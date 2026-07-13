S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқда
Россиянинг S7 авиакомпанияси ва Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) ўртасида Ту-214 русумли йўловчи самолётларини етказиб бериш бўйича музокаралар тўхтаб қолгани ҳақидаги хабарлар рад этилди. Томонлар ўртасидаги мулоқот фаол босқичда давом этмоқда ва шартноманинг бекор қилиниши ҳақида ҳеч қандай гап бўлиши мумкин эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТАСС агентлигининг S7 матбуот хизматига таяниб хабар беришича, ташувчи ва ишлаб чиқарувчи ўртасида ҳар куни алоқа ўрнатилган бўлиб, 2024-йил феврал ойида имзоланган меморандумдан сўнг бир қанча муҳим йўналишларда сезиларли силжишларга эришилган. Ҳозирда мутахассислар ҳаво кемаларининг техник вазифаларини аниқлаштириш билан банд.
Техник хусусиятлар ва экипаж масаласиМузокараларнинг асосий нуқталаридан бири самолёт кабинасининг тузилишига қаратилган. S7 авиакомпанияси учун икки кишилик экипаж бошқарадиган модификация устувор ҳисобланади. Бу замонавий авиация стандартларига мос келиб, операцион харажатларни камайтириш имконини беради.
Шунга қарамай, авиакомпания маълум шартлар асосида дастлабки самолётларни уч кишилик экипаж (икки учувчи ва бортмуҳандис) билан қабул қилиш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш ва паркни янгилашни кечиктирмаслик мақсадида амалга оширилиши мумкин.
Ҳозирда нафақат техник параметрлар, балки самолётлардан фойдаланишнинг молиявий модели ҳамда логистика жараёнлари ҳам чуқур таҳлил қилинмоқда. Бу Россия авиация саноати учун стратегик аҳамиятга эга лойиҳа ҳисобланади, чунки халқаро санкциялар фонида маҳаллий лайнерларга бўлган эҳтиёж кескин ошган.
Аввалроқ ОАВда S7 ва ОАК ўртасидаги келишув шартлари қайта кўриб чиқилаётгани ёки етказиб бериш муддати номаълум вақтга сурилгани ҳақида турли норасмий маълумотлар тарқалган эди. Бироқ расмий баёнот ушбу миш-мишларга чек қўйди.
Ту-214 самолётлари Россиянинг узоқ масофага учувчи тор фюзеляжли лайнерлари бўлиб, улар хорижий Boeing ва Аирбус муқобили сифатида кўрилмоқда. Ўзбекистон авиабозари учун ҳам ушбу жараёнлар қизиқарли, боиси минтақавий парвозлар хавфсизлиги ва техник таъминоти кўп жиҳатдан қўшни давлатлардаги авиация паркининг ҳолатига боғлиқ.
…