жоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқлади
Барселона клуби президенти Жоан Лапорта жамоанинг ёзги трансфер ойнасидаги режалари ва бразилиялик вингер Рафинья атрофидаги миш-мишларга якун ясади. Клуб раҳбари Саудия Арабистони жамоаларидан бўлаётган катта қизиқишга қарамай, футболчи Каталония пойтахтида қолишини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳафталарда Саудия Арабистони Pro лигаси вакили Ал-Ҳилал Рафинья учун 90 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёрлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Лапорта Далласда берган интервюсида жамоанинг молиявий қийинчиликларига қарамай, асосий етакчиларни сотиш нияти йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Рафинья янги мавсумда жамоанинг ҳужум чизиғидаги муҳим фигураси бўлиб қолади.
Янги ҳужумчиларнинг келишиБарселона ҳужум чизиғини кучайтиришда давом этмоқда. Антонй Гордон трансферидан сўнг, клуб Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Карим Адееми билан келишувга эришиш арафасида турибди. Маълумотларга кўра, ушбу трансфер каталонияликлар учун 22 миллион евро ва қўшимча 7 миллион евро бонусларга тушади.
"Биз Карим Адееми трансферидан жуда ҳаяжондамиз. У анча вақтдан бери бизга ёқарди. У хавфли ва жуда тезкор футболчи. Sport директори Деко бу трансферни аъло даражада амалга оширди," — деди Жоан Лапорта. Президентнинг фикрича, янги футболчиларнинг келиши рақобатни кучайтиради, аммо бу Рафинья билан хайрлашишни англатмайди.
Лапорта ўтган мавсумдаги омадсизликларни жароҳатлар билан боғлади. Унинг таъкидлашича, Рафинья мавсумнинг ҳал қилувчи қисмида, хусусан Чемпионлар лигаси ва Испания кубоги баҳсларида тўлиқ спорт формасида бўлмагани натижаларга салбий таъсир кўрсатган. Агар бразилиялик футболчи жисмоний жиҳатдан тайёр бўлганида, натижалар бутунлай бошқача кўриниш олиши мумкин эди.
Ҳозирда Барселона таркибида ҳужум чизиғи сезиларли даражада кенгаймоқда. Антонй Гордон, Карим Адееми ва Рафинья каби футболчиларнинг мавжудлиги мураббийлар штабига тактик жиҳатдан кўпроқ имкониятлар яратади. Лапорта ушбу ҳужум учлиги келгуси мавсумда Европа ареналарида катта натижалар қайд этишига ишонч билдирди.
Клуб президенти Рафинья трансфери борасидаги якуний нуқтани қўйиб, шундай деди: "Рафинья бизда қолади. Унинг Барселонани тарк этишидан мутлақо манфаатдор эмасмиз. У биз учун таянч футболчи. Гордон ва Адееми билан ҳужумни кучайтиряпмиз, лекин Рафинья биз учун калит ўйинчи бўлиб қолаверади".
…