Жоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқлади

·28·Спорт
Жоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқлади

Барселона клуби президенти Жоан Лапорта жамоанинг ёзги трансфер ойнасидаги режалари ва бразилиялик вингер Рафинья атрофидаги миш-мишларга якун ясади. Клуб раҳбари Саудия Арабистони жамоаларидан бўлаётган катта қизиқишга қарамай, футболчи Каталония пойтахтида қолишини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда Саудия Арабистони Pro лигаси вакили Ал-Ҳилал Рафинья учун 90 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёрлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Лапорта Далласда берган интервюсида жамоанинг молиявий қийинчиликларига қарамай, асосий етакчиларни сотиш нияти йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Рафинья янги мавсумда жамоанинг ҳужум чизиғидаги муҳим фигураси бўлиб қолади.

Янги ҳужумчиларнинг келиши

Барселона ҳужум чизиғини кучайтиришда давом этмоқда. Антонй Гордон трансферидан сўнг, клуб Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Карим Адееми билан келишувга эришиш арафасида турибди. Маълумотларга кўра, ушбу трансфер каталонияликлар учун 22 миллион евро ва қўшимча 7 миллион евро бонусларга тушади.

"Биз Карим Адееми трансферидан жуда ҳаяжондамиз. У анча вақтдан бери бизга ёқарди. У хавфли ва жуда тезкор футболчи. Sport директори Деко бу трансферни аъло даражада амалга оширди," — деди Жоан Лапорта. Президентнинг фикрича, янги футболчиларнинг келиши рақобатни кучайтиради, аммо бу Рафинья билан хайрлашишни англатмайди.

Лапорта ўтган мавсумдаги омадсизликларни жароҳатлар билан боғлади. Унинг таъкидлашича, Рафинья мавсумнинг ҳал қилувчи қисмида, хусусан Чемпионлар лигаси ва Испания кубоги баҳсларида тўлиқ спорт формасида бўлмагани натижаларга салбий таъсир кўрсатган. Агар бразилиялик футболчи жисмоний жиҳатдан тайёр бўлганида, натижалар бутунлай бошқача кўриниш олиши мумкин эди.

Ҳозирда Барселона таркибида ҳужум чизиғи сезиларли даражада кенгаймоқда. Антонй Гордон, Карим Адееми ва Рафинья каби футболчиларнинг мавжудлиги мураббийлар штабига тактик жиҳатдан кўпроқ имкониятлар яратади. Лапорта ушбу ҳужум учлиги келгуси мавсумда Европа ареналарида катта натижалар қайд этишига ишонч билдирди.

Клуб президенти Рафинья трансфери борасидаги якуний нуқтани қўйиб, шундай деди: "Рафинья бизда қолади. Унинг Барселонани тарк этишидан мутлақо манфаатдор эмасмиз. У биз учун таянч футболчи. Гордон ва Адееми билан ҳужумни кучайтиряпмиз, лекин Рафинья биз учун калит ўйинчи бўлиб қолаверади".

БарселонаРафиньяКарим АдеемиЖоан ЛапортаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Бугун, 16:05Жоан Лапорта Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг ЖЧ-2026dagi ўйинига юқори баҳо бердиЖоан Лапорта Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг ЖЧ-2026dagi ўйинига юқори баҳо бердиБугун, 15:53Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?Бугун, 15:11Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Бугун, 14:37Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди