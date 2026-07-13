S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқда

·0·Техно
S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқда

Россиянинг S7 авиакомпанияси ва Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) ўртасида Ту-214 русумли йўловчи самолётларини етказиб бериш бўйича музокаралар тўхтаб қолгани ҳақидаги хабарлар рад этилди. Томонлар ўртасидаги мулоқот фаол босқичда давом этмоқда ва шартноманинг бекор қилиниши ҳақида ҳеч қандай гап бўлиши мумкин эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС агентлигининг S7 матбуот хизматига таяниб хабар беришича, ташувчи ва ишлаб чиқарувчи ўртасида ҳар куни алоқа ўрнатилган бўлиб, 2024-йил феврал ойида имзоланган меморандумдан сўнг бир қанча муҳим йўналишларда сезиларли силжишларга эришилган. Ҳозирда мутахассислар ҳаво кемаларининг техник вазифаларини аниқлаштириш билан банд.

Техник хусусиятлар ва экипаж масаласи

Музокараларнинг асосий нуқталаридан бири самолёт кабинасининг тузилишига қаратилган. S7 авиакомпанияси учун икки кишилик экипаж бошқарадиган модификация устувор ҳисобланади. Бу замонавий авиация стандартларига мос келиб, операцион харажатларни камайтириш имконини беради.

Шунга қарамай, авиакомпания маълум шартлар асосида дастлабки самолётларни уч кишилик экипаж (икки учувчи ва бортмуҳандис) билан қабул қилиш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш ва паркни янгилашни кечиктирмаслик мақсадида амалга оширилиши мумкин.

Ҳозирда нафақат техник параметрлар, балки самолётлардан фойдаланишнинг молиявий модели ҳамда логистика жараёнлари ҳам чуқур таҳлил қилинмоқда. Бу Россия авиация саноати учун стратегик аҳамиятга эга лойиҳа ҳисобланади, чунки халқаро санкциялар фонида маҳаллий лайнерларга бўлган эҳтиёж кескин ошган.

Аввалроқ ОАВда S7 ва ОАК ўртасидаги келишув шартлари қайта кўриб чиқилаётгани ёки етказиб бериш муддати номаълум вақтга сурилгани ҳақида турли норасмий маълумотлар тарқалган эди. Бироқ расмий баёнот ушбу миш-мишларга чек қўйди.

Ту-214 самолётлари Россиянинг узоқ масофага учувчи тор фюзеляжли лайнерлари бўлиб, улар хорижий Boeing ва Аирбус муқобили сифатида кўрилмоқда. Ўзбекистон авиабозари учун ҳам ушбу жараёнлар қизиқарли, боиси минтақавий парвозлар хавфсизлиги ва техник таъминоти кўп жиҳатдан қўшни давлатлардаги авиация паркининг ҳолатига боғлиқ.

S7ОАКТу-214АвиацияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиApple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиБугун, 13:58Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиApple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиБугун, 13:25SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиSpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиБугун, 12:51SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиБугун, 12:22Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаКоинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди